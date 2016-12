Nach Zinserhöhung der US-Notenbank Forsche Fed treibt Bankentitel an

DPA

Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank am Vorabend tendiert der Dax leicht im Plus. Die Fed hatte für 2017 drei weitere mögliche Zinserhöhungen signalisiert. Davon profitieren vor allem Bankenwerte wie Commerzbank und Deutsche Bank.

Nach der Zinserhöhung in den USA sind Anleger vorsichtig: Der Dax Börsen-Chart zeigen notierte im frühen Handel mit 0,3 Prozent im Plus bei 11.285 Zählern. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex noch 0,3 Prozent eingebüßt. Zu den größten Gewinnern im Dax gehörten am Donnerstag Vormittag die Bankenwerte Deutsche Bank Börsen-Chart zeigenund Commerzbank Börsen-Chart zeigen, die jeweils um rund 2 Prozent zulegten. Die Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkten war erwartet worden und daher am Markt keine Überraschung.

Die Kauflaune der Anleger sollte aber von Anzeichen auf eine schneller als erwartete geldpolitische Straffung in den USA gebremst werden. Die Fed hat für 2017 drei weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Auch die schwächere Wall Street vom Vorabend sowie die uneinheitlichen Vorgaben von den asiatischen Börsen am Morgen sorgen nicht gerade für Euphorie: Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen gab am Mittwoch im späten Handel um 0,3 Prozent nach.

Fed erhöht um 25 Punkte - und stellt weitere Zinserhöhungen in Aussicht

Die US-Notenbank hob den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte an, signalisierte aber für 2017 drei weitere mögliche Schritte. Dies habe überrascht, nachdem zuletzt nur zwei Erhöhungen prognostiziert worden seien, sagte Marktstratege Lee Ferridge vom Vermögensverwalter State Street Global Advisors.

Die Fed scheine es angesichts der vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump geplanten expansiven Fiskalpolitik sowie Anzeichen eines steigenden Preisdrucks für gerechtfertigt zu halten, einen aggressiveren Zinsanstieg zu forcieren.

