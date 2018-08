Aktie stürzt auf Fünfjahrestief Bayer beschleunigt Kurssturz - Monsanto-Deal wirkt toxisch

Zur Großbildansicht AFP Seit der Übernahme von Monsanto ist der Aktienkurs von Bayer abgestürzt. Bayer-Chef Werner Baumann gerät in Erklärungsnot. Die Finanzierung des Monsanto-Deals ist jedoch trotz des Kurssturzes nicht gefährdet

Bayer-Aktie im freien Fall: Aus Furcht vor weiteren Schadensersatzklagen gegen die Bayer-Tochter Monsanto haben Anleger am Donnerstag Aktien des Dax-Konzerns aus ihren Depots geworfen. Bayer-Titel sackten zeitweise um 6 Prozent auf 76,03 Euro ab und erreichten den tiefsten Stand seit fünf Jahren.

"Da sind große Sorgen da, dass noch mehr auf Bayer Börsen-Chart zeigen zukommt", sagte ein Händler. Binnen 5 Handelstagen hat die Aktie von Bayer fast 20 Prozent ihres Wertes eingebüßt.

Monsanto wurde Ende vergangener Woche von einem Gericht in den USA zu einer Schadensersatzzahlung von 289 Millionen Dollar an einen an Krebs erkrankten Mann verurteilt, der seine Erkrankung auf das von der Firma entwickelte Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat zurückführte. Der US-Saatgutriese, der von Bayer kürzlich für rund 63 Milliarden Dollar übernommen wurde, sieht sich mehr als 5000 ähnlichen Klagen in den USA gegenüber. Viele Banken hatten ihr Kursziel für die Bayer-Aktien deshalb zu Wochenbeginn gesenkt, weil sie die Prozessrisiken fürchten.

Händler verwiesen nun zudem auf einen Bericht in der "Wirtschaftswoche", wonach Monsanto weitere Millionenstrafen in den USA drohen wegen des Unkrautvernichters Dicamba. Bauern in Arkansas und South Dakota hätten deshalb Sammelklagen am Bezirksgericht in St. Louis eingereicht.

Baumann gerät nach Mega-Übernahme in Erklärungsnot

Für Bayer-Chef Werner Baumann, der die bisher größte Übernahme eines deutschen Unternehmen im Ausland gegen zahlreiche Widerstände durchgezogen hatte, wird der Kursverfall des Bayer-Konzerns langsam kritisch. Als Baumann im Mai 2016 bekannt gab, dass man die Übernahme von Monsanto prüfe, notierte die Bayer-Aktie noch bei rund 100 Euro.

Seit dem Rekordhoch im April 2015 bei 144 Euro hat Bayer inzwischen fast die Hälfte seines Börsenwertes eingebüßt. Noch im Oktober 2017, als die Übernahme des US-Konzerns Monsanto bereits weit fortgeschritten war, notierte Bayer bei 117 Euro und damit mehr als 40 Prozent höher als heute.

Finanzierung des Monsanto-Deals nicht gefährdet

Die Finanzierung der Monsanto-Übernahme ist durch den rasanten Kursverfall der Bayer-Aktie jedoch nicht in Gefahr. Bayer hatte bereits im Juni eine Kapitalerhöhung durchgezogen und milliardenschwere Anleihen erfolgreich bei Investoren platziert. Auf diese Weise sammelte der Konzern sammelte der Konzern rund 28 Milliarden US-Dollar ein, um die 63 Milliarden Dollar schwere Übernahme besser stemmen zu können. Die Fähigkeit Bayers, seine Schulden zu bedienen, wird durch den Absturz der Aktie nicht beeinträchtigt: Für die Bedienung der Schulden spielen vor allem die Renditen im laufenden Geschäft sowie die Liquidität des Konzerns eine Rolle.

