Hedgefonds-Milliardär Carl Icahn klärt auf Warum Donald Trump der neue Liebling der Wall Street ist

Die Wall Street feiert den Wahlsieg von Donald Trump. Wie konnte sich der Wall-Street-Schreck und Anti-Establishment-Kandidat so rasch zum Börsen-Liebling wandeln? Hedgefonds-Milliardär Carl Icahn, ein Freund und Berater Trumps, gibt eine einfache Erklärung.

Die erste Maske von Donald Trump fiel unmittelbar nach seiner Wahl, ganz ohne sein Zutun. Die Börse feierte den Mann, der als Schreck der Finanzelite angetreten war und den Wall-Street-Sumpf "trockenlegen" wollte, mit einer spontanen Party. Hedgefonds-Manager Carl Icahn, ein langjähriger Vertrauter Trumps, konnte sein Glück kaum fassen: Er habe bereits am Mittwochmorgen rund eine Milliarde Dollar auf steigende Kurse gesetzt, erzählte Icahn siegestrunken einem Reporter von Bloomberg TV. Dass er deswegen ein wenig verspätet zur Feier seines Freundes Donald erschienen sei, entschuldigte der 80jährige Icahn mit den Worten: "Big Poppa" müsse jetzt mal richtig Geld verdienen.

Dass Donald Trump keineswegs ein Börsenschreck, sondern der neue Darling der US-Investoren ist, begründete Icahn per Telefon ausführlich gegenüber Bloomberg. Immer wieder beschwor Icahn mit heiserer Stimme die Schlagworte "Deregulation" und "Deficit Spending": Trump, der Businessman, werde Big Business endlich wieder in Ruhe machen lassen, ohne störende Regulierung. Und notfalls wird diese Party mit dem Geld der Steuerzahler, also einer höheren Verschuldung, in Schwung gebracht. Weg mit den Vorschriften aus der Obama-Zeit, her mit öffentlichen Aufträgen auf Pump: "Big Poppa" Icahn kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Icahn war nicht der einzige Vertreter der Finanzelite, der Grund zum Jubeln hatte und feierte, als wäre Ronald Reagan wieder auferstanden. Die Party an der US-Börse zog sich durch alle Branchen, mit Big Pharma und den Großbanken vorneweg.

Big Money: Die Aktien der Großbanken Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen, Wells Fargo Börsen-Chart zeigen, und Bank of America Börsen-Chart zeigen zogen am Tag nach Trumps Wahlsieg zwischen 5 und 7 Prozent an. Der Anlass: Trump will die Bankenkontrolle entschärfen und Teile des Dodd-Frank-Gesetzes zurücknehmen, das als Antwort auf die Finanzkrise verabschiedet worden war und den Banken verbietet, auf eigene Rechnung zu spekulieren. War Trump im Wahlkampf noch als Kritiker der Großbanken aufgetreten, dürfte er ihnen nun wieder mehr Freiraum einräumen. Seine Gegnerin Hillary Clinton hatte Trump noch als "Marionette" der Wall Street beschimpft. Er selbst könnte mit seiner geplanten Deregulierung zum Schoßhund der Wall Street werden.

Big Pharma: Die Aktien der US-Pharmariesen Pfizer Börsen-Chart zeigen und Merck Börsen-Chart zeigen , aber auch die Dax-Unternehmen Bayer Börsen-Chart zeigen und Fresenius Medical Care Börsen-Chart zeigen kletterten nach dem Trump-Sieg zwischen 5 und 11 Prozent. Der Grund: Hillary Clinton wollte Preis-Obergrenzen für einige Medikamente festlegen - ein Plan, der mit Donald Trump nun vom Tisch ist. Zudem will Trump so rasch wie möglich "Obamacare" wieder zurückdrehen. Damit werden Millionen US-Bürger wieder ohne Krankenversicherung dastehen. Gesund bleibt, wer es sich leisten kann - in den Worten Trumps also ein "Killer" und kein "Loser" ist.