Die Gewinner und Verlierer im Dax Die Bullen sind los: Der Dax hat zum Jahresende eine Aufholjagd gestartet und ist über die Marke von 11.200 Zählern gestiegen. Binnen der vergangenen 5 Handelstage hat der deutsche Leitindex rund 7 Prozent zugelegt, seit Jahresbeginn notiert er rund 5 Prozent im Plus. Anleger hoffen, dass die Jahresendrally auch nach der Fed-Zinsentscheidung am morgigen Mittwoch weitergeht. Es wird mit einer leichten Anhebung der Zinsen in den USA gerechnet. Vor allem Finanztitel wie die Deutsche Bank heben derzeit ab ... ... so hat die Aktie von Deutschlands größtem Geldhaus binnen 5 Handelstagen rund 20 Prozent zugelegt, seit Anfang Oktober sind es gar 78 Prozent. Warum? Die Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten hat für einen wilden Ritt an der Wall Street gesorgt und vor allem Finanzwerte beflügelt. Bankenwerte wie Goldman Sachs oder Wells Fargo haben seit dem Wahltag mehr als 20 Prozent zugelegt, der US-Leitindex Dow Jones notiert auf Rekordhoch und tastet sich an die Marke von 20.000 Punkten heran. So konnte sich auch die Deutsche Bank von ihrem tiefen Sturz ein wenig erholen. Der "Trump Jump" an der Wall Street sei jedoch von zu hohen Wachstumserwartungen geprägt, warnt Anleihe-Guru Bill Gross. Seit Jahresbeginn hat der Dow Jones bereits 14 Prozent an Wert gewonnen, den Großteil der Kursgewinne verzeichnete der Index im Monat Dezember. Unbeirrt der Warnungen, dass die Indizes zu rasch und zu stark steigen, haben auch die europäischen Börsen Fahrt aufgenommen ... Auslöser für die Kursrally in Europa war ausgerechnet das gescheiterte Verfassungsreferendum in Italien. Anleger haben daraufhin darauf gewettet, dass EZB-Chef Draghi die Märkte erneut mit Geld fluten und das Anleihe-Kaufprogramm der EZB verlängern wird, um eine Bankenkrise in Euroland zu verhindern ... Und so kam es dann auch, das Kaufprogramm wird bis Ende 2017 verlängert. Von der Flut des billigen Geldes profitieren nicht nur die hoch verschuldeten Banken in Italien, sondern auch die Krisenbanken in Deutschland. Die Aktie der Deutschen Bank zum Beispiel hat seit Ende September, als sie kurzzeitig bei 10 Euro notierte, knapp 80 Prozent an Wert gewonnen ... Comeback 1 - Deutsche Bank: Kein Dax-Papier hat in diesem Jahr so stark geschwankt wie das Papier der Deutschen Bank. Ende September war das Papier zeitweise unter die Marke von 10 Euro gefallen - und hat in den vergangenen zehn Wochen knapp 80 Prozent zugelegt. Zuvor war die Aktie allerdings auch um rund 50 Prozent abgestürzt - der Kursverlust der Deutschen Bank beträgt auch Jahressicht jetzt "nur" noch rund 20 Prozent. Damit hat die Deutsche Bank sogar die Flop 5, also die Gruppe der 5 schwächsten Dax-Werte 2016 verlassen ... Flop 1 - ProSiebenSat1: Der Dax-Neuling hat seit Jahresbeginn 31 Prozent an Wert verloren und ist damit die Aktie mit der schwächsten Wertentwicklung im Dax 2016, noch schwächer als ... Flop 2 - Eon: Der gebeutelte Energieversorger profitierte zuletzt von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Atomkonzerne für die deutsche Energiewende entschädigt werden müssen. Die jüngste Erholung ließ das Minus seit Jahresbeginn auf 28 Prozent schrumpfen. Flop 3 - Commerzbank: Deutschlands zweitgrößte Bank hat seine Verluste auf 23 Prozent reduziert. Dennoch findet sich das Institut noch unter den Flop 3 im Dax 2016. Flop 4 - Bayer: Der Pharma-Riese aus Leverkusen hat seit Jahresbeginn 22 Prozent nachgegeben. Bayer will für rund 65 Milliarden Dollar den US-Saatguthersteller Monsanto übernehmen. Monsanto hat dem Deal zugestimmt, doch Zweifel bleiben, ob auch die US-Kartellbehörden mitziehen und Bayer den Deal wirklich vollziehen kann. Flop 5 - Continental: Der Autozulieferer notiert noch rund 21 Prozent unter dem Niveau von Ende 2015. Ebenso wie die drei Autobauer BMW, Daimler und VW hat auch Conti seine Verluste jedoch inzwischen deutlich reduzieren können - dabei hilft auch der schwache Euro, der gegenüber dem Dollar zuletzt deutlich nachgegeben