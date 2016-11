Dax im Minus, Dow auf Rekordhoch Angst vor Italien - mal wieder

Zur Großbildansicht DPA Euro-Halbfinale 2012: Die Angst vor Italien ist zurück

Dow Jones und S&P 500 notieren auf Rekordniveau.

Vor dem italienischen Verfassungsreferendum halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter zurück: Der Dax Börsen-Chart zeigen startete mit einem Verlust von 0,41 Prozent und in die neue Woche und stand damit bei 10.655 Punkten. Am 4. Dezember könnte die Entscheidung in Italien über eine Reform des Senats zu einem Rücktritt von Regierungschef Renzi führen - dies würde den Euroraum Experten zufolge mittelfristig in große Probleme stürzen. Denn bei einem "Nein" sind Neuwahlen wahrscheinlich, aus denen die euro-kritische Fünf-Sterne-Bewegung als Sieger hervorgehen könnte.

Der MDax Börsen-Chart zeigen büßte am Montag 0,10 Prozent ein auf 20 890,48 Punkte, während es für den TecDax in den ersten Handelsminuten um 0,28 Prozent auf 1721,87 Punkte abwärts ging. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund ein halbes Prozent.

Draghi spricht in Brüssel

AuchEZB-Präsident Mario Draghi wird an diesem Montag vor dem Europäischen Parlament in Brüssel sprechen, bevor in der kommenden Woche zur EZB-Sitzung neben der Leitzinsentscheidung auch Aussagen zur künftigen Geldpolitik erwartet werden. Am Mittwoch trifft sich zudem das Ölkartell Opec in Wien. Am Markt mehren sich wieder die Zweifel am Willen der Mitglieder, ihre bereits beschlossenen Förderkürzungen auch umzusetzen.

Eon wappnet sich gegen Übernahmeversuche

Unter den Einzelwerten dürfte vor allem Eon Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Energiekonzern rüstet sich nach dem dramatischen Kursverlust an der Börse gegen einen möglichen unerwünschten Übernahmeversuch. Vorstandschef Johannes Teyssen stellte in den vergangenen Wochen ein neues Abwehrteam aus Banken und Anwälten zusammen, das das Unternehmen im Falle einer Attacke unterstützen soll. Einen entsprechenden Bericht des "Spiegel" bestätigte das Unternehmen. Zudem könnte eine positivere Einschätzung der britischen Bank HSBC stützen.

Die Papiere der Deutschen Post könnten von Aussagen des Konzernchefs Frank Appel profitieren. Dieser rechnet wegen des wachsenden Online-Handels mit deutlich mehr Paketgeschäft. "Die Menschen werden sich künftig zunehmend auch Dinge des täglichen Bedarfs wie Obst, Gemüse oder Milch an die Haustür liefern lassen, statt selbst in den Supermarkt zu fahren", bekräftigte Appel im Gespräch mit der "Bild am Sonntag". Vorbörslich legte auch die Aktie Gelb um gut ein halbes Prozent zu.

Netzstörung bei der Telekom, erneut Streik bei der Lufthansa am Dienstag

Weniger erfreulich dagegen sind die jüngsten Meldungen zur Deutschen Telekom und Lufthansa . Im Telekom-Netz kam es am Wochenende bundesweit zu Störungen. Die Telekom selbst sagte, dass Ausmaß und Umfang noch unklar seien, aber Internet, Telefonie und Fernsehen betroffen wären. Die T-Aktie gab vor dem Börsenstart auf Tradegate um 0,3 Prozent nach.

Am Frankfurter Flughafen müssen sich zudem Passagiere der Lufthansa nach einer Streikpause am Sonntag und Montag wieder auf massive Flugausfälle einrichten. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) rief für Dienstag und Mittwoch zum erneuten Ausstand auf. Die Aktie büßte auf der Handelsplattform Tradegate 1,3 Prozent ein.

An der Wall Street dagegen war ist die Rekordjagd am sogenannten "Black Friday" weitergegangen. Nach der feiertagsbedingten Pause am Vortag erreichte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Freitag bei 19.146 Punkten eine neue Bestmarke. Zuletzt stand ein Plus von 0,4 Prozent zu Buche. Auch der breite S&P-500-Index schwang sich am Freitag zu einem Rekordhoch auf, und zwar bei 2210 Punkten. Unter den Technologiewerten indes schrammte der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen an einer neuen Bestmarke vorbei und bewegte sich zuletzt mit plus 0,1 Prozent auf 5387 Punkte nur wenig vom Fleck. Derweil griffen die Anleger auch bei den Nebenwerten zu: Der weltweit beachtete Nebenwerte-Index Russell 2000 erreichte ebenfalls ein Rekordhoch.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

mit Material von dpa und Reuters

Nachrichtenticker