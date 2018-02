Erholung an den Börsen Dax klettert weiter, Airbus steigt zweistellig

Zur Großbildansicht DPA Kursrally: Der Dax ist auf Erholungskurs

Erholung an den Börsen: Nach der Kursrally an der Wall Street ist auch der Dax mit Gewinnen in den Handel gestartet. Dax-Anleger greifen zu - obwohl der Euro erneut über die Marke von 1,25 US-Dollar klettert und die Erholung bremst.

Der Dax Börsen-Chart zeigen setzt seine Erholung fort: Kurz nach Handelsauftakt in Frankfurt legte der deutsche Leitindex weiter zu und kletterte auf 12 420 Punkte. Auch MDax, TecDax und EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen setzteb ihre Erholung fort - obwohl parallel zum Dax auch der Euro Börsen-Chart zeigen seinen Anstieg beschleunigte und über die Marke von 1,25 US-Dollar stieg. Ein stärkerer Euro wirkt in der Regel als Bremse für den Dax.

Motor für die Erholung war einmal mehr die Wall Street: Auch in New York drehten die wichtigsten Indizes trotz der gestiegenen Inflation zuletzt ins Plus, sowohl Dow Jones Börsen-Chart zeigen als auch Nasdaq setzten damit ihre Erholung fort.

Bis zum Handelsschluss in den USA stürmte der Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigenum 1,9 Prozent auf 6677 Punkte vor, der Dow Jones Börsen-Chart zeigen kletterte um 1,1 Prozent auf 24.900 Punkte und nimmt nun wieder die Marke von 25.000 Punkten in den Blick.

"Anleger schütteln die jüngsten Inflations- und Zinssorgen ab und wagen sich zurück in den Markt", sagte ein Händler in New York. Obwohl wegen der steigenden Inflation nunmehr mit vier Zinserhöhungen in den USA in diesem Jahr gerechnet wird, steigen Anleger wieder ein, weil sie nach dem scharfen Rücksetzer der vergangenen Woche auf ein Ende der Korrektur und eine weitere Erholung an den Börsen hoffen. Selbst auf dem aktuell erholten Niveau notiert der Dow Jones Börsen-Chart zeigenimmer noch rund 7 Prozent unter seinem Rekordniveau von Ende Januar. Im Dax sind es aktuell rund 9 Prozent.

Zuletzt hatte die Sorge vor einem schneller als gedachten Zinsanstieg vor allem in den USA die Börsen weltweit beben lassen. Am Mittwoch aber verdrängten Investoren rasch US-Daten, die eine höher als gedachte Inflation signalisierten und damit ein zügiges Handeln der US-Notenbank Fed auslösen könnten. Das "Zinsgespenst" scheint damit zumindest vorerst ein wenig von seinem Schrecken verloren zu haben.

Zinssorgen schwinden - Signal für Bodenbildung an den Börsen

"Die Reaktion auf die überraschenden Inflationsdaten ist ein gutes Zeichen, welches den einen oder anderen zum Aufbau von Aktienpositionen ermutigen dürfte", erklärte Analyst Frank Klumpp von der Landesbank Baden-Württemberg.

Zudem profitieren Bankenaktien tendenziell von steigenden Zinsen. Diese Papiere waren denn auch zur Wochenmitte eine Stütze der Erholung des US-Aktienmarktes.

Airbus legt nach Zahlen um rund 10 Prozent zu

Auf der Unternehmensseite zog am Donnerstag vor allem der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus Börsen-Chart zeigen die Blicke auf sich. Das Unternehmen überzeugte die Anleger mit seiner Gewinnentwicklung im Jahr 2017 und einer überraschend hohen Dividende. Die Papiere schnellten um fast 10 Prozent nach oben.

Zu den Profiteuren steigender Zinsen gehören tendenziell Bankenaktien, da ein höheres Zinsniveau dem Finanzkonzernen im klassischen Geschäft mit Kundeneinlagen und Kredite zugute kommt. Die Papiere der Commerzbank Börsen-Chart zeigen und der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen waren mit Gewinnen von jeweils fast 3 Prozent die gefragtesten Dax-Werte.

Bank-Aktien und Allianz gefragt

Allianz-Aktien profitierten mit einem Plus von mehr als 1 Prozent von positiven Analystenkommentaren. Die US-Bank JPMorgan bestätigte ihr "Overweight"-Votum und Oddo BHF stufte die Papiere auf "Kaufen" hoch.

Im TecDax rückten die Papiere des Netzwerk- und Telekomausrüsters Adva um mehr als 4 Prozent vor. Hier verwiesen Händler auf starke Geschäftszahlen des US-Branchenkollegen Cisco.