hat. Aktuell haben noch 9 der 30 Dax-Werte seit Januar 2016 zweistellige Verluste zu beklagen ... Flop 7 - Daimler: Neben der bereits erwähnten Deutschen Bank (Flop 6) ist auch der Autobauer Daimler in der Flop-Liste zu finden, das Minus seit Jahresbeginn beträgt knapp 15 Prozent. Auch Daimler-Aktionäre hoffen auf den schwachen Euro als Kurstreiber. Flop 8 - Lufthansa: Die Airline müht sich seit Jahren um eine Sanierung, um im Wettbewerb mit den Golf-Airlines bestehen zu können. Die Lufthansa-Piloten dagegen bestehen vor allem auf ihren Gehaltsforderungen von 22 Prozent Lohnplus seit 2014 - und setzen die Lufthansa mit immer neuen Streiks unter Druck. Die Quittung der Aktionäre: Minus 14 Prozent seit Januar. Flop 9 - BMW: Der Autobauer aus Bayern notiert aktuell bei 85 Euro und damit 12 Prozent unter dem Jahresschluss 2015. Wie Daimler hat auch BMW zuletzt zu einer Erholung angesetzt. Mit der Kursrally der US-Werte kann der deutsche Aktienmarkt nicht mithalten. Der Dow Jones verzeichnet seit Jahresbeginn ein Plus von 11 Prozent. Doch in dem extrem schwankungsreichen Börsenjahr 2016 gibt es auch einige Dax-Werte, die ihren Investoren seit Jahresbeginn satte Kursgewinne beschert haben ... Top 1 - Adidas: 55 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn - der Sportartikelhersteller hat allen anderen Dax-Werten die Show gestohlen. Die starke Performance der vergangenen Monate wurde mit der Aufnahme in den EuroStoxx 50 belohnt. Zuletzt haben Anleger aber Gewinne mitgenommen, die Aktie hat sich von ihrem Rekordhoch wieder entfernt. Top 2 - ThyssenKrupp: Überraschung - der Stahl-Dino gehört mit einem Kursplus von 24 Prozent zu den stärksten Dax-Werten 2016. Inzwischen trägt die Aufzug-Sparte von Thyssen den Großteil der Gewinne bei. Top 3 - Siemens: Siemens-Chef Joe Kaeser ist der Turnaround gelungen - die Gewinne bei Deutschlands größtem Industriekonzern steigen wieder, der Umbau in Richtung "Digitale Industrie" schreitet voran, und das Kursplus seit Januar beträgt 23 Prozent. Platz 3 im Dax. Top 4 - Infineon: Der Chiphersteller wird immer mal wieder als Übernahme-Kandidat gehandelt. Das Kursplus 2016 beträgt bislang 19 Prozent. Top 5 - BASF: Auch der Chemieriese aus Ludwigshafen hat zu einem Comeback angesetzt. Die zuletzt wieder steigenden Ölpreise haben der BASF-Aktie wieder über die Marke von 80 Euro verholfen, das Kursplus seit Januar beträgt 17 Prozent. Dividendenkönig: Der Autobauer Daimler hat seine Dividende um 33 Prozent auf 3,25 Euro je Aktie erhöht und schüttete im Jahr 2016 insgesamt 3,4 Milliarden Euro an seine Aktionäre aus. Das ist die höchste Summe aller Dax-Konzerne, wie eine Studie der Prüfungsgesellschaft Ernst and Young ergab. Die Dividendenrendite beträgt derzeit rund 4 Prozent - vorausgesetzt, Daimler hält seine Dividende im kommenden Jahr mindestens stabil. Platz 2 - Allianz: Der Versicherer hat für das abgelaufene Geschäftsjahr 3,3 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausgezahlt, die Dividende stieg um 7 Prozent auf 7,30 Euro je Aktie. Auch hier beträgt die Dividendenrendite aktuell mehr als 5 Prozent. Da die Allianz "nur" die Hälfte ihres Jahresüberschusses nach Steuern an seine Aktionäre ausschüttet (die durchschnittliche Ausschüttungsquote liegt bei 57 Prozent), muss der Versicherer die Krone des Dividendenkönigs an Daimler abgeben. Platz 3 - Siemens: Siemens-Chef Joe Kaeser hat bereits im Januar die Aktionäre mit einer Erhöhung der Dividende um 6 Prozent auf 3,50 Euro je Aktie erfreut. Insgesamt schüttet der Konzern rund 2,8 Milliarden Euro aus, die Dividendenrendite beträgt aktuell rund 3,5 Prozent. Die Ausschüttungsquote (Anteil der Dividende am Jahresüberschuss) liegt bei Siemens bei vergleichsweise bescheidenen 39 Prozent. Platz 4 - BASF: Trotz unsicherer Konjunkturaussichten hat BASF die Dividende um 4 Prozent auf 2,90 Euro je Aktie erhöht - auch, um dem Ruf eines verlässlichen Dividendenzahlers gerecht zu werden. