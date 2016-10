Börse Deutsche Bank legt Zahlen vor - VW, Bayer und die US-Tech-Elite auch

Eine Flut von Firmenbilanzen wird Anleger in der neuen Woche in Atem halten. In Deutschland melden Bayer, VW und Deutsche Bank ihre Zahlen. In den USA lassen Apple, Alphabet und Amazon sehen.

Mit Bayer Börsen-Chart zeigen (Mittwoch), der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen und Volkswagen Vz. Börsen-Chart zeigen (jeweils Donnerstag) legen in der neuen Woche auch die beiden Unternehmen Zahlen vor, die zuletzt die Schlagzeilen beherrscht haben. "Dabei wären steigende Gewinne am Ende des Tages die besten Argumente für steigende Aktienkurse", konstatierten die Experten der Weberbank.

In der abgelaufenen Woche hatte der Dax Börsen-Chart zeigen rund ein Prozent auf knapp 10.711 Punkte gewonnen. In den kommenden Tagen legt mehr als ein halbes Dutzend Dax -Firmen ihre Zwischenbilanzen vor. Dazu gehört der Bayer -Konzern (Mittwoch), der den US-Saatgutanbieter Monsanto für 66 Milliarden Dollar übernehmen will.

Am Donnerstag ist die krisengebeutelte Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen Bank an der Reihe, der wegen Tricksereien am US-Immobilienmarkt eine Geldstrafe von 14 Milliarden Dollar droht. Rund eine Woche nach dem schweren Unglück in der Ludwigshafener Anlage veröffentlicht auch der Chemiekonzern BASF Börsen-Chart zeigen seine Geschäftszahlen.

Woche der Wahrheit für Volkswagen

Am Donnerstag öffnet auch Volkswagen seine Bücher. Wichtiger ist aus Anlegersicht aber ein Termin zwei Tage zuvor: Am Dienstag will das Bundesbezirksgericht San Francisco offiziell bekanntgeben, ob es dem milliardenschweren "Dieselgate"-Vergleich des Autobauers grünes Licht gibt. Richter Charles Breyer hat bereits Zustimmung signalisiert. Wegen der Manipulation von Abgaswerten müssen die Wolfsburger die betroffenen US-Fahrzeuge reparieren oder von den Kunden zurückkaufen.

Apple, Alphabet und Amazon geben Einblick in ihre Zahlen

In den USA stehen zudem die Zahlen von Apple (Dienstag), der Google-Mutter Alphabet und dem Online-Händler Amazon (beide Donnerstag) auf dem Terminplan. Sollten die amerikanischen Firmen die Anleger überzeugen, könnte die Wall Street eine ihrer typischen Jahresendrallys hinlegen, sagte Marktstratege Ryan Detrick vom Finanzdienstleister LPL.

Aus dem europäischen Ausland werden die Zwischenbilanzen der Siemens -Konkurrenten Philips (Montag) und ABB (Donnerstag) sowie des Autobauers Fiat (Mittwoch) erwartet.

Ifo-Index im Blick

Auf der Konjunkturseite warten Investoren gespannt auf die Zahlen zum britischen Wirtschaftswachstum im dritten Quartal am Donnerstag. Sie beschäftigt unter anderem die Frage, ob und wie sich die Diskussion um eine "harten" oder "sanften" Brexit auf die dortige Konjunktur auswirkt. Als sanft gilt ein EU-Austritt, wenn sich Großbritannien durch Kompromisse in den Scheidungsverhandlungen weiteren Zugang zum europäischen Binnenmarkt sichert.

Hinweise auf die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen liefert der Ifo-Index am Dienstag. Am Freitag stehen der Geschäftsklimaindex und das Stimmungsbarometer der Verbraucher auf der Agenda.

