Börse US-Börsen legen wieder zu - Schub aus China

An der Wall Street legen die Indizes am Ostermontag wieder zu. In Deutschland wird erst am Dienstag wieder gehandelt.

Die Wall Street ist nach dem verlängerten Osterwochenende mit verhaltenem Optimismus in die neue Woche gestartet. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen legte am Montag im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 20.555 Punkte zu. Der S&P 500 gewann 0,44 Prozent auf 2339,15 Punkte. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg um 0,57 Prozent auf 5384,37 Punkte.

Für Kauflaune sorgten vor allem überraschend starke Konjunkturdaten aus China. Chinas Wirtschaft war im ersten Quartal um knapp 7 Prozent gewachsen, das stärkste Wachstum seit 18 Monaten. Die Börsen in Asien legten daraufhin am Montag überwiegend zu.

Marktteilnehmern zufolge ist das Handelsvolumen unterdurchschnittlich. An den wichtigsten europäischen Börsen wird erst am Dienstag wieder gehandelt.

Der Dax könnte am Dienstag zu einer Erholung ansetzen. Der deutsche Aktienmarkt war vor Ostern weiter abgerutscht. Der Dax Börsen-Chart zeigen notierte zuletzt um 0,4 Prozent auf 12.109 Punkte im Minus. Auch MDax und TexDax gaben nach.

Belastet wurde die Stimmung vor dem Osterwochenende vom deutlichen Anstieg des Euro Börsen-Chart zeigen. Damit verteuern sich die Exporte der europäischen Firmen auf dem Weltmarkt. Zu den wenigen Gewinnern im Dax gehörten am Donnerstag die als defensiv eingestuften Aktien von Fresenius Medical Care Börsen-Chart zeigen, die ihr Hauptgeschäft in den USA haben. Dagegen geriet die Aktie der Lufthansa aufgrund eines Anteilsverkaufs unter Abgabedruck.

Gold auf höchstem Stand in diesem Jahr

Auch der Goldpreis legte zuletzt wieder zu. Am Donnerstag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) auf ein neues Jahreshoch bei 1288,67 US-Dollar. Noch höher stand der Goldpreis zuletzt im vergangenen November. Grund für den Höhenflug sind kräftige Kursverluste beim US-Dollar, die Gold außerhalb des Dollarraums günstiger machen und damit die Nachfrage steigern.

Unter Druck standen Lufthansa Börsen-Chart zeigen , die wegen der Platzierung eines Aktienpaketes durch einen Investor rund zwei Prozent verloren.

