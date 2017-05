Dow Jones mit größtem Tagesverlust seit September - Goldman bricht ein Trump Trauma statt Trump Trade - Dow und Dax taumeln

Das Chaos im Weißen Haus belastet Dow und Dax und beschleunigt den Höhenflug des Euro. Der Dow Jones verbucht den größten Tagesverlust seit acht Monaten. Dax-Anleger brauchen heute starke Nerven.

Anleger bringen Geld in Sicherheit: Das Politchaos im Weißen Haus hat die Rekordjagd an der Wall Street abrupt beendet und dem Dow Jones Börsen-Chart zeigen den größten Tagesverlust seit acht Monaten beschert. Der Dax, der bereits am Mittwoch den größten Tagesverlust seit der Trump-Wahl erlitten hatte, dürfte am Donnerstag erneut mit deutlichen Verlusten in den Handel starten.

Zuvor hatte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen mit einem Verlust um 1,8 Prozent auf 20.606 Punkte den größten prozentualen Tagesverlust seit September vergangenen Jahres erlitten. Die Investoren reagierten verschreckt auf immer neue Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump. Auch der Dollar kam zu anderen Währungen unter Druck. Im Gegenzug waren US-Staatsanleihen als sichere Anlagen gesucht. Der Dollar notiert zum Euro auf 6-Monats-Tief.

Der marktbreite S&P-500-Index büßte 1,82 Prozent auf 2357,03 Punkte ein, nachdem er am Dienstag noch eine Bestmarke erreicht hatte. Für den konjunktursensiblen Technologiewerte-Index Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen ging es gar um 2,5 Prozent auf 5580 nach unten.

Einem Insider zufolge soll Trump den inzwischen entlassenen FBI-Chef James Comey gedrängt haben, die Untersuchung der Verbindungen des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn zu Russland einzustellen. Anleger hätten große Hoffnungen auf Trumps Pläne zur Ankurbelung der Konjunktur gesetzt, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. "Der jüngste Skandal verzögert seine Pläne im günstigsten Fall und im schlimmsten Fall werden sie nicht umgesetzt."

Dollar wieder auf Niveau von November 2016

Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, fiel am Mittwoch um 0,6 Prozent auf 97,490 Punkte und lag damit wieder auf dem Niveau vor Trumps Wahl. "Der letzte Rest des 'Trump-Dollars' ist dahin", sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Die Hoffnung auf einen US-Wirtschaftsboom und rasche Zinserhöhungen der Notenbank Fed hatte den Dollar-Index im Januar auf ein 14-Jahres-Hoch von 103,82 Zählern gehievt.

Die aktuelle Talfahrt des US-Währung ist nach Ansicht von Leuchtmann noch nicht zu Ende. "Wir können weder annehmen, dass die in täglicher Frequenz auftauchenden Skandalmeldungen abreißen, noch, dass der Twitter-Sturm des US-Präsidenten abebbt."

Finanzwerte unter Druck, Goldman Sachs bricht ein

Durch die Trump-Kontroverse gerieten vor allem die Finanzwerte unter Druck. Sie hatten von den Spekulationen auf einen Trump-Boom in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich profitiert. Der US-Bankenindex rutschte um vier Prozent ab. Bank of America büßten fast sechs und Goldman Sachs 5,2 Prozent ein.

Gewinnmitnahmen bei Apple und Amazon

Mehr als drei Prozent abwärts ging es für Apple Börsen-Chart zeigen . Der Chipkonzern Qualcomm reichte in den USA eine Klage gegen die für Apple tätigen Auftragsfertiger Foxconn, Pegatron, Wistron und Compal Electronics ein. Die Firmen würden ihre langjährige Lizenzabkommen verletzen, wirft Qualcomm den Unternehmen vor. Auch Amazon Börsen-Chart zeigen gab am Mittwoch um mehr als 2 Prozent nach.

Dax bleibt unter Druck - Index dürfte unter 12.600 Zähler fallen

Dax Börsen-Chart zeigen und EuroStoxx50 verloren jeweils etwa eineinhalb Prozent auf 12.631 beziehungsweise 3584 Punkte. Für beide Indizes war es der größte Tagesverlust seit der Wahl Trumps im November. Der Dax dürfte am Donnerstag seine Talfahrt zunächst fortsetzen und unter die Marke von 12.600 Zählern fallen.

Auch Asiens Börsen unter Druck

Auch in Asien gerieten die wichtigsten Indizes unter Abgabedruck. In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen 1,4 Prozent im Minus mit 19.530 Punkten. Das überraschend starke Wirtschaftswachstum in Japan im ersten Quartal rückte in den Hintergrund. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,4 Prozent.

Am Devisenmarkt in Fernost präsentierte sich der Dollar etwas erholt von seinen jüngsten Kursverlusten. Der Euro sank 0,1 Prozent auf 1,1152 Dollar. Zur japanischen Währung legte der Dollar um 0,3 Prozent zu auf 111,18 Yen. Der Schweizer Franken tendierte zum Euro mit 1,0924 und zum Dollar mit 0,9796.

Euro weiterhin über 1,11 US-Dollar

Angesichts der politischen Turbulenzen in den USA kletterte der Euro über 1,11 US-Dollar und kostete zuletzt 1,1158 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1117 (Dienstag: 1,1059) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8995 (0,9042) Euro. Die als sichere Anlage geltenden, richtungweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen stiegen vor diesem Hintergrund um 31/32 Punkte auf 101 13/32 Punkte, was die Rendite auf 2,217 Prozent drückte.