Big Builders: Die Aktien der Baumaschinenkonzerne Caterpillar , Atlas oder Astec stiegen zwischen 7 und 15 Prozent. Trump will 25 Millionen neue Jobs schaffen, indem er mit einem gigantischen staatlichen Infrastrukturprogramm neue Straßen, Brücken und Flughäfen bauen lässt. Auch dies soll über "Deficit Spending" finanziert werden, denn höhere staatliche Einnahmen sind wegen Trumps geplanter Steuersenkungen nicht zu erwarten. Die Verschuldung der USA dürfte also wie in den Reagan-Jahren unter Trump dramatisch ansteigen. Doch vielleicht tröpfeln dadurch auch ein paar Jobs in die strukturschwachen Regionen herunter, ganz im Sinne von Reagans "trickle-down" economy. Die Begeisterung im Bausektor schwappte sogar über den Atlantik bis ins beschauliche Heidelberg: Wenn Trump die rund 3000 Kilometer lange Mauer zu Mexiko bauen lasse, könnten die Deutschen beim Zement kräftig mitmischen, ließ der Chef des Dax-Konzerns HeidelbergCement Börsen-Chart zeigen, Bernd Scheifele den designierten Präsidenten wissen.

Old Industries: Die Aktie von US Steel stieg am Tag nach Trumps Wahlsieg um knapp 20 Prozent. Keine Überraschung, denn hohe Schutzzölle sollen die alten US-Industrien vor Konkurrenz schützen und Jobs in den "Rust Belt" zurückholen. Ein drohender Handels- und Währungskrieg mit China ist dabei laut Trump ebenso vernachlässigbar wie ein explodierendes Staatsdefizit.

Zur Großbildansicht Getty Images Trump-Freund Carl Icahn: "Deregulation" lautet das Hohelied der Wall Street - und Trump stimmt mit ein

Fossile Energien: Peabody, das größte Kohlebergbau-Unternehmen der USA, legte am Mittwoch rund 20 Prozent zu. Die Kohle zu retten, war eines von Trumps Wahlversprechen: Er will auch hier "deregulieren" und Umweltauflagen beseitigen, die derzeit die Öl- oder Kohleförderung in Naturschutzgebieten behindern. Selbst Amerikas Fracking-Industrie, die zuletzt unter dem Ölpreiskrieg mit den Öl-Förderstaaten aus Nahost gelitten hat, schöpft neue Hoffnung.

Es sei politisch zwingend geboten, dass die USA beim Thema Energie wieder autark werde, also nicht auf Energieimporte aus dem Ausland angewiesen sei, betonte Icahn am Mittwoch gegenüber Bloomberg. Icahn muss wissen, wovon er spricht: Er besitzt selbst mehrere Öl-Raffinerien in den USA und plant, seine Investments in diesem Sektor auszuweiten.

Störfeuer von seinem Kumpel Donald muss Icahn nicht befürchten: Big Poppa muss schließlich Geld verdienen.

Diese Männer bestimmen nun Amerikas Kurs Firmenjäger Carl Icahn ist seit langem eng mit Donald Trump verbandelt. "Ich bin sehr glücklich", äußerte der Multimilliardär sich über den Wahlsieg seines Freunds - auch weil er in der Nacht, als die Futures noch abstürzten, die Gelegenheit zum Aktien-Großeinkauf genutzt habe. "Big Poppa's got money to make", war sein Fazit auf der Siegesfeier, wo der 80-Jährige natürlich persönlich zugegen war.



