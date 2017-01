Debatte um Strafzölle Trump belastet Daimler, VW und BMW

Donald Trump wird am Freitag vereidigt. Der dünnhäutige Präsident hat die Kurse seit Wochen kräftig bewegt - und dürfte nun zum größten Börsenrisiko werden. Auch VW und die EZB stehen im Blick.

Zum Auftakt der neuen Woche ist der Dax Börsen-Chart zeigen mit Verlusten gestartet. Im frühen Handel gab der Dax um 0,7 Prozent auf 11.541 nach. Dank ermutigender Geschäftszahlen der großen US-Banken hatte der deutsche Leitindex am Freitag noch um 0,9 Prozent auf 11.629,18 Punkte zugelegt.

Zu den Verlierern im Dax zählten im frühen Handel die Aktien von BMW, Daimler und VW. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat n einem Interview mit der "Bild am Sonntag" deutschen Autobauern erneut mit hohen Einfuhrzöllen gedroht. Mit Blick auf die deutschen Autobauer sagte Trump, sie könnten Fahrzeuge für die USA bauen, "aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen". Er meine damit, "dass sie ihre Fabrik in den USA bauen müssen - es wird für sie viel besser sein und für unsere Bemühungen."

Bei den Konjunkturdaten stehen heute die Inflationszahlen und die Handelsbilanz der Euro-Zone auf dem Terminplan.

"Wie viele Chevrolets stehen in Deutschland?"

Den deutschen Autobauern warf Trump unfaires Verhalten vor. So stehe in manchen US-Straßen vor jedem Haus ein Mercedes Benz. Das beruhe aber nicht auf Gegenseitigkeit. "Wie viele Chevrolets sehen Sie in Deutschland? Nicht allzu viele, vielleicht gar keine, man sieht dort drüben gar nichts, es ist eine Einbahnstraße." Er sei zwar für Freihandel, aber nicht um jeden Preis, "Ich liebe den Freihandel, aber es muss ein kluger Handel sein, damit ich ihn fair nenne."

Am Nachmittag wird es keine Impulse von den US-Börsen geben: Die Wall Street bleibt wegen des Martin Luther King Day geschlossen.

Ins Rampenlicht rückt außerdem Italien, nachdem die Ratingagentur DBRS die Kreditwürdigkeit des Landes auf "BBB" von "A" gesenkt hatte. Damit müssen Geschäftsbanken für Zentralbankkredite mehr italienische Anleihen als Sicherheit hinterlegen als bislang.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung am Freitag fast unverändert, während der Nasdaq 0,5 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Montag um ein Prozent auf 19.095 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 2,2 Prozent auf 3044 Punkte.

