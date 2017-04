Börse Dax steht auf "wackeligen Beinen"

Zur Großbildansicht DPA Kräftemessen mit vagem Ausgang: Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse

An der New Yorker Börse haben die Kurse nach Handelsschluss in Deutschland weiter nachgegeben. Spannungen in Nordkorea, Wahlen in Frankreich - einmal mehr lässt die politische Großwetterlage die Anleger vorsichtig agieren.

Der Dax Börsen-Chart zeigen wird Börsianern zufolge am Mittwoch wenig verändert starten. Bereits am Dienstag hatte ihn die Nervosität der Anleger wegen der anstehenden Wahlen in Frankreich und Großbritannien 0,9 Prozent ins Minus auf 12.000 Punkte gedrückt.

Helaba-Experte Christian Schmidt sieht den Dax weiter auf "wackeligen Beinen". Die Krisen in Syrien und Nordkorea sowie die näher rückende Präsidentschaftswahl in Frankreich am Wochenende hielten die Anleger weiter vor neuen Engagements ab, erklärte Schmidt.

Neben der Politik richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die US-Bilanzsaison. Unter anderem öffnet die Bank Morgan Stanley ihre Bücher. Die Konkurrenten JPMorgan, Citigroup und Bank of America hatten positive Zahlen vorgelegt, während Wells Fargo und Goldman Sachs enttäuschten.

Die US-Börsen hatten am Dienstag ihre Verluste nach Börsenschluss in Europa noch etwas ausgebaut. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen gab 0,5 Prozent auf 20.523 Punkte nach, der S&P-500 sank 0,3 Prozent auf 2342 Zähler. Der Nasdaq verringerte sich um 0,1 Prozent auf 5849 Punkte.

Zurückhaltung in Japan, Gold gefragt

Aktien-Anleger in Japan haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie die Neuwahlen in Großbritannien machten Investoren nervös, sagten Händler. Daher seien sichere Häfen wie Gold und Staatanleihen stärker gefragt. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen notierte kaum unverändert bei 18.417 Punkten. Der breiter gefasste Topix Börsen-Chart zeigen gewann minimal auf 1472 Zähler hinzu.

Am Devisenmarkt lag das Pfund Sterling im Fokus. Es stieg deutlich auf 1,2830 Dollar. Die US-Währung war für 108,55 Yen zu haben. Der Euro Börsen-Chart zeigen kletterte auf ein Drei-Wochen-Hoch von 1,0731 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9974 Franken je Dollar und 1,0689 Franken je Euro gehandelt.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Kursverluste vom Dienstag leicht ausgeweitet. Starke Impulse blieben zunächst aber aus. Am Morgen kostete ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 54,78 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um neun Cent auf 52,32 Dollar.

Einige Marktteilnehmer begründeten die jüngsten Preisrückgänge mit einer typischen Gegenbewegung auf die deutlichen Gewinne in den Wochen zuvor. Diese waren entstanden, weil vom Ölkartell Opec und anderen großen Förderstaaten eine Verlängerung bestehender Produktionskürzungen über das erste Halbjahr 2017 hinaus erwartet wird. Zuletzt hat sich jedoch gezeigt, dass die Opec von ihrem Hauptziel - einer deutlichen Verringerung der extrem hohen Rohölvorräte - immer noch weit entfernt ist.

Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

rei/dpa

Nachrichtenticker