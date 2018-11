Die Aktien britischer Tabakkonzerne haben am Montag unter der Furcht vor einem aus für Menthol-Zigaretten in den USA gelitten. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, plant die US-Gesundheitsbehörde FDA ein Verbot von Menthol-Zigaretten.

So verloren die Anteilsscheine von Imperial Brands rund 3 Prozent. Die Papiere von British American Tobacco Börsen-Chart zeigen (BAT) sackten am Ende des britischen Leitindexes FTSE 100 Börsen-Chart zeigen um rund 11 Prozent auf weniger als 3000 Pence ab. Damit notieren sie mittlerweile auf dem Niveau von Ende Januar 2014. BAT hat ein deutlich höheres Angebot an Menthol-Zigaretten als Imperial Brands.

Die britische Investmentbank Barclays senkte das Kursziel für BAT von 5000 auf 4000 Pence. Sollte es zum Verbot kommen, könnte dies das operative Ergebnis um rund 25 Prozent schmälern, schrieb Analyst Gaurav Jain.

mg/dpa-afx