Kursrally Richtung 2000 Dollar je Aktie Amazon stürmt an die Billionen-Dollar-Grenze - und dürfte Apple bald überholen

Zur Großbildansicht AFP Amazon-Chef Jeff Bezos: Der Konzern des reichsten Mannes der Welt dürfte in Kürze die Billionen-Dollar-Grenze knacken

Anleger im Tech-Fieber: Erst vor wenigen Tagen hat der Tech-Riese Apple Börsen-Chart zeigen die Billionen-Dollar-Grenze geknackt und ist zum wertvollsten Konzern der Welt aufgestiegen. Doch blickt man auf die Geschwindigkeit, mit der Konkurrent Amazon aufholt, dann dürfte Apple nicht mehr lange allein in diesem exklusiven "Trillion Dollar Club" bleiben. Vieles spricht dafür, dass vier US-Konzerne in Kürze die Börsenbewertung von einer Billion Dollar jeweils übersteigen - und dass Amazon bald Apple als wertvollster Konzern der Welt ablösen wird.

Für einen Wechsel an der Spitze spricht vor allem die Geschwindigkeit, mit der Amazon Börsen-Chart zeigen aufholt. Die Aktie hat allein in den vergangenen 6 Monaten auf Dollar-Basis knapp 50 Prozent hinzugewonnen, seit Jahresbeginn sind es knapp 70 Prozent. Bis zur nächsten runden Marke von 2000 Dollar je Aktie fehlen der Bezos-Company noch rund 6 Prozent, das Papier eilt von einem Rekordhoch zum nächsten. Analysten sind längst auf den fahrenden Zug aufgesprungen und rufen Kursziele jenseits von 2000 Dollar aus. Laut Daten von Thomson Reuters liegt das durchschnittliche Kursziel von US-Analysten für Amazon bei 2100 Dollar.

Die Umsätze dürften in diesem Jahr um rund ein Drittel auf 265 Milliarden Dollar zulegen, so die Konsensschätzung laut CNN. Der Gewinn pro Aktie dürfte sich fast verdreifachen.

Für den jüngsten Kursschub bei Amazon Börsen-Chart zeigen sorgte zuletzt der Kauf der Online-Apotheke PillPack. Beobachter gehen davon aus, dass Amazon nun verstärkt im lukrativen Gesundheitsmarkt angreifen und seine Marktmacht ausspielen wird. Doch Amazon ist längst nicht mehr nur ein Händler, sondern erzielt mit seiner Web-Service-Sparte AWS auch im Cloudgeschäft satte Gewinne. Mit Amazon Prime und eigenen TV-Serien macht der Konzern auch dem Börsenliebling Netflix Börsen-Chart zeigen Konkurrenz.

Börsenwert von 930 Milliarden, 70 Prozent Zuwachs seit Januar

Der Börsenwert von Amazon Börsen-Chart zeigen liegt inzwischen bei knapp 930 Milliarden Dollar. Sollte der Konzern seine jüngste Kursrally fortsetzen und noch knapp 8 Prozent an Wert hinzugewinnen, wäre die Billionen-Dollar-Grenze (1 000.000.000.000 Dollar) geknackt.

Konkurrent Apple Börsen-Chart zeigen wird aktuell an der Börse mit 1,05 Billionen Dollar bewertet. Auch für den iPhone-Konzern läuft es rund: Börsenguru Warren Buffett hat jüngst seine Beteiligung an Apple auf 252 Millionen Aktien aufgestockt und die Vorzüge des Konzerns gepriesen. Die Bewertung des derzeit wertvollsten Konzerns der Welt steigt jedoch langsamer als bei Amazon, seit Jahresbeginn hat Apple auf Dollar-Basis rund 30 Prozent an Wert gewonnen.

Auch das ist ein rasanter Zuwachs: Dass Amazons Bewertung derzeit noch rascher steigt, liegt nach Einschätzung von US-Analysten breiter aufgestellt und in mehr Wachstumsfeldern unterwegs ist als der iPhone Konzern aus Cupertino.

Alphabet und Microsoft folgen im Windschatten

Mit der enorm gestiegenen Bewertung von Amazon und Apple steigen natürlich auch die Risiken. Da niemand die aktuelle Kursrally der beiden Konzerne verpassen will, könnte die Rekordjagd in Richtung eine Billion Dollar auf Grund des Herdentriebs zu einer selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Zugleich drohen jederzeit Gewinnmitnahmen, da viele Investoren mit Amazon und Apple bereits hohe Gewinne erzielt haben und bei Rücksetzern Geld in Sicherheit bringen wollen.

Im Windschatten von Apple und Amazon nähern sich unterdessen noch zwei weitere US-Techriesen der Billionengrenze: Die Google-Mutter Alphabet Börsen-Chart zeigen bringt es derzeit an der Börse auf eine Bewertung von 867 Milliarden Dollar. Und selbst der Tech-Dino Microsoft Börsen-Chart zeigen, der unter dem neuen Chef Satya Nadella und dem Einstieg ins Cloud-Geschäft deutlich an Schwung gewonnen hat, wird inzwischen an der Börse mit rund 840 Milliarden Dollar bewertet.

Apple dürfte also nicht allein im Billionen-Dollar-Club bleiben - so lange die Tech-Rally an den US-Börsen kein jähes Ende findet. Zudem hat Tim Cook noch eine Chance, sich Amazon noch eine Weile vom Leib zu halten: Im September wird mit der Markteinführung neuer iPhones gerechnet.