Nach mehreren Wochenverlusten in den vergangenen beiden Monaten ist Experten zufolge das Ende der Kursflaute von Dax, EuroStoxx50 & Co in Sicht. "In Europa, politisch stabilisiert und vom Krisenmodus keine Spur, stellt sich die gesamtwirtschaftliche Lage so gut wie lange nicht mehr dar", betont Anlagestratege Carsten Gerlinger vom Vermögensberater Moventum. Auch Pierre Bose, Chef-Anlagestratege für Europa bei der Vermögensverwaltung der Schweizer Großbank Credit Suisse, äußert sich optimistisch - vor allem für deutsche Aktien. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Dollar seine jüngste Erholung vom Freitag fortsetzt.

Die Kursverluste der vergangenen Wochen - ausgelöst durch die Euro-Stärke sowie die Diesel-Krise und die Kartell-Vorwürfe gegen die Autobauer - machten heimische Titel vergleichsweise günstig. In der abgelaufenen Woche gewann der Dax Börsen-Chart zeigen 1,1 Prozent auf 12.297 Punkte.

In den USA legte der Dow-Jones-Index der Standardwerte im Wochenvergleich 1,2 Prozent und der breiter gefasste S&P-500 0,2 Prozent zu, während der Index der Technologiebörse Nasdaq 0,4 Prozent nachgab.

Ein Ende der Euro-Stärke könne er nicht erkennen, warnte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. Sie sei das größte Hemmnis für eine Erholung der europäischen Aktienmärkte. Der Kurs der Gemeinschaftswährung ist seit Jahresbeginn um etwa 13 Prozent auf knapp 1,19 Dollar am Freitag gestiegen. Nach der Veröffentlichung überraschend starker US-Arbeitsmarktdaten fiel die Gemeinschaftswährung zum Wochenausklang aber wieder auf gut 1,17 Dollar. Mit einem starken Euro werden Waren heimischer Firmen auf dem Weltmarkt teurer, also weniger wettbewerbsfähig.

Getrieben werde die Rally weniger von der wirtschaftlichen Entwicklung, betont Moventum-Experte Gerlinger. "Die Kursentwicklung ist ein Spiegelbild der politischen Schwäche der Regierung Trump. Der US-Präsident verbringt mehr Zeit mit twittern als zu regieren." Donald Trump habe bislang keines seiner Wahlkampfversprechen umgesetzt.

Bilanzsaison geht zu Ende

Zu den wenigen Konjunkturdaten, die in der neuen Woche anstehen, gehört die deutsche Industrieproduktion am Montag. Am Tag darauf folgen die Zahlen zur Handelsbilanz. Den Abschluss bilden am Freitag die endgültigen Inflationszahlen für Juli. Am selben Tag stehen auch die US-Verbraucherpreise auf der Agenda. "Wir erwarten bei einigen Gütern und Dienstleistungen, die sich zuletzt verbilligten, beim Preis eine Gegenbewegung nach oben", sagt Commerzbank-Volkswirt Christoph Balz. Eine anziehende Teuerung könnte der Diskussion über die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neue Nahrung geben. "Investoren täten gut daran, sich auf einen nächsten Leitzinsschritt im Dezember einzustellen", so Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank.

Eon, Post und Münchener Rück im Blick

Bei den Aktienwerten stehen wieder Firmenbilanzen im Fokus. In der neuen Woche legen aus dem Dax Börsen-Chart zeigen unter anderem Deutsche Post (Dienstag), Münchener Rück und der Versorger E.ON jeweils am Mittwoch Zahlen vor. In den USA öffnet der Unterhaltungskonzern Walt Disney am Dienstag seine Bücher.

Trump feiert Börsenrally als Erfolgsbeleg für seine Politik

Seit dem Wahlsieg von Donald Trump hat der Dow Jones Börsen-Chart zeigen rund 3600 Punkte zugelegt. Während des Wahlkampfes hatte Trump die Notierungen an der Börse noch als "große Börsenblase" bezeichnet, die bald platzen dürfte. Seit er im Amt ist, vergeht kaum eine Woche, in der Trump die weiter steigenden Kurse an der Wall Street nicht als Beleg für seine politischen Erfolge zitiert. "Reale politische Erfolge hat Trump nicht vorzuweisen, seine Gesetzesvorhaben sind bislang gescheitert", sagte ein Börsianer. "Da muss die Kursrally an der Wall Street als Erfolgs-Indikator herhalten".

An der Wall Street wird dagegen neben den soliden Quartalsbilanzen vor allem der schwache Dollar als Kurstreiber genannt, der US-Produkte auf dem Weltmarkt verbilligt. Zu dem Dollar-Verfall trägt Trump durch das Chaos im Weißen Haus in der Tat aktiv bei.

Gewinne der US-Unternehmen bislang stärker gestiegen als erwartet

Trotz der hohen Bewertungen in den USA bleiben viele Anleger gelassen und verweisen darauf, dass die Mehrzahl der Unternehmen ihre Gewinne im abgelaufenen Quartal stärker gesteigert hat als erwartet. Die Berichtssaison gebe der Börse derzeit die Richtung vor, sagte Terry Sandven, Chef-Anlagestratege der U.S. Bank Wealth Management. "Und die Ergebnisse überraschen positiv."

Analysten zufolge haben die im S&P 500-Index notierten Firmen ihren Gewinn im zweiten Quartal um 11,4 statt der ursprünglich erwarteten acht Prozent gesteigert.

