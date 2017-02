Börse Dax startet schwach in die neue Woche

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag zum Handelsstart an eine schwache Vorwoche angeknüpft. Die Gewinne der Wall Street und von Asiens Börsen halfen letztlich nicht.

Der Dax Börsen-Chart zeigen gab am Montag wenige Minuten nach dem Auftakt um 0,40 Prozent auf 11.605 Punkte nach, nachdem er in der vergangenen Woche bereits mehr als 1 Prozent eingebüßt hatte.

Christian Schmidt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sieht den deutschen Leitindex noch immer auf Richtungssuche, nachdem die Euphorie über die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump hierzulande zuletzt deutlich abgeebbt ist.

Auch der breitere deutsche Aktienmarkt gab am frühen Montagmorgen nach: Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,24 Prozent auf 22.590 Punkte. Der Technologie-Index TecDax Börsen-Chart zeigen büßte 0,19 Prozent auf 1851 Zähler ein. Dagegen konnte sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen mit minus 0,02 Prozent auf 3272,40 Punkte nahezu stabil halten.

Dagegen hatten gute Stimmungsdaten aus dem chinesischen Dienstleistungssektor zuvor die asiatischen Börsen gestützt, und an der Wall Street hatte der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag wieder die viel beachtete Marke von 20.000 Punkten überschritten.

Bei den deutschen Unternehmen waren unter anderem Aktien von Salzgitter gefragt. Die Titel stiegen um 2,6 Prozent, nachdem der Stahlkonzern für 2017 einen Gewinnanstieg in Aussicht gestellt hatte. Die Papiere von Metro notierten unmittelbar vor der Abstimmung der Eigner über die geplante Aufspaltung fast unverändert bei 30,90 Euro.

Kurs des Euro sinkt

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Montag gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0759 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0741 Dollar festgesetzt.

Deutlich besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland konnten dem Euro zum Wochenauftakt keinen Auftrieb geben. Im Dezember war der Auftragseingang in der deutschen Industrie um 5,2 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, während Volkswirte nur mit einem Zuwachs um 0,7 Prozent gerechnet hatten. Marktbeobachter erklärten den schwächeren Euro mit Aussagen der Spitzenkandidatin des Front National, Marie Le Pen. Diese hatte am Wochenende den Wahlkampf um das französische Präsidentenamt mit einer radikalen Rede gestartet und den Austritt Frankreichs aus der Eurozone angedeutet.

Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise sind am Montag weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im April 57,00 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 20 Cent auf 54,03 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Anstieg der Ölpreise weiter mit Sanktionen, die die US-Regierung am Freitag gegen den Iran verhängt hatte. Zuvor war von dem Opec-Land ein Raketentest durchgeführt worden.

Etwas gebremst würden die Notierungen am Ölmarkt hingegen durch jüngste Daten zu den Ölbohrungen in den USA. Am vergangenen Freitag hatte die Ausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der Bohrlöcher in der vergangenen Woche um 17 auf 583 gestiegen war. Dies ist der höchste Wert seit Oktober 2015. Die höhere Förderung kann die Preise drücken.