Icahn, der auch mal ein (leider pleite gegangenes) Trump-Casino in Atlantic City besaß, hatte den Kandidaten bereits im Herbst 2015 empfohlen - und verteidigte sogar dessen "Pussy"-Video. Posten werden jetzt sicher auch viele aus der konservativen Elite bekommen, die erst nach dem Wahlsieg ein Herz für Trump entdecken. Aber sein Gehör haben dürften eher Männer wie Icahn, die auch an seiner Seite standen, als es überhaupt nicht angesagt war. Stephen Bannon: Dieser Mann ist seit August 2016 Chefberater von Trumps Wahlkampfteam. Seine Untergebenen beschrieben ihn als "egomanischen, machiavellistischen Schulhofschläger": Bannon hat eine klare politische Richtung: Er will die ihm verhasste Politelite in Washington zerstören, und das mit fast jedem Mittel. Eine weibliche Mitarbeiterin nannte er Bimbo, der man in den Arsch treten müsse. Auf diesem Verbalniveau betreibt ... ... der 62-jährige auch die einst erzkonservative Nachrichtenseite Breitbart News aus, die er 2012 übernommen hat. Dabei deutet in Bannons Leben nur wenig auf den jetzigen Straßenkämpfer und Elitenhasser hin. Denn er bewegte sich selbst lange in höheren Kreisen: Bannon absolvierte ein Harvard-Studium und hat als Investmentbanker für Goldman Sachs gearbeitet. Er soll rund 40 Millionen Dollar an Privatvermögen besitzen. Robert Mercer: Der Computerwissenschaftler ist mit dem Hedgefonds Renaissance Technologies, den er mitbegründet hat, zum Milliardär geworden. Dennoch ist der 70-jährige strikt auf Anti-Establishment-Linie. Im Wahlkampf zählte er zu Trumps großzügigsten Spendern, einen von Stephen Bannon produzierten Anti-Clinton-Film hat seine Tochter Rebekah mitfinanziert. Mercer gilt als einer der Anteilseigner von Breitbart News, ist also eng mit Trumps Chefberater Stephen Bannon verbunden. John Paulson: Noch ein Hedgefonds-Milliardär, den Trump sogar zu seinem offiziellen Beraterkreis zählte - und nicht der unbekannteste. Paulson hält den Weltrekord für das persönliche Jahreseinkommen von fünf Milliarden Dollar. In diese Liga stieß er bereits 2007 vor, mit einer großen Wette auf den Kollaps des Immobilienmarkts. Der Ruin von Millionen Amerikanern war sein Gewinn - und macht ihn nun zum Experten, um deren Interessen zu vertreten. Steven Mnuchin: Er war der Schatzmeister und oberste Fundraiser des Trump-Teams und wird als möglicher Finanzminister gehandelt. Der Yale-Absolvent hat in den vergangenen zehn Jahren als Filmproduzent gearbeitet - zu den von ihm mitproduzierten Werken zählen etwa die Filme der X-Men Reihe oder Mad Max: Fury Road. Echten Trump-Fans dürfte aber ein Punkt im Lebenslauf von Mnuchin sauer aufstoßen: Er hat viele Jahre lang bei der Wall Street-Bank Goldman Sachs gearbeitet und dort ein Vermögen verdient. Stephen Moore: Der frühere Wall-Street-Journal-Meinungsmacher arbeitet bei der konservativen Heritage-Stiftung, war einer der wichtigsten Wirtschaftsberater im Team Trump. Im Wahlkampf hat er mitgeholfen, Trumps Steuerpläne zu skizzieren. Die seien das Herzstück von Trumps Agenda zur Wirtschaftsbelebung, so Moore. Nach Trumps Wahlversprechen sollen die Steuern für eine große Zahl an Einkommensgruppen sinken. Top-Verdiener wären die größten Profiteure. Peter Navarro: Der Betriebswirt von der Universität Kalifornien in Irvine ist der einzige akademische Ökonom im offiziellen Beratergremium - obwohl sich durchaus viele renommierte Volkswirte, die den Republikanern nahestehen, mit einem Anti-Clinton-Brief in den Wahlkampf einmischten. Einige Ökonomen, die aber eher für Spott unter Kollegen sorgen, haben sich jedoch auch frühzeitig pro Trump positioniert - so wie Reagan-Veteran Art Laffer, der höhere Staatseinnahmen mit sinkenden Steuern verspricht (was unter Reagan so wenig funktionierte wie unter Bush, Trump aber wiederholen will). Stephen Miller: Die US-Politikwebsite "Politico" beschrieb ihn als "Gläubigen": Miller schrieb nicht nur Trumps Rede für den Parteitag der Republikaner, er leitete ab August auch das Wirtschaftspolitik-Team der Trump-Kampagne. Bei Trumps Auftritten fungierte er, wie hier zu sehen, öfters als "Einpeitscher". In Interviews hat der 30-jährige schon mal erklärt, dass er die "Klarheit" Trumps bei Handel und Immigration schätze. In US-Medien gilt er als Trumps Chefideologe. Peter Thiel: Der 49-jährige Investor deutscher Herkunft gründete einst den Online-Bezahldienst PayPal mit und war der erste Kapitalgeber von Facebook. Die Boulevard-Website Gawker trieb er über Umwege in die Insolvenz, weil sie ihn 2007 als homosexuell geoutet hatte. Thiel unterstützte ... ... 