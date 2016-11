Börsen im US-Wahl-Fieber Anleger in Angst - Ausverkauf in Asien - Dax tiefrot erwartet

Zur Großbildansicht DPA Nikkei taumelt erneut: Wie bereits schon am Tag des Brexit, wo der Nikkei zwischenzeitlich fast 500 Punknte verlore (Bild) geht es in der Nacht zu Mittwoch erneut abwärts

Ein möglicher Wahlsieg von Donald Trump in den USA sorgt an den Märkten für einen Ausverkauf. In Asien rutschen die Kurse stark ab. In Japan verliert der Yen zum Dollar deutlich, die Anleger fürchten um die exportstarken Unternehmen. In Mexiko kennt der Peso nur eine Richtung.

Im US-Wahlkrimi holt Trump einen Bundesstaat nach dem anderen - zuletzt auch die Schlüsselstaaten Ohio und Florida. Derzeit führt er laut "Politico" mit 244 zu 209 Wahlmännerstimmen - mindestens 270 Wahlleutestimmen werden benötigt.

Die Investoren bereiten sich nun auf einen Wahlsieg von Trump vor - das heißt im Klartext. Die Kurse stürzen weltweit ab. Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch rund drei Stunden vor dem Auftakt mit 4,83 Prozent auf 9976 Punkte im Minus. Auch Asien stehen die Aktienmärkte unter Druck. Die amerikanischen Aktienmärkte werden ebenfalls stark im roten Bereich prognostiziert.

Die japanischen Börsen bauten am Morgen ihre Verluste noch aus. In Tokio lag der Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen mit rund 6 Prozent im Minus. Der Hongkonger Hang-Seng, der koreanische Kospi-Index gaben mehr als drei Prozent nach. Auch in anderen asiatischen Ländern waren die Aktienmärkte unter Druck.

Grusel-Faktoren für Anleger Angst und Schrecken verbreitet beispielsweise unter vielen Investoren die Vorstellung, Donald Trump könnte demnächst ins Weiße Haus einziehen. Seit am Wochenende die Email-Affäre von Hillary Clinton wieder in den Fokus gerückt ist, verspürt der Republikaner laut Umfragen erneut Aufwind.

Ablesen lässt sich das auch am mexikanischen Peso, der sich zu einer Art "Trumpometer" entwickelt hat: Je besser die Chancen des Immobilienmilliardärs auf einen Wahlsieg, desto schwächer der Peso. Und siehe da: Seit der Horrorclown der US-Politik wieder Oberwasser bekommen hat, befindet sich der Peso unter Druck. Als Hintergrund gilt die Tatsache, dass sich in Trumps Wahlversprechen vieles findet, das sich, würde es umgesetzt, negativ auf die mexikanische Wirtschaft auswirken dürfte. Ziemlich angsteinflößend finden viele Investoren auch die Geldpolitik der Europäische Zentralbank und anderer Notenbanken weltweit. Die extreme Niedrigzinspolitik lässt Sparer darben und sorgt für Exzesse etwa am Immobilienmarkt, wo bereits die Sorge wegen möglicher Überhitzungen umgeht. Sollten dagegen die Zinsen irgendwann steigen, drohen Immobilienpreise wie auch Anleihenkurse drastisch einzubrechen.

Wann und wie die Notenbanker aus dieser Bredouille herausfinden wollen, erscheint ungefähr so nebulös wie auf dem Bild der Blick auf den EZB-Turm in Frankfurt. Seit Jack The Ripper, so scheint es, hat London die Welt nicht mehr so schauerlich in seinen Bann gezogen, wie gegenwärtig angesichts des bevorstehenden Austritts der Briten aus der EU. Der "Brexit" ließ bereits einmal schlagartig die Aktienkurse einbrechen - gut möglich, dass ähnliches Ungemach künftig im Zusammenhang mit diesem Thema noch häufiger bevorsteht. Auch der Gedanke an China dürfte manchem Anleger die Pulsader schwellen lassen. Das Wachstum der aufstrebenden Macht in Fernost schwächelte zuletzt merklich. Frist der taumelnde chinesische Drache die Renditen in den Anlegerdepots auf? Und dann wäre da noch der Ölpreis, der seit mittlerweile mehr als zwei Jahren wie ein Zombie durch die Finanzwelt taumelt. Seine frühere Vitalität als Indikator für eine florierende Weltwirtschaft hat Öl 2014 eingebüßt, als es vom Höchstkurs jenseits der 100 Dollar je Barrel steil abwärts ging. Seither zerren die Ölförderländer innerhalb und außerhalb der Opec von allen Seiten wie Leichenfledderer am Preis für das schwarze Gold.

Der mexikanische Peso fällt um 13,4 Prozent zum Dollar - das stärkste Minus seit 1984. Es wird befürchtet, dass ein Wahlsieg Trumps schwere Verwerfungen am Finanzmarkt in Mexiko auslösen könnte. Der Republikaner hatte im Wahlkampf angekündigt, dass er die USA durch Zölle und eine Mauer gegen Mexiko abschotten will.

Here's every Mexican peso one day % move for the last 5 years. Try spotting the election pic.twitter.com/mflZRX4OuY — Joe Weisenthal (@TheStalwart) November 9, 2016

Goldpreis und Yen schießen hoch

Der Goldpreis steigt am frühen Morgen um gut 3 Prozent. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg auf bis zu 1313,24 US-Dollar. Auch hier wurde der höchste Stand seit Anfang Oktober erreicht. Gold gilt vielen Anlegern als sichere Geldanlage in unsicheren Zeiten.

Die japanische Regierung steht nach eigenen Angaben bereit, gegebenenfalls in den Finanzmarkt einzugreifen. Der japanische Yen legte zum US-Dollar um mehr als 3 Prozent zu - der stärkste Stand seit Anfang Oktober. Ein Dollar kostete zeitweise nur noch 102,04 Yen.

Die Wirtschaftszeitung "Nikkei" warnt, dass bei einem Trump-Sieg Japans Währung von 105 Yen für den US-Dollar auf 95 Yen emporschnellen könnte. Der japnanische Leitindex Nikkei könnte auf bis zu 15.000 Yen abschmieren. Dahinter steckt die Angst, dass ein steigender Yen die exportstarken japanischen Unternehmen noch mehr belasten würde.

Die amerikanischen Aktienmärkte werden derzeit auch stark im Minus erwartet. Gegen 6 Uhr MEZ notierte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen 791 Punkte schwächer (minus 4,3 Prozent), der marktbreitere S&P 500 gab ebenfalls um 5 Prozent nach.

Realtime Dax: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Alle Artikel und Hintergründe zu Börse

Mehr manager magazin Zur Startseite