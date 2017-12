Börse Brexit-Fortschritt und Euro-Schwäche pushen den Dax

Zur Großbildansicht DPA Kursplus: An der Frankfurter Börse sorgen die Nachrichten zum Brexit für gute Stimmung

Ein schwächerer Euro und der Durchbruch bei den zähen Brexit-Verhandlungen haben Börsianer in Deutschland am Freitag in Kauflaune versetzt. Der Dax Börsen-Chart zeigen legte zu Handelsstart 0,8 Prozent auf 13.147 Zähler zu. "Gelingt dem Dax der nachhaltige Sprung über den wichtigen Widerstand bei 13.200 Punkten, könnte eine Weihnachtsrally den Index in Richtung 13.500 Punkte befördern", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Der Euro Börsen-Chart zeigen verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1,1749 Dollar. Das führte zu abnehmenden Sorgen von Anlegern über Exportnachteile europäischer Firmen. Denn ein schwächerer Euro macht Waren aus der Euro-Zone auf dem Weltmarkt günstiger, Anleger kaufen daher in der Regel Aktien von exportstarken Unternehmen.

Eine gute Nachricht für die Wirtschaft der Euro-Zone seien auch die Fortschritte bei den Brexit-Gesprächen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien. "Ein harter Brexit ist offensichtlich erst mal vom Tisch", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Verhandlungen über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen könnten nun beginnen, sie würden aber sicherlich nicht einfach.

Die britische Währung Pfund Sterling legte um bis zu 0,3 Prozent auf 1,3519 Dollar zu. Der Auswahlindex "Footsie" der Londoner Börse stieg um 0,1 Prozent auf 7323 Punkte.

An der deutschen Börse gingen die Aktien des Möbelhändlers Steinhoff Börsen-Chart zeigen tiefer in die Knie, sie verloren 39 Prozent auf 0,36 Euro. Anfang der Woche kostete die Aktie des unter Bilanzfälschungs-Verdachts stehenden Unternehmens noch mehr als drei Euro. Investoren fürchten nun, dass die Steinhoff-Aktien aus dem MDax Börsen-Chart zeigen fallen.

