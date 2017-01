Klein schlägt Groß - MDax auf Rekordhoch Warum Anleger die größten Chancen so oft ausblenden

Zur Großbildansicht REUTERS Händler in New York: An der Börse schneiden kleinere Aktien im Schnitt oft besser ab

Rekordjagd an der Börse - und wieder stehen die großen Konzerne in Dax und Dow Jones im Blickpunkt. Dabei wird übersehen, dass Aktien kleinerer Firmen seit Jahren besser abschneiden. Der MDax ist dem Dax enteilt.

Gier, Angst, Zweifel, Hoffnung - all dies sind Faktoren, die an der Börse eine wichtige Rolle spielen. Allgemein wird angenommen, dass etwa 50 Prozent des Geschehens am Aktienmarkt auf psychologische Kräfte zurückzuführen ist, mindestens. Harte Fakten wie Unternehmensgewinne, Übernahmeangebote oder wirtschaftspolitische Entscheidungen dagegen, über die täglich in den Medien berichtet wird, bilden lediglich die andere Hälfte der kursbildenden Einflüsse.

Eines der psychologischen Phänomene, die sich am hartnäckigsten am Aktienmarkt halten (und nicht nur dort), ist der Glaube an Größe. Je größer ein Unternehmen, desto besser, so scheinen viele zu glauben. Desto intensiver wird es von Medien beobachtet, desto bedeutsamer erscheint es in den Augen der Öffentlichkeit - und desto relevanter wird es daher häufig auch von Geldanlegern eingeschätzt.

Das führt auch dazu, dass am Aktienmarkt vielfach vor allem die großen Indizes im Fokus stehen, in denen die größten Konzerne eines Wirtschaftsraumes zusammengefasst sind. In Deutschland ist das beispielsweise der Dax Börsen-Chart zeigen, mit den 30 größten Unternehmen hierzulande, und in den USA der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen, der erst in dieser Woche einen neuen Rekordstand erreichte und erstmals in seiner Geschichte die Marke von 20.000 Punkten überschritt.

Wie sehr es sich bei dem Glauben an Größe aus Investorensicht jedoch häufig um einen Irrglauben handelt, lässt sich ebenfalls anhand der Aktienindizes zeigen. Denn tatsächlