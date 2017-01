Börsenprofi Markus Zschaber zeigt Fünf weltweit aktive Konzerne mit Kurspotenzial

BASF - nach Umbau gut aufgestellt für die Zukunft

Der deutsche Chemieriese hat schwierige Jahre hinter sich. Eine Stagnation der Branche, dazu ein schwacher Ölpreis welcher die Öl-Sparte des Unternehmens belastete. Des Weiteren herrscht ein immer stärkerer Wettbewerbsdruck, vor allem aus China, der dem Unternehmen im zurückliegenden Jahr zusetzte. So sank der Umsatz in den ersten drei Quartalen um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der Überschuss sank um 8 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro. Das vergangene Jahr stand vollkommen im Fokus der Effizienzverbesserung und der Anpassung an die neuen Marktgegebenheiten.

Besonders der Rückzug aus dem Erdgashandels- und Speichergeschäft kann hierbei als ein Erfolg gewertet werden. In einem Tauschgeschäft mit dem russischen Ölförderer Gazprom Börsen-Chart zeigen wurden diese Geschäftsteile gegen Beteiligungen an Erdgasfeldern in Westsibirien getauscht. Die dadurch entstandenen Umsatzeinbußen beliefen sich in den ersten drei Quartalen 2016 auf mehr als zehn Milliarden Euro. Die Produktion und Förderung auf den erworbenen Gasfeldern wird voraussichtlich 2018 beginnen.

Erst ab diesem Zeitpunkt ist mit nennenswerten Ergebnisbeträgen der Gasfelder zu rechnen. Trotz der weiterhin schwierigen Marktlage sind die strategischen Veränderungen des Unternehmens absolut positiv zu bewerten. Dieses hat auch die Börse 2016 entsprechend antizipiert. Mit einer Performance von rund 36,7 Prozent auf Sicht von einem Jahr zählt BASF Börsen-Chart zeigen zu den Topperformern im Dax Börsen-Chart zeigen und in unseren Depots.

