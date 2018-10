Sie trauten ihren Augen nicht: An der New Yorker Börse rauschten die Indizes nach Handelsschluss in Deutschland weiter in die Tiefe.

In New York erlebten die Aktienmärkte ihren bisher schlimmsten Tag in diesem Jahr. Besonders hart erwischte es die Technologiewerte. Der tiefe Sturz wird den Dax an Donnerstag weiter nach unten ziehen. US-Präsident Trump versucht indes, politisches Kapital aus dem Kurssturz zu schlagen und keilt gegen die US-Notenbank Fed.

Die Talfahrt des Dax Börsen-Chart zeigen wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag weitergehen. Am Mittwoch hatte er wegen Spekulationen auf eine Abkühlung der Weltwirtschaft 2,2 Prozent im Minus bei 11.712,50 Punkten und damit so niedrig sie seit Februar 2017 nicht mehr geschlossen. Berechnungen von Banken und Händlern signalisierten gut anderthalb Stunden vor Handelsbeginn am Donnerstag einen weiteren Abschlag nochmals 1,8 Prozent auf etwa 11.500 Punkte.

Im Tagesverlauf könnten Spekulationen über aggressivere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed neue Nahrung bekommen. Am Nachmittag (MESZ) stehen Zahlen zur Inflation und den Einkommen in den USA zur Veröffentlichung an. Daneben halten der Streit über den italienischen Haushalt sowie die Brexit-Verhandlungen die Anleger in Atem.

Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

An der Wall Street hatten die US-Indizes ihre Verluste nach Börsenschluss in Deutschland verdoppelt. Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 3,1 Prozent und das Technologiebarometer Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen 4,1 Prozent tiefer. Der Nasdaq 100, der Anfang Oktober mit etwas über 7700 Punkten noch eine Bestmarke erreicht hatte, um 4,44 Prozent auf 7044,50 Punkte ein. Dies war der höchste Tagesverlust in diesem Jahr. Der breiter gefasste S&P500 fiel um 3,3 Prozent.

In Tokio zeichnete der Nikkei Börsen-Chart zeigen den Kurssturz bereits nach und gab am Donnerstag 4,2 Prozent auf 22.529 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 4,7 Prozent auf 2597 Punkte.

Trump keilt gegen die Fed

Die Kursverluste nahm indes US-Präsident Donald Trump zum Anlass, erneut gegen die Notenbank Federal Reserve (Fed) zu stänkern. "Ich denke, dass die Fed einen Fehler macht", sagte Trump am Mittwoch auf die Frage eines Journalisten nach dem heftigen Kursrückgang an der Wall Street. Die Notenbank fahre geldpolitisch einen zu straffen Kurs. "Ich denke, die Fed ist verrückt geworden", sagte Trump vor einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania.

Trump hatte die US-Geldpolitik bereits zuvor wiederholt öffentlich kritisiert, was für US-Präsidenten ungewöhnlich ist. Ende September meldete er sich zu Wort, nachdem die Fed die Leitzinsen zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben hatte: "Leider haben sie die Zinsen gerade wieder erhöht. Ich bin darüber nicht glücklich."

Trump befürchtet, dass die Notenbank den US-Wirtschaftsboom abwürgen könnte. Fed-Chef Jerome Powell betonte aber jüngst die Unabhängigkeit der Notenbanker: "Wir berücksichtigen keine politischen Faktoren."