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei mehr als 4 Prozent. Mit einer Ausschüttung von rund 2,7 Milliarden Euro und einer Ausschüttungsquote von 67 Prozent landet die BASF auf Platz 4 im Dax-Ranking. Kritiker warnen jedoch, dass die hohe Dividende zu Lasten der Investitionen gehen könne. Platz 5 - Deutsche Telekom: Manfred Krug, Ron Sommer und Robert T. Online lieferten um die Jahrtausendwende wolkige Versprechen ab - inzwischen ist die Telekom mit ihrem Chef Tim Hoettges (rechts neben Angela Merkel) in der Realität angekommen. Zumindest die Dividende von 0,55 Euro je Aktie stellt die Aktionäre und vor allem den Großaktionär Bund zufrieden. Mit einer Ausschüttungsquote von 78 Prozent des Jahresüberschusses liegt die Deutsche Telekom weit über dem Durchschnitt von 57 Prozent. Mit 2,5 Milliarden Euro schaffen es die Bonner in die Top 5 des Dax. Platz 6 - BMW: Zum 100jährigen Jubiläum erhöhte der Autobauer seine Dividende um 10 Prozent auf 3,20 Euro je Aktie - insgesamt schüttete BMW 2,1 Milliarden Euro an seine Aktionäre aus. Für die Großaktionäre Susanne Klatten und Stefan Quandt ist dies angesichts des Kursverfalls der Aktie (drittschwächster Wert im Dax per Ende Juni) zumindest ein kleiner Trost. Aktie halten und durchhalten - und immer nur auf die jährliche Dividende und nicht auf den Kurs schauen. Platz 7 - Bayer: Der Pharmakonzern hat seine Dividende um 11 Prozent auf 2,50 Euro je Aktie erhöht. Mit einer Gesamtauszahlung von rund 2 Milliarden Euro und einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent landet Bayer im vorderen Dax-Drittel. Die Dividendenrendite ist auf Grund des jüngsten Kurssturzes auf knapp 3 Prozent gestiegen. Platz 8 - SAP: Die Dividende des Software-Anbieters ist um vergleichsweise bescheidene 5 Prozent auf 1,15 Euro je Aktie gestiegen. Allerdings erfordert die Umstellung auf das cloudbasierte Geschäft auch hohe Investitionen. SAP gehört gleichwohl zu den 15 Dax-Konzernen, die in diesem Jahr eine Rekorddividende auszahlen. Platz 9 - Munich Re: Der Rückversicherer aus München zahlt mit 8,25 Euro die nominell höchste Dividende je Aktie. Gegenüber Vorjahr wurde die Dividende um 6 Prozent auf Rekordniveau angehoben. Mit einer Ausschüttungssumme von insgesamt 1,3 Milliarden Euro schafft es die Munich Re gerade noch in die Top Ten. Gleichwohl kann die Munich Re auf die beste Dividenden-Historie im Dax verweisen - seit mehr als 20 Jahren wurde die Ausschüttung nicht gesenkt und bis auf wenige Ausnahmen jährlich angehoben. Platz 10 - Deutsche Post: Die Post hat ihr Briefporto kräftig auf 90 Cent erhöht, die Dividende bleibt bei 0,85 Euro je Aktie jedoch konstant. Damit gehört die Post noch zu den 10 Dax-Konzernen, die für 2015 jeweils mehr als eine Milliarde Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Mit der nur konstanten Dividenden ist die Post hingegen eine Ausnahme: Während 24 Dax-Konzerne ihre Dividende erhöhen und 2 Konzerne ihre Dividende senken (Deutsche Bank und RWE auf jeweils 0), halten nur 3 Dax-Konzerne an ihrer Dividende unverändert fest (Post, Beiersdorf und Eon).

Unter den Einzelwerten herrschte im vorbörslichen Handel mit Ausnahme einiger Analystenempfehlungen kaum Bewegung. Lediglich Die Papiere von MTU gewannen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) zuletzt rund 0,3 Prozent. Zuvor hatte die US-Bank JPMorgan die Aktien des Triebwerkherstellers von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 106 auf 125 Euro angehoben. Auch die Analysten der UBS erhöhten ihr Kursziel für MTU.

Covestro-Titel verloren vorbörslich bei L&S rund ein halbes Prozent. Die US-Investmentbank Morgan Stanley stufte die Aktie des Kunststoffproduzenten von "Overweight" auf "Equal-weight" ab, erhöhte jedoch das Kursziel von 56 auf 63 Euro. Das Wachstumspotenzial der ehemaligen Bayer-Tochter dürfte sich weiterhin verbessern, doch sei das bereits weitgehend in den Kurs eingepreist, hieß es. Das neue Kursziel reflektiere die vorteilhafte Preisentwicklung einiger Produkte

la/mg/reuters/dpa

Nachrichtenticker