Erholung an der Börse Dax startet Erholungsversuch, Asiens Börsen legen zu

Nach der Erholung an der Wall Street startet auch der Dax zum Wochenbeginn einen Erholungsversuch. In Asien legen die Indizes am Montag wieder zu.

Anleger atmen durch: Nach dem Kursrutsch der vergangenen Tage dürfte der Dax zu Beginn der neuen Woche einen Erholungsversuch starten. Die späten Gewinne an der Wall Street sowie in Asien geben dem deutschen Leitindex Auftrieb. Nach vorbörslichen Berechnungen dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 12.260 Punkte am Montag in den Handel starten.

Der Dow Jones hatte am Freitag im späten Handel zugelegt und 1,4 Prozent im Plus geschlossen. In Asien hielten sich die Gewinne am Montag jedoch in Grenzen: Der Shanghai Composite legte ebenso wie der Hang Seng in Hong Kong 0,6 Prozent zu, in Seoul kletterte der Kospi um 1,2 Prozent. In Japan blieb die Börse wegen eines Feiertags geschlossen.

Anleger am deutschen Aktienmarkt müssen sich auf weiterhin größere Kursschwankungen gefasst machen. Die ungewöhnlich lange Phase niedriger Volatilität der Börsen weltweit sei vorbei, schrieben die Experten der Privatbank Merck Finck. Normalität kehre zurück und damit auch wieder spürbare, aber überschaubare Kursausschläge.

Seit dem Rekordhoch bei 13 596 Punkten Ende Januar hat der Dax Börsen-Chart zeigen rund 10 Prozent verloren.

Gekippt war die Stimmung zuletzt nach starken US-Wirtschaftsdaten, die Ängste vor einer schneller als erwartet anziehenden Inflation genährt hatten. Das würde die US-Notenbank zwingen, die Leitzinsen schneller als geplant zu erhöhen, um die Preissteigerung zu dämpfen. Steigende Zinsen gefallen Investoren aber nicht - sie verteuern neue Kredite und könnten so das Wachstum hemmen. Außerdem werden Alternativen zu Aktien, etwa Anleihen, als Investment tendenziell attraktiver.

Maschinen verstärkten Kursschwankungen

Die anfangs moderaten Kursverluste hatten sich dann in einem selbst verstärkenden Prozess beschleunigt, nachdem wichtige Unterstützungszonen der großen Aktienindizes gefallen waren. Um solche Marken herum platzieren Investoren in der Regel automatisierte Verkaufsaufträge, um Positionen abzusichern. Werden diese ausgelöst, gewinnt die Talfahrt vorübergehend an Schwung.

DZ-Bank-Experte Christian Kahler sieht mit Blick auf den Dax Börsen-Chart zeigen bereits wieder ein attraktives Niveau. Er warnt aber auch, dass der im Gegensatz zum günstigeren deutschen Index immer noch hoch bewertete US-Markt in den kommenden Tagen unter Druck bleiben dürfte. Gerade die Schwäche der Wall Street hatte aber auch den Dax jüngst in unruhiges Fahrwasser gebracht.

Preisdaten aus USA und Europa

Dennoch dürften Investoren in der neuen Woche ganz genau auf Signale zur Inflationsentwicklung achten. So stehen Verbraucherpreisdaten aus Großbritannien (Dienstag) und den USA sowie Deutschland (jeweils Mittwoch) auf der Agenda. Daneben interessieren vor allem Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum, den US-Einzelhandelsumsätzen sowie Signale zur Stimmung der US-Verbraucher.

Auf Unternehmensseite dürfte abermals die Quartalsberichtssaison für Impulse sorgen. Zum Wochenstart öffnet der Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec seine Bücher. Am Dienstag folgen dann unter anderem der Kupferkonzern Aurubis und der Handelskonzern Metro. Zur Wochenmitte richten sich die Blicke auf den Industriekonzern Thyssenkrupp und dessen Entwicklung im ersten Geschäftsquartal 2017/18.

In den beiden Tagen vor dem Wochenende legen dann noch der Flugzeugbauer Airbus sowie der Versicherer Allianz Börsen-Chart zeigen Geschäftsberichte vor. Zudem gibt es vom Autobauer Volkswagen Auslieferungszahlen für Januar.

Bitcoin startet Erholungsversuch

Auch bei den Kryptowährungen beruhigten sich die Kurse wieder. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin war am Montag um weitere 12 Prozent gefallen, setzte in der Nacht aber zur Erholung an. Seit dem Jahreswechsel hat Bitcoin mehr als 50 Prozent an Wert verloren, und auch andere Digitalwährungen wir Ripple oder Ether stehen seit Tagen unter einem erheblichen Verkaufsdruck.

Zwar gab es in den vergangenen Monaten auch immer wieder Nachrichten, die dem Bitcoin Auftrieb verliehen, wie etwa die Entscheidung einiger Terminbörsen in den USA vom Spätherbst 2017, Future-Kontrakte auf die Digitalwährung ins Programm zu nehmen und sie damit ein Stück weiter in Richtung des etablierten Finanzmarktes zu rücken. Doch insgesamt zeigt der Bitcoin-Kurs inzwischen auch unter charttechnischen Gesichtspunkten einen klaren Abwärtstrend.