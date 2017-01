Börse Dax gibt vor May-Rede weiter nach

Am Dienstag Mittag stellt die britische Premierministerin Theresa May in einer Grundsatzrede ihre Brexit-Pläne vor. Der Dax gibt weiter nach.

Der Dax Börsen-Chart zeigen gab am Dienstag kurz nach Handelsbeginn um 0,5 Prozent auf 11.500 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 Börsen-Chart zeigen notierte ebenfalls leichter.

"Alle Augen sind auf die Rede von Theresa May gerichtet", sagte ein Börsianer. Die britische Premierministerin wird gegen 12.45 Uhr in einer Grundsatzrede ihre Brexit-Pläne vorstellen. Britische Medien erwarten einen klaren Bruch mit der Europäischen Union, einen sogenannten harten Brexit.

Dies hatte das Pfund tags zuvor zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Oktober gedrückt und die Anleger in die Defensive gedrängt. Zuletzt konnte sich das Pfund wieder etwas stabilisieren, am japanischen Aktienmarkt aber ging es weiter deutlich abwärts. Von der Wall Street kommen wegen des feiertagsbedingt handelsfreien Wochenauftakts keine Impulse.

Beiersdorf mit Umsatzzahlen im Blick

Unter den Einzelwerten stehen unter anderem die Aktien von Beiersdorf im Fokus. Der Konsumgüterproduzent hatte 2016 von gut laufenden Geschäften mit seinen Marken Nivea oder Eucerin profitiert. Im vorbörslichen Handel bei Tradegate rückten die Papiere gegenüber dem Xetra-Schluss am Montag um 0,47 Prozent vor.

Für die Anteilsscheine von Zalando ging es bei Tradegate um mehr als 5 Prozent nach unten. Der Online-Modehändler hatte einen Zwischenbericht für das abgelaufene Jahr vorgelegt.

Der ebenfalls im MDax Börsen-Chart zeigen notierte Großküchenausrüster Rational hatte im abgelaufenen Jahr dank einer guten Entwicklung in allen Welt-Regionen mehr umgesetzt als 2015. Bei Tradegate standen die Anteilsscheine 1,71 Prozent im Plus.

Die Papiere von Wacker Chemie Börsen-Chart zeigen verloren knapp 2 Prozent. Die Deutsche Bank hatte ihre Kaufempfehlung für die Aktien gestrichen. Die Wachstumsaussichten seien bereits im Kurs berücksichtigt, hieß es.

