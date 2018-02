Euro-Rally sorgt für Kursrutsch Dax auf Dreimonatstief, Deutsche Bank im freien Fall

Der Dax stürzt unter die Marke von 13.000 Zählern. Der Euro steigt über die Marke von 1,25 US-Dollar und schnürt dem Dax die Luft ab. Die Aktie der Deutschen Bank bricht nach Bekanntgabe der Jahresbilanz ein. Die Aktie von Amazon dagegen steigt nach Zahlen auf Rekordhoch.

Anleger auf der Flucht: Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Freitag deutlich unter die Marke von 13.000 Punkten gefallen und zeitweise auf ein Dreimonatstief von 12.840 Punkten gestürzt. Die Gewinne des noch jungen Börsenjahres 2018 hat der deutsche Leitindex damit komplett eingebüßt, der Verlust in dieser Woche beläuft sich auf rund 4 Prozent. Das erst 11 Tage alte Rekordhoch von 13.596 Punkten ist damit wieder weit entfernt.

Bereits am Vortag war der Index um 1,5 Prozent abgesackt. Die Charttechniker von Index-Radar sehen nun das Risiko weiterer Verluste in Richtung 12.600 Punkte. Auch die Nebenwerte-Indizes blieben unter Druck: MDax Börsen-Chart zeigen und TecDax notierten am Freitag jeweils im Minus.

"Untergrenzen werden ausgelotet"

Technische Analysten sehen inzwischen hohe Rückschlagrisiken für den Dax. Derzeit würden Untergrenzen ausgelotet. Knapp unter der Marke von 12.850 Punkten verlaufe die als längerfristiger Trendindikator geltende 200-Tage-Linie. Fällt diese Marke, könnte der Index in Richtung 12.600 Punkte fallen.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Deutsche Bank nach Jahreszahlen stark unter Druck

Mit Blick auf die hiesige Berichtssaison stand die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen im Fokus der Anleger. Das größte hiesige Geldhaus fuhr 2017 das dritte Jahr in Folge einen Verlust ein, der aber erwartungsgemäß niedriger ausfiel als in den beiden vorangegangenen Jahren. Derweil schrumpften die Erträge - die gesamten Einnahmen der Bank - weiter zusammen und verfehlten die Analystenschätzungen. Am Freitag im frühen Handel sackten die Aktien daraufhin um rund 5 Prozent ab.

Euro über 1,25 Dollar

Belastend wirkten einmal mehr der starke Euro mit seiner Bremswirkung auf die hiesigen Exporte und die erhöhten Anleiherenditen, welche die Attraktivität der Anlageklasse Aktie schmälern. Von den Übersee-Börsen kam vor dem Wochenende ebenfalls kein Rückenwind. Impulse für die Aktienkurse dies- wie jenseits des Atlantik könnte am Nachmittag der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung geben.

An der Wall Street hatten die Standardwerte-Indizes Dow Jones Börsen-Chart zeigenund S&P 500 am Donnerstag wenig verändert geschlossen, während es an der Technologiebörse Nasdaq etwas bergab gegangen war.

Dax charttechnisch angeschlagen

Mit seinem Kursrutsch auf das tiefste Niveau seit Anfang Januar habe der Dax Börsen-Chart zeigen die 50-Tage-Linie, eine wichtige charttechnische Unterstützung, durchbrochen, sagte Neil Wilson von ETX Capital. Die steigende Nervosität an den Börsen spiele den Skeptikern in die Hände, die auf eine größere Korrektur an den Aktienmärkten setzen.

"Nun öffnet sich langsam ein Fenster für die Bären, das Aussicht auf eine größere Korrektur nicht nur an der Wall Street bietet. Auch dass der Dax Börsen-Chart zeigenohne Gegenwehr unter die Unterstützung bei 13.133 Punkten fiel, ist Besorgnis erregend", ergänzte Jochen Stanzl von CMC Markets. Ohne ein direktes Zurückerobern dieser Marke rücke eine größere Korrektur im Dax in greifbare Nähe.

Wall Street kaum verändert, Dow Jones dreht ins Plus

Die US-Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Zinssorgen und steigende Renditen an den Kreditmärkten drückten die Stimmung an der Wall Street. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 26.186 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,1 Prozent auf 2821 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen verringerte sich um 0,4 Prozent auf 7385 Punkte. Zu den Gewinnern zählten Bankenwerte, die im Schnitt ein Prozent zulegten. Sie profitierten von den Spekulationen auf schnellere Zinsanhebungen der US-Notenbank.

Belastend wirkten die Zahlen von Microsoft Börsen-Chart zeigen . Die Papiere des Softwarekonzerns gaben nach Veröffentlichung der Quartalszahlen 0,8 Prozent nach. Facebook Börsen-Chart zeigen stiegen dagegen um 3,3 Prozent.

Amazon übertrifft Erwartungen, Apple und Alphabet enttäuschen

Nach Börsenschluss wurden die Zwischenberichte von drei weiteren Schwergewichten erwartet: von Apple Börsen-Chart zeigen , der Google-Mutter Alphabet und Amazon Börsen-Chart zeigen .

Amazon meldete nachbörslich einen Umsatz- und Gewinnsprung im vierten Quartal und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Aktie von Amazon, die zuvor um rund 4 Prozent nachgegeben hatte, setzte daraufhin zur Erholung an und stieg mit 1475 Dollar im nachbörslichen Handel auf ein neues Rekordhoch.

Die Aktie von Apple gab dagegen nach Bekanntgabe der Zahlen nach. Apple legte zwar Rekordzahlen bei Umsatz und Gewinn vor, enttäuschte aber vor allem mit dem verhaltenen Ausblick auf das laufende Geschäftsquartal. Auch die Aktie von Google-Mutter Alphabet Börsen-Chart zeigen gab nach Veröffentlichung der Bilanz um rund 3 Prozent nach.

Siemens ex Dividende

Die Aktie von Siemens Börsen-Chart zeigenwird heute ex Dividende gehandelt. Die Münchner schütten 3,70 Euro je Anteil an ihre Aktionäre aus - dieser Betrag wird von dem Aktienkurs entsprechend abgezogen. Bereinigt um die ausgeschüttete Dividende fiel das Minus bei Siemens geringer aus.

Euro wieder bei 1,25 US-Dollar

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag zuletzt wieder zugelegt und Kurs auf die Marke von 1,25 US-Dollar genommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,2457 Dollar festgesetzt.

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch ihre Geldpolitik nicht verändert und den Leitzins wie erwartet in der Spanne von 1,25 Prozent bis 1,50 Prozent belassen. In der Stellungnahme der Fed im Anschluss an die Zinsentscheidung hatte es im Vergleich zur vorangegangenen Mitteilung kaum Veränderungen gegeben. Die amerikanische Zentralbank will demnach die Zinsen weiterhin nur langsam erhöhen.