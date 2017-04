Dax nimmt nach erster Wahlrunde in Frankreich Kurs auf Rekordhoch Dax und Euro klettern deutlich - Börsianer setzen auf Macron

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl nach oben gehen. Dax und Euro legen deutlich zu - Anleger setzen auf einen Sieg Emmanuel Macrons in der Stichwahl.

Der Einzug des Euro-Unterstützers Emmanuel Macron in die Stichwahl hat das Albtraum-Szenario einer möglichen Entscheidung zwischen den beiden Euro-Gegner Le Pen und dem Jean-Luc Mélenchon verhindert. Macron werden nach dem Sieg in der ersten Runde der gute Chancen bei der entscheidenden Wahl in zwei Wochen eingeräumt. An der Börse wird daher ein freundlicher Start in die Woche erwartet.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen zuletzt auf 12 235 Punkte und damit 1,5 Prozent über dem Xetra-Schluss. Damit dürfte der Dax einen Teil der Verluste der vergangenen Wochen infolge der Unsicherheiten vor der Frankreich-Wahl wettmachen.

Der Dax Börsen-Chart zeigen könnte sogar wieder Kurs auf das Rekordhoch von 12 390 Punkten aus dem Jahr 2015 aufnehmen. Dieses hatte er bereits Anfang April fast erreicht, rutschte dann aber unter anderem wegen der anstehenden Frankreich-Wahl zeitweise wieder unter die Marke von 12 000 Zählern.

Börsianer rechnen damit, dass die Unsicherheit an den Märkten vor der Stichwahl zwischen Le Pen und Macron am 7. Mai weiter hoch bleiben wird. Nach dem Punktsieg Macrons in der ersten Runde setzen jetzt aber viele darauf, dass die Frankreich-Wahl positiv für Europa sein könnte. Es sehe danach, dass die Botschaft der Hoffnung durch Macron diejenige des Ärgers durch Le Pen klar schlagen könnte, schrieb Berenberg-Experte Holger Schmieding in einer ersten Einschätzung.

BASF, Bayer, Lufthansa und Deutsche Bank mit Zahlen

Neben der Frankreich-Wahl blicken die Anleger in der neuen Woche auch auf die Berichtssaison der Unternehmen, die beiderseits des Atlantiks in die Vollen geht. Hierzulande ist dabei der Donnerstag der Höhepunkt, wenn allein 15 Unternehmen aus Dax Börsen-Chart zeigen , MDax Börsen-Chart zeigen , TecDax und SDax Quartalsbilanzen vorlegen. Davon kommt mit BASF , der Lufthansa , Bayer , Beiersdorf und der Deutschen Bank ein Drittel aus dem deutschen Leitindex.

SAP, Daimler und Deutsche Börse melden am Dienstag

Aus dem Dax Börsen-Chart zeigen veröffentlichen zudem am Dienstag der Softwarehersteller SAP und am Mittwoch der Autobauer Daimler sowie die Deutsche Börse Geschäftszahlen. Am Freitag stehen die Zahlen des Industriegase- und Anlagenherstellers Linde auf der Agenda. Hinzu kommen im Wochenverlauf zahlreiche Bilanzen großer US-Konzerne.

Der Donnerstag steht zudem im Zeichen des Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB). "Dabei werden die Währungshüter in ihrer Sitzung die französischen Präsidentschaftswahlen kritisch hinterfragen", vermutet die Helaba. Eine geldpolitische Kursänderung sei vor dem Hintergrund der anhaltenden politischen Unsicherheit nicht zu erwarten.

Zum Wochenbeginn stehen zunächst aber mit dem ifo-Geschäftsklimaindex wichtige Daten zur Stimmung in den deutschen Unternehmen in den Fokus. Laut der Postbank dürfte der Index im April von seinem mit 112,3 Punkten höchsten Niveau seit Mitte 2011 auf 112,0 Punkte gesunken sein. Interessieren dürften zum Wochenausklang dann auch noch Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den USA für das erste Quartal. "Sie dürften keinen Anlass zur Euphorie bieten", fürchtet die Helaba. Zugleich werde wohl offenbar, dass der Spielraum der US-Regierung in der Finanzpolitik eingeschränkt sei