Wall Street: Dow Jones und Nasdaq legen weiter zu

An der Wall Street zeigten sich Anleger in Kauflaune. Der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss 1,1 Prozent im Plus bei 24.893 Punkten, der Technologieindex Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen baute seine Gewinne sogar auf 1,7 Prozent aus.

Der deutliche Anstieg der US-Verbraucherpreise im Januar konnte Anleger damit nicht mehr erschüttern. Höhere Renditen lassen Aktien in den Augen der Anleger weniger interessant erscheinen. "Eine restriktivere Geldpolitik der Notenbank Fed wird damit noch wahrscheinlicher", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Fed werde ihre Geldpolitik weiter straffen, um die Inflation nicht weiter ansteigen zu lassen.

Vier Zinserhöhungen in USA in diesem Jahr wahrscheinlich

Nun rechnen Beobachter inzwischen mit vier Zinserhöhungen in den USA in diesem Jahr. "Die Fed wird ihre Geldpolitik weiter straffen, um die Inflation nicht weiter ansteigen zu lassen", sagte Stratege Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners.

Die Angst vor rasch steigenden Zinsen hatte in der vergangenen Woche zu einer teils panikhaften Flucht aus Aktien geführt. Doch nun bleiben Anleger gelassen, die Indizes setzen trotz einer anziehenden Inflation ihre Erholung fort.

Euro legt wieder deutlich zu

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen gab nach Bekanntgabe der Inflationsdaten zunächst deutlich nach und fiel unter die Marke von 1,23 US-Dollar. Anschließend legte der Euro aber wieder zu. Am Morgen war die Gemeinschaftswährung noch bis auf 1,2392 US-Dollar gestiegen.

Seit Wochenbeginn stand der amerikanische Dollar unter Druck, was zu Kursgewinnen vieler anderer Währungen führt. Besonders deutlich steigt derzeit der japanische Yen, der am Mittwoch gegenüber dem Dollar den höchsten Stand seit November 2016 erreichte. Der japanischen Regierung kann die Entwicklung angesichts der starken Exportorientierung ihrer Wirtschaft nicht recht sei. Bislang hat sie sich aber noch nicht größer zu der Yen-Stärke geäußert.

Asiens Börsen mit Gewinnen - Hang Seng legt deutlich zu

Die Kauflaune an der Wall Street ist am Donnerstag auch auf die asiatischen Börsen übergesprungen. Vor allem die Anleger in Hongkong griffen am Donnerstag zu: Der Hang Seng Börsen-Chart zeigen stieg in einem verkürzten Handel um annähernd 2 Prozent. In Japan ging es um anderthalb Prozent hoch. Damit erholten sich die Kurse weiter von ihrem jüngsten Rutsch.

In vielen Ländern blieben die Börsen aber wegen Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen, unter anderem in Südkorea und Taiwan. Auf dem chinesischen Festland sind die Börsen sogar von Donnerstag bis Mittwoch kommender Woche zu. Die Chinesen bereiten sich auf das Jahr des Hundes vor.

Nikkei klettert trotz des stärkeren Yen

In Japan kletterten die Kurse trotz eines stärkeren Yen, der grundsätzlich den Export erschwert und typischerweise die Anleger vom Kauf abhält. Bislang zeigt sich die japanische Regierung noch nicht alarmiert. Finanzminister Taro Aso sagte am Donnerstag, die Yen-Stärke erfordere derzeit keine Intervention.

Der Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen 225 in Tokio stieg um 1,47 Prozent auf 21 464,98 Punkte. Seit Jahresbeginn steht der Nikkei damit allerdings immer noch annähernd 6 Prozent im Minus.

Der Hang Seng Börsen-Chart zeigen in Hongkong hat sich dagegen schon wieder aus der Verlustzone herausgearbeitet. Mit mehr als 31 100 Punkten steht er 4 Prozent höher als zum Jahreswechsel. Für den Monat Februar müssen die Anleger dagegen weiter ein Minus hinnehmen und zwar von fünfeinhalb Prozent.

Die Sorge vor schneller steigenden Zinsen in den USA hatte die Kurse rund um den Globus zwischenzeitlich ins Rutschen gebracht. Höhere Zinsen machen festverzinsliche Anlagen wie Anleihen attraktiver gegenüber Aktien. Experten sind sich uneins, ob die Korrektur am Aktienmarkt schon vorüber ist. Das billige Geld der Notenbanken gilt seit Jahren als wichtigster Grund für die massiv gestiegenen Aktienbewertungen.

mit Nachrichtenagenturen