2008 und 2012 den Republikaner Ron Paul sowie die Tea-Party-Bewegung. In diesem Wahlkampf unterstützte er (nach dem Scheitern seiner Wunschkandidatin Carly Fiorina) früh und öffentlich Donald Trump - weil er der Überzeugung ist, dass Trump "bei den großen Themen richtig liege", wie er Ende Oktober erklärte. Man dürfe ihn nur nicht wörtlich verstehen. Zum Befremden im liberal orientierten Silicon Valley trat Thiel sogar prominent auf dem Nominierungsparteitag auf. Als weiterer Milliardär war dort auch Tom Barrack anwesend, ein Immobilienunternehmer, Ex-Mitarbeiter der Reagan-Regierung und Großspender der Trump-Kampagne. Barracks Freundschaft mit "The Donald" geht auf die 80er Jahre zurück, als Barrack Trump einen günstigen Zugriff auf das New Yorker Plaza-Hotel verschaffte. Vertrauen hat Trump auch zu Harold Hamm, einem der prominentesten Vertreter der Fracking-Revolution im Gas- und Öl-Geschäft. Der Gründer von Continental Resources, bekannt für eine milliardenteure Scheidung, wird sogar als künftiger Energieminister gehandelt. Auf jeden Fall dürfte die Energie- und Klimapolitik im Sinne des Milliardärs aus Oklahoma sein. Er hat das Programm für mehr fossile Brennstoffe ja geschrieben. Rudy Giuliani: Er kam bei Trumps Wahlsieg-Party in New York City vorbei: Seit Monaten unterstützt der Ex-Bürgermeister der Metropole offen Trump. Der 72-jährige Giuliani ist für seine Law-and-Order-Politik in New York City bekannt. In Trumps Wahlkampf attackierte er häufig Clintons Ethik, ihre Gesundheit und ihre politische Arbeit - mit Behauptungen, die sich oft als ziemlich übertrieben herausstellten. Giuliani wird vom Trump-Team als möglicher künftiger Justizminister ins Spiel gebracht. Als weiterer Politprofi kann sich Chris Christie zu Trumps Verbündeten zählen - wenn auch nicht der ersten Stunde. Zunächst trat der als moderater Republikaner geltende Gouverneur von New Jersey gegen Trump an und wollte selbst Präsident werden, dann wenigstens Vizepräsident. Trump hielt sich zurück, auch weil Christie in einen skurrilen Skandal verwickelt ist. Kurz vor der Wahl wurden seine Chefberater verurteilt, weil sie aus kommunalpolitischem Kalkül in New Yorks Vororten ein Verkehrschaos anrichteten. Zeit für ein Comeback? Sheldon Adelson: Sein stattliches Vermögen von 31 Milliarden Dollar hat Adelson in einer eher anrüchigen Branche gemacht: Der 83-jährige Casinomogul besitzt die Las Vegas Sands Gruppe. Er ist einer der großzügigsten Spender der Republikaner - und hat Trump in der Endphase des Wahlkampfs noch mit 25 Millionen Dollar unterstützt. Doch Adelson hat klare Forderungen: So steht er fest auf Seiten Israels im Nahost-Konflikt - und erwartet das auch von jenen, die sein Geld nehmen. In dieser Sache muss er hoffen, dass das Wort eines Casino-Besitzers für den langjährigen Casino-Besitzer Trump besonderes Gewicht hat ... ... denn auch ausgewiesene Antisemiten wie der Ex-Großmeister des rassistischen Ku Klux Klans, David Duke, haben Einfluss - als Anstifter der radikalen Basis. In der Endphase des Wahlkampfs schaltete Trump auch Werbespots, in denen auf die "Protokolle der Weisen von Zion" verwiesen wurde. Die Anti-Eliten-Stimmung wird nicht so leicht wieder einzufangen sein - und sie wurde mit Kalkül geschürt. Roger Ailes ist der Medienprofi der Trump-Maschine. Der Gründer des republikanischen Haussenders Fox News trat in der Hochphase des Wahlkampfs unter Vorwürfen der sexuellen Belästigung ab - und direkt in die Trump-Kampagne ein. Zeitweise wurde darauf spekuliert, die beiden planten mit den Breitbart-Leuten ein neues, noch rechteres Medienimperium namens "Trump TV" und die Publicity sei das eigentliche Ziel der Kandidatur. Jetzt gelten wohl andere Pläne ... Unter all den Männern gibt es doch noch eine einflussreiche Frau: Kellyanne Conway. Die Unternehmerin aus der Meinungs- und Marktforschung (Spezialthema: Frauen als Zielgruppe) stieß erst im August zu Trump, und musste dann als Wahlkampfchefin eine Serie von Image-Katastrophen aushalten. Jetzt aber kann sie sich feiern lassen, weil sie Trump zum Schluss der Kampagne in ruhigere Bahnen lenkte und so zum kaum für möglich gehaltenen Erfolg beitrug.

