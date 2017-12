Abwicklung von Finanzwetten Goldman Sachs will am Bitcoin mitverdienen

Die führende US-Investmentbank Goldman Sachs plant offenbar, für bestimmte Klienten Finanzwetten auf Bitcoins abzuwickeln. Konkret geht es um "Futures" genannte Derivate, mit denen Anleger auf die Kursentwicklung der Kryptowährung spekulieren können, ohne diese selbst kaufen zu müssen.

Goldman Sachs wolle zwar nicht auf eigene Rechnung beim Handel mit solchen Bitcoin-Futures mitmischen, solche Geschäfte aber für ausgewählte Kunden ausführen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf eine eingeweihte Quelle.

Eine Sprecherin der Bank sagte lediglich, dass es sich um ein neues Produkt handele, dessen Risiken man derzeit prüfe. Der Handel mit Bitcoin-Futures soll in den kommenden Tagen an zwei großen Börsen starten. Die Aussicht auf den Durchbruch in diesen Bereich der etablierten Finanzmärkte hat den Kurs bereits stark schwanken lassen.

Am Donnerstag knackte der Bitcoin-Preis auf einzelnen Plattformen sogar die Marke von 20.000 Dollar, danach ging es jedoch erstmal wieder kräftig bergab. Insgesamt ist der Kurs in den vergangenen Monaten regelrecht explodiert. Zum Vergleich: Anfang des Jahres kostete eine Einheit der seit 2009 existierenden Kryptowährung noch weniger als 1000 Dollar.