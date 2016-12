Börse Zwei Energietöchter neu im MDax

REUTERS

Der Dax hält sich in der vorletzten Handelswoche des Jahres über der Marke von 11.400 Zählern. Mit einem Plus von rund 5 Prozent sieht es nach einem versöhnlichen Jahresausklang für den deutschen Leitindex aus.

Der Dax Börsen-Chart zeigen wird Börsianern zufolge am Montag mit Gewinnen in die Weihnachtswoche starten. Am Freitag hatte er die charttechnisch wichtige Marke von 11.400 Punkten überwunden und war 0,3 Prozent fester bei 11.404,01 Zählern aus dem Handel gegangen.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex eine rund zehnprozentige Rally seit dem Zwischentief Anfang des Monats mit einem 16-Monats-Hoch von 11 451 Punkten gekrönt. Die Aussicht auf eine womöglich etwas schnellere geldpolitische Straffung durch die US-Notenbank Fed und damit ein Abebben der Billiggeldflut jenseits des Atlantik hatten die großen Indizes in der vergangenen Woche gut weggesteckt.

Investoren richten ihre Aufmerksamkeit auf den Ifo-Geschäftsklimaindex. Experten erwarten eine leicht aufgehellte Stimmung in den deutschen Chefetagen und rechnen mit 110,7 Punkten im Dezember nach 110,4 Punkten im Vormonat.

Deutsche Bank - Einigung in USA noch vor Amtsantritt von Trump?

Auf der Unternehmensseite könnten die Aktien der Deutschen Bank an ihre Erholungsrally anknüpfen. Sie gewannen auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag 0,40 Prozent. Laut einem Bericht der "Sunday Times" dürfte der Finanzkonzern den Hypothekenstreit mit den USA in den kommenden Wochen noch vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump beilegen.

Innogy und Uniper neu im MDax

In MDax Börsen-Chart zeigen , TecDax und SDax werden die von der Deutschen Börse beschlossenen Indexänderungen wirksam. So ziehen unter anderem wenige Monate nach ihren Börsendebüts Innogy und Uniper in den MDax Börsen-Chart zeigen ein.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung fast unverändert, während der Nasdaq 0,4 Prozent verlor. Der S&P500 fiel um 0,2 Prozent.

In Tokio trat der Nikkei-Index am Montag bei 19.391,60 Punkten auf der Stelle. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3115 Zähler.

