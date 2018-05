In eigener Sache So optimieren Sie Ihr Börsen-Musterdepot

Zur Großbildansicht Ihre Börsenseite: Mit nur wenigen Klicks optimieren Sie Ihr Börsen-Portfolio

Sie wollen ihr Börsen-Portfolio auf tagesaktuelle Neartime-Kurse umstellen? Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Umstellung in vier Schritten vornehmen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit vielen Jahren erhalten Sie von uns nicht nur täglich aktuelle Börseninformationen. Sie können zudem umfangreiche Services wie das kostenlose Börsen-Portfolio, persönliche Watchlists sowie die wichtigsten Indizes auf einen Blick auf unserer Börsenseite nutzen. Dies soll auch in Zukunft so bleiben - und deshalb bitten wir Sie, in Ihrem Börsen-Portfolio ggf. einige Änderungen vorzunehmen.

Wie Sie vielleicht schon in den vergangenen Tagen bemerkt haben, werden einige Werte in ihrem Depot/Portfolio nicht mehr tagesaktuell (mit einem um 15 Minuten zeitverzögerten Neartime Kurs) angezeigt. Statt dessen erscheint der Xetra-Schlusskurs vom Vortag, der sich nur noch einmal am Tag ändert und nicht mehr alle 15 Minuten.

Falls Ihnen der Xetra-Schlusskurs vom Vortag in Ihrem Depot ausreicht, brauchen Sie gar nichts zu tun. Falls Sie Ihr Depot aber weiterhin zeitnah mit tagesaktuellen Neartime-Kursen ansehen möchten, bitten wir Sie darum, den Börsenplatz des betreffenden Wertes von Xetra auf einen anderen Börsenplatz umzustellen. Die Umstellung dauert nur wenige Minuten und kann in den folgenden drei Schritten vollzogen werden:

1) Wählen Sie in Ihrem Depot die Funktion "Bearbeiten" (zweiter Karteikartenreiter von links) und kreuzen Sie den Wert an, den Sie verändern möchten.

2) Drücken Sie auf "Weiter". Sie erhalten die Ansicht "Daten bearbeiten". In dieser Ansicht müssen Sie lediglich den Börsenplatz von "Xetra" auf einen anderen Börsenplatz umstellen (die Schaltfläche "Börse" befindet sich in der Mitte der Ansicht direkt unter dem Feld "Währungskurs").

3) Durch einen Klick auf den grauen Pfeil neben der Schaltfläche "Börse Xetra" öffnet sich ein Drop-Down-Menü, in dem Sie den Börsenplatz verändern können - durch den Wechsel von Xetra auf Tradegate oder Stuttgart erhalten Sie zum Beispiel wieder tagesaktuelle Neartime-Kurse, die sich fortlaufend aktualisieren.

4) Bestätigen Sie die Auswahl Ihres neuen Börsenplatzes durch "Speichern" (blaue Taste). Alle weiteren Einstellungen in Ihrem Depot (Anzahl, Kaufdatum, Wert etc) bleiben unverändert.

5) Ihre neue Depotansicht zeigt nun für den ausgewählten Wert bereits den tagesaktuellen Wert an. Wählen Sie nun erneut die Funktion "Bearbeiten", um evtl. weitere Werte in ihrem Depot von Xetra auf einen anderen Börsenplatz umzustellen (zurück zu Schritt 2 und 3).

Sollten dennoch weiterhin Probleme mit einzelnen Werten auftreten, schreiben Sie uns einfach eine Mail.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Börsen-Aktivitäten.

Ihr Börsen-Team von SPIEGEL ONLINE und manager-magazin Online.

la