An der Börse geht es beim Dax am Freitag wohl erstmal wieder abwärts

Sorgen um eine Abkühlung der Weltwirtschaft dürften am Freitag auch dem deutschen Aktienmarkt einen Dämpfer versetzen. Bereits die Börsen in Asien litten darunter, nachdem eine Reihe wichtiger Daten aus China enttäuschten.

Händler erwarteten Freitag zu Handelsbeginn Verluste im Dax Börsen-Chart zeigen von 0,74 Prozent. Auf Wochensicht würde er damit die zweite Dezemberwoche knapp im Plus beenden, was nach den heftigen Verlusten zu Monatsbeginn eine Stabilisierung wäre. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird am Freitag ähnlich schwach wie der Dax erwartet.

"Die Investoren haben durchaus recht, sich um das globale Wachstum zu sorgen", sagte Handelschef Stephen Innes vom Währungsbroker Oanda mit Blick auf die schwachen China-Daten. Im November waren sowohl die Daten zum chinesischen Einzelhandel schwächer als erwartet ausgefallen als auch die zur Industrieproduktion.

Am Vortag hatte sich bereits EZB-Chef Mario Draghi weniger zuversichtlich für die Konjunktur im Euroraum geäußert. Daher wird nun wohl auch besonders auf die am Vormittag anstehenden europäischen Einkaufsmanagerindizes geachtet.

Unter den Einzelwerten dürften vor allem die Papiere von Scout und Leoni Börsen-Chart zeigen im Blick stehen. Beim Autozulieferer Leoni könnten weiter die Übernahmespekulationen Thema sein, nachdem die Nachrichtenagentur Reuters berichtet hatte, dass Leoni sich in Gesprächen mit dem japanisch-indischen Wettbewerber Motherson Sumi über einen möglichen Zusammenschluss befinde. Eine solche Fusion könnte den Angaben zufolge ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro haben, hieß es. Leoni hatte sich dazu nicht äußern wollen, die Aktie allerdings war um gut 18 Prozent hochgesprungen.

Scout24 erwägt offenbar Abschied von der Börse

Um rund 12 Prozent hoch ging es nun vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate für die Papiere des Onlinemarktplatz-Betreibers Scout24 . Dieser prüft laut der "Financial Times" einen Verkauf an Finanzinvestoren und damit den Abschied von der Börse. Der Betreiber von Immobilienscout24 und Autoscout24 habe Banken und Berater damit beauftragt, ihn bei einem möglichen Verkauf zu unterstützen, berichtete die Zeitung am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Es sei nicht klar, ob der Prozess tatsächlich in einem Verkauf münde, hieß es weiter.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Vorläufige Geschäftsjahreszahlen für 2017/18 und einen Ausblick auf das neue Jahr gab Isra Vision Börsen-Chart zeigen . Der Spezialmaschinenbauer legte daraufhin auf Tradegate um etwas mehr als 2 Prozent zu.

Im Dax könnten außerdem die Aktien von Bayer Börsen-Chart zeigen nach einem Analystenkommentar einen Blick wert sein. Die US-Bank Morgan Stanley hält die Papiere des Agrarchemie- und Pharmaunternehmens wieder für interessant, um einzusteigen. Nachdem diese wegen der Furcht der Anleger vor finanziellen Risiken durch die Glyphosat-Klagen in den USA eingebrochen waren, seien sie nun wieder attraktiv bewertet, hieß es. Das schlimmstmögliche Szenario sei bereits eingepreist und am Ende dürfte das Ganze besser als aktuell erwartet ausgehen.

Euro am Freitag zunächst kaum verändert

Der Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1356 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1371 Dollar festgesetzt.

Damit konnten Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi vom Vortag den Euro nicht weiter belasten. Nach der Zinssitzung der Notenbank hatte sich Draghi vor der Presse etwas weniger zuversichtlich für die weitere konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone gezeigt.

mit Nachrichtenagenturen