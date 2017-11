Börse Starker Euro bremst Dax, UBS-Gerüchte stützen Commerzbank

Zur Großbildansicht DPA Handelssaal in Frankfurt: Investoren verhalten sich am Montag vorsichtig.

Der starke Euro und Kursverluste in Asien haben Anleger am Montag verunsichert. Der Dax Börsen-Chart zeigen startete am Montag kaum verändert mit 13.085 Punkten in die neue Woche.

Der MDax Börsen-Chart zeigen sank um 0,2 Prozent auf 26.657,6 Punkte und der TecDax Börsen-Chart zeigenverlor 0,4 Prozent auf 2561,7 Zähler. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen, der Leitindex der Eurozone, tendierte ebenfalls kaum verändert.

Händler verwiesen darauf, dass der auf 1,20 Dollar zugehende Euro die Stimmung belaste. Eine steigende Gemeinschaftswährung macht die Waren aus der Euro-Zone im Welthandel teurer, Anleger verkaufen daher in der Regel Aktien von exportstarken Unternehmen.

Erneute Gerüchte um Commerzbank - UBS angeblich interessiert

Zu den wenigen Gewinnern im frühen Handel gehörte die Aktie der Commerzbank. Die schweizerische Bank UBS könnte laut einem Bericht der "NZZ am Sonntag" an Teilen der Commerzbank interessiert sein. Ein Strategieteam der UBS sei "mit Hochdruck daran, verschiedene Szenarien zu prüfen", berichtete die Zeitung mit Berufung auf einen Insider. Allerdings erscheine eine komplette Übernahme der zweitgrößten deutschen Bank laut der Quelle als unwahrscheinlich.

Zu den Großaktionären der Commerzbank zählt der US-Investor Cerberus, der zudem jüngst auch bei der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigeneingestiegen ist. Daraufhin waren erneut Gerüchte aufgekommen, dass die beiden Großbanken eines Tages funktionieren könnten.

Die Zeitung verwies auch darauf, dass der heutige UBS Schweiz-Chef Martin Blessing bis 2016 die Commerzbank Börsen-Chart zeigen geleitet habe. Auch UBS-Präsident Axel Weber sei mit den Geldhaus vertraut, so habe er 2008 als damaliger Bundesbank-Präsident dessen staatliche Rettung koordiniert.

Infineon unter Druck

Auf den Verkaufslisten standen unter anderem die Aktien von Infineon Börsen-Chart zeigen, sie verloren ein Prozent und waren schwächster Dax-Wert. Analysten von Morgan Stanley warnten vor einem Ende des weltweiten Mikrochip-Booms. Bereits in Asien hatte das zu Kursverlusten bei Chipherstellern und Elektronikkonzernen geführt.

Im SDax rauschten die Titel von Stabilus um 9 Prozent in die Tiefe. Händler führten das zurück auf Gewinnmitnahmen, da die Umsatzprognose des Auto- und Industriezulieferers unter den Erwartungen der Analysten liege.

cr/rtr