Asbest in Babypuder - Aktie von Johnson & Johnson bricht ein

New York Stock Exchange: Der Kurssturz von Schwergewicht Johnson & Johnson belastet auch den Dow Jones

Mehr als 20 Milliarden Dollar Börsenwert binnen weniger Minuten vernichtet: Die Aktie des US-Pharmariesen Johnson & Johnson sind am Freitag an der New Yorker Börse zeitweise um knapp 10 Prozent eingebrochen und haben damit den prozentual größten Kurssturz seit mehr als 10 Jahren erlitten. Auslöser für den Kurssturz waren Berichte, dass ein Babypuder des Konzerns mit Asbest verunreinigt sei - und dass Johnson & Johnson schon lange davon gewusst habe.

Der Kurssturz von Johnson & Johnson zog auch den US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen mit in die Tiefe. Medienberichte verwiesen darauf, dass der Pharmakonzern bereits seit 1971 von den Verunreinigungen des Babypuders gewusst habe. Darauf wiesen interne Memos des Konzerns hin.

Johnson & Johnson ist bereits in rund 6000 Auseinandersetzungen vor Gericht verwickelt, um sich Vorwürfen zu erwehren, dass einige Produkte wie Babypuder und Shampoos möglicherweise krebserregend seien.

la/reuters