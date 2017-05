Geldanlage in Fernost China wächst weiter rasant - mit dieser Aktie profitieren Sie

Zur Großbildansicht DPA Aktien-Investor in Peking: Wer vom Aufschwung in China profitieren will, ist womöglich mit dem Papier von Alibaba gut beraten

Zur Person Georg Thilenius ist geschäftsführender Gesellschafter der bankunabhängigen Vermögensverwaltung Dr. Thilenius Management in Stuttgart. Das Unternehmen unterliegt der Aufsicht der Bafin. ist geschäftsführender Gesellschafter der bankunabhängigen Vermögensverwaltung Dr. Thilenius Management in Stuttgart. Das Unternehmen unterliegt der Aufsicht der Bafin.

Die chinesische Wirtschaft wächst seit vielen Jahren mit Jahresraten zwischen 6,5 und 7 Prozent. Eine derartige angebliche kontinuierliche Entwicklung weckt natürlich erhebliche Zweifel bei skeptischen Beobachtern. So gab es im Frühjahr 2016 einen kräftigen Einbruch an den Aktienmärkten weltweit, als niemand mehr glauben wollte, dass das Wachstum in China tatsächlich in der offiziell beschriebenen Größenordnung lag. Und wirklich deuteten viele Zahlen darauf hin, dass das Wachstum zeitweise wesentlich unter dem offiziellen Wert lag.

Jetzt hat der chinesische Premierminister Li Keqiang mitgeteilt, dass er eigentlich nur drei Größen braucht, um sich ein gutes Bild der chinesischen Wirtschaft zu verschaffen. Dies sind Elektrizitätsproduktion, Güterverkehr auf der Eisenbahn und Bankkredite.

Der letzte Bericht des chinesischen Statistikbüros zeigt ein Wachstum der Elektrizitätsproduktion von 8,5 Prozent.

Der Güterverkehr auf der Bahn hat 10,4 Prozent zugenommen gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Die Zentralbank berichtet über ein inländisches Kreditwachstum von 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mancher traut vielleicht der offiziellen chinesischen Statistik nicht, aber aufgrund dieser detaillierten Zahlen sind umlaufende Gerüchte über ein stark nachlassendes Wirtschaftswachstum in China eben nur Gerüchte und durch keinerlei Tatsachen untermauert.

Angesichts der detaillierten Zahlen der einzelnen Branchen ist eher anzunehmen, dass sich das Wachstumstempo in China weiter beschleunigen dürfte. Hier setzen zahlreiche Fragen an: Wie kann eine Volkswirtschaft überhaupt so stark und über viele Jahre wachsen? Die Antwort liegt in der Modernisierung des Landes. Die Arbeit der Bevölkerung verlagert sich langsam und im Laufe der Zeit aus der Landwirtschaft in die Industrie oder den Dienstleistungssektor. Wenn ein Arbeiter in China vom Bauernhof weg und in die Stadt zieht, um dort in der Industrie oder in Dienstleistungen zu arbeiten, steigert sich sein Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt um das 5-fache.

Letztes Jahr hat China 17 Millionen Menschen aus der Landwirtschaft in die Städte gebracht. Diese Zahl schwankt zwischen zwölf Millionen und 22 Millionen über die letzten Jahrzehnte. Da fast 600 Millionen Menschen immer noch in ländlichen Gebieten und meistens in der Landwirtschaft beschäftigt sind, besteht viel Spielraum zum Wachstum durch Umzug in die Städte und Arbeit in der Industrie und in Dienstleistungen. Dies ist eine langfristige Perspektive, die naturgemäß kurzfristigen Schwankungen unterliegt. Für langfristig orientierte Aktienanleger ist dies jedoch eine sowohl interessante als auch beruhigende Aussicht.

Wer an diesem Wachstum teilnehmen möchte und auch bereit ist, vorübergehende Schwankungen auszusitzen, ist nach unserer Meinung mit konsumnahen und nicht zyklischen Wachstumswerten besser bedient als mit Industriewerten oder Anlagen in Zement, Kohle und Stahl.

Für langfristige Anleger ist nach unserer Meinung der Online-Händler Alibaba Börsen-Chart zeigen gut geeignet.

Das Unternehmen beschäftigt 36.000 Mitarbeiter. Es ist das größte Unternehmen unter einer Vielzahl von Online-Händlern. Die Größe des Landes und die teilweise schlechten Verkehrsverhältnisse geben dem Online-Handel dort auf viele Jahre hinaus noch eine große Wachstumsperspektive.

Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten 5 Jahren um jährlich 125 Prozent gestiegen, der Umsatz um durchschnittlich über 50 Prozent jährlich. Für das nächste Jahr wird ein Zuwachs im Gewinn pro Aktie von 23 Prozent erwartet. Die Aktie ist in den letzten 12 Monaten um 48 Prozent in Dollar gestiegen.

Mit weiterem Wachstum des Unternehmens dürften derart hohe Steigerungsraten wie in der Vergangenheit, auch der Kursgewinn der letzten 12 Monate, nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden. Ein Gewinnwachstum von ungefähr 20 Prozent pro Jahr im Durchschnitt mehrerer Jahre und etwa proportionale Kurssteigerungen sind eine realistische Annahme. Das Kursgewinnverhältnis liegt für das Jahr 2017 derzeit bei 27, was angesichts des Wachstums und der Qualität des Unternehmens angemessen ist.

Wer sich vor einem Investment detailliert informieren möchte, sollte bis zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 am 18. Mai 2017 warten.

Nachrichtenticker