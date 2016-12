Steigende Aktienkurse und Zinsen Wie Trump deutschen Sparern das Weihnachtsfest versüßt

Seit der US-Wahl hat der Wind an den Finanzmärkten gedreht: Weltweit flossen Billionen Dollar aus Anleihen heraus und in Aktien hinein. Folge: Auch hierzulande erfreuen steigende Kurse und Zinsen die Anleger.

Drei Billionen Dollar, das ist selbst an den weltweiten Finanzmärkten ziemlich viel Geld. Nach Angaben der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen ist das die Summe, die seit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten rund um den Globus aus Anleihen hinaus- und in Aktien hineingeflossen ist. Rund um den Globus sind dadurch seit der US-Wahl Anleihenkurse gesunken und Zinsen gestiegen. Gleichzeitig legten die Aktienkurse vor allem an der Wall Street aber auch an anderen wichtigen Börsen kräftig zu - nicht nur Dax Börsen-Chart zeigen und Dow Jones Börsen-Chart zeigen haben in den vergangenen neun Wochen kräftig zugelegt.

Beim alltäglichen Blick auf das Auf und Ab an der Börse rückt das Gesamtbild oft in den Hintergrund. Es gibt jedoch Augenblicke, in denen lohnt es sich, einmal die größeren Zusammenhänge ins Visier zu nehmen. Der diesjährige Jahreswechsel bietet eine solche Gelegenheit: Es sieht ganz so aus, als habe die Wahl Trumps zum US-Präsidenten unter Investoren in aller Welt einen grundlegenden Sinneswandel ausgelöst.

Laut "Wall Street Journal" könnte es sein, dass das, was sich derzeit abspielt, die lang erwartete "große Rotation" am Weltfinanzmarkt ist, jene Geldschwemme also hinaus aus Anleihen und hinein in Aktien, die den seit nunmehr 30 Jahren währenden Bullenmarkt bei Staatsanleihen beende. Die Investmentgesellschaft J.P. Morgan Asset Management schreibt in einem aktuellen Marktreport ebenfalls: "Anleger werden sich an 2016 als das Jahr erinnern, in dem die globalen Deflationsängste erloschen, die langfristigen Zinsen endlich wieder aufwärts tendierten und Zentralbanken als 'einzig rettender Strohhalm' abgelöst wurden."

Börse hat viele Brandherde im Blick

Dabei gab es 2016 wahrlich ausreichend Ereignisse, die die Finanzmärkte ebenfalls kräftig durchgerüttelt haben: Von den Kurseinbrüchen in China zu Beginn des Jahres über das überraschende "Brexit"-Votum der Briten sowie den Putsch-Versuch in der Türkei bis hin zur Einigung der Opec und Russlands auf eine Drosselung der Erdölförderung im November sowie kurz darauf das Verfassungsreferendum in Italien ("Renzirendum").

Nicht zu vergessen jene Dauerthemen, auf die auch die Finanzmärkte stets ein Auge haben müssen, als das wären: die Euro-Schuldenkrise, die Spannungen zwischen Russland und der westlichen Welt, der Krieg in Syrien und selbstverständlich die ständige Bedrohung durch den Terror.

Wie es aussieht, hat jedoch bislang keines dieser Events einen so nachhaltigen Einfluss auf das Geschehen an den Finanzmärkten, wie die vergangene Wahl in den USA. Monatelang war Donald Trump als Politclown, Populist und Provokateur belächelt worden. Bis zuletzt wollte dem Immobilienmilliardär kaum ein Kommentator oder Meinungsforscher ernsthafte Siegchancen einräumen.

