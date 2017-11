Neuer Chef der Federal Reserve Warum Powell der Wall Street willkommen ist

Zur Großbildansicht US Federal Reserve/Britt Leckman/AP Janet Yellen und Jerome Powell: Die Fed-Chefin und ihr möglicher Nachfolger

Noch ist es nicht offiziell, aber alle Zeichen deuten darauf hin: Der 64jährige Notenbanker Jerome Powell dürfte Janet Yellen beerben und ab Februar 2018 neuer Chef der Federal Reserve werden. US-Präsident Donald Trump will die Entscheidung am Donnerstag Abend (21 Uhr) bekannt geben.

Zwar hatte Trump Amtsinhaberin Janet Yellen zuletzt mehrfach gelobt, doch ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Trump der von seinem Vorgänger Barack Obama eingesetzten Yellen eine zweite Amtszeit gönnt. Gleichzeitig hat Trump ein Interesse daran, dass Yellens Nachfolger die maßvolle Geldpolitik der Fed-Chefin fortsetzt - und dafür ist Powell im Gegensatz zum geldpolitischen "Falken" James Taylor der ideale Kandidat.

Auch die Wall Street dürfte Powell willkommen heißen. Das hat mehrere Gründe:

- Jerome Powell gehört seit fünf Jahren zur Führungsspitze der Fed. Obwohl er Republikaner ist, hat ihn Barack Obama seinerzeit in die Führungsspitze der US-Notenbank berufen. Powell gilt wie Yellen als "Taube" und dürfte Yellens Kurs einer maßvollen Geldpolitik mit behutsamen Zinsschritten fortsetzen.

- Powell gilt im Gegensatz zu Yellen als flexibler in Sachen Regulierung, betont Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank . Anders als seine Vorgänger ist Powell Jurist und kein Volkswirt. Auch das könnte Trump zur Nominierung bewogen haben, so Stephan: Immerhin hatte Trump im Wahlkampf versprochen, den Finanzsektor zu deregulieren.

- Powell als Nachfolger von Janet Yellen steht für Kontinuität des Kurses der US-Notenbank, ergänzt Jochen Stanzl, Analyst bei CMC Markets. Powell habe Yellen nie inhaltlich widersprochen. Er erbt eine Notenbank, die ihr Inflationsziel von zwei Prozent bald erreicht sieht und sich in einem Umfeld bewegt, das durch eine niedrige Arbeitslosigkeit und ein hohes Wachstum geprägt ist. Dies gibt Spielraum für weitere behutsame Zinserhöhungen.

- Die Federal Reserve steht aktuell vor einem Balanceakt und einer historisch heiklen Aufgabe: Sie hat nach der in den USA entfachten Weltfinanzkrise die Finanzmärkte mit einer Geldschwemme geflutet. Geld ist weltweit so billig wie nie zuvor. Yellen hat mit zwei kleinen Zinserhöhungen gerade erst damit begonnen, die Geldflut wieder einzudämmen - dieser Prozess dürfte noch Jahre dauern. Da Trump stark auf schuldenfinanzierte wirtschaftliche Expansion setzt, ist es nicht sein Interesse, dass die Fed mit deutlichen Zinserhöhungen binnen kurzer Zeit die Geldflut zügig eindämmt: Dieser Prozess soll behutsam, über einen längeren Zeitraum und in kleinen Schritten vollzogen werden, um den Aufschwung der Konjunktur nicht zu gefährden. Auch dafür scheint Powell - im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Taylor - der richtige Mann zu sein.

- Powell steht für Kontinuität - mit der Ernennung Powells kann Trump Yellen loswerden und einen eigenen politischen Akzent setzen, ohne eine Änderung der maßvollen Geldpolitik der Fed zu riskieren. Für Trump wie für die Wall Street ist das eine reizvolle Perspektive.

la/mmo