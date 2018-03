Börse bleibt optimistisch Dax hält sich bis zum Schluss im Plus

Bulle vs. Bär: An der Börse haben momentan wieder die Optimisten die Oberhand.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag seinen Erholungskurs fortgesetzt. Die Kurse bröckelten allerdings ab, nachdem die US-Börsen ihre Gewinne zum Handelsauftakt nicht halten konnten. Der Dax Börsen-Chart zeigen rettete schließlich ein kleines Plus von 0,2 Prozent in den Feierabend und beendete den Tag mit 12.113,9 Punkten.

Investoren hätten die wieder günstigeren Kurse für Käufe genutzt, nachdem der deutsche Leitindex in der Vorwoche auf Talfahrt gegangen war. Sorgen um steigende Zinsen und einen sich anbahnenden Handelskonflikt mit den USA hatten belastet und den Dax zeitweise wieder unter 12.000 Punkte gedrückt.

Nun seien wieder einige Schnäppchenjäger unterwegs gewesen, die auf eine zumindest temporäre Erholung spekulierten, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

So setzte sich die Erholungsbewegung erst einmal auch in den übrigen Indizes fort: Der MDax Börsen-Chart zeigen, in dem mittelgroße deutsche Unternehmen versammelt sind, gewann 0,6 Prozent auf 25.735,1 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen rückte um 1,2 Prozent auf 2567,7 Zähler vor. Europaweit hielten sich die Börsen ebenfalls im grünen Bereich. Die meisten gaben aber ebenfalls einen großen Teil ihrer Tagesgewinne wieder ab.

In den USA ist der Wall-Street-Index Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Dienstag zwischen minimalen Gewinnen und Verlusten gependelt. Die im Januar im Vergleich zum Vormonat wie erwartet rückläufigen Auftragseingänge in der US-Industrie lieferten keine richtungsweisenden Impulse. Auch die Aussicht auf eine weitere innerkoreanische Entspannung im Zuge der Vereinbarung eines Gipfeltreffens zwischen den beiden koreanischen Staaten wurde von der Börse weitgehend ignoriert.

Im Dax ragten unter den Einzelwerten die Titel der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen heraus. Nach einer Hochstufung setzten sich die Aktien mit einem Plus von 2,4 Prozent an die Dax-Spitze. Analysten von Morgan Stanley setzten die Aktien auf "overweight" von "equal weight".

Auf der Verliererseite standen die Aktien von ProSiebenSat.1 Börsen-Chart zeigen, die künftig im MDax notiert sind. Sie verbilligten sich um 0,5 Prozent. Für ProSieben steigt Covestro Börsen-Chart zeigen in den Dax auf, die Titel verteuerten sich um mehr als 3 Prozent. Die Änderungen werden zum 19. März wirksam.

Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,04 Prozent auf 159,47 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht auf 0,65 Prozent.

Italienische Staatsanleihen konnten sich zu Handelsbeginn stabilisieren. Am Montag waren sie spürbar unter Druck geraten. Grund war der Ausgang der Parlamentswahl vom Wochenende, die einen starken Zuwachs populistischer Parteien und keine klare Regierungsmehrheit gebracht hatte. Die stärkste Partei im Mitte-Rechts-Bündnis, die Lega, gilt als besonders europakritisch. Deren Parteichef Matteo Salvini beansprucht wie der Chef der 5-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, die Regierungsbildung.

Besonders wichtige Konjunkturdaten werden am Dienstag in der Eurozone nicht erwartet. In den USA stehen Auftragszahlen aus der Industrie an. Zur Geldpolitik wird sich der Präsident der einflussreichen Notenbank von New York, William Dudley, äußern. Ansonsten dürfte das Marktgeschehen mangels sonstiger konjunktureller Impulse durch die allgemeine Anlegerstimmung getrieben werden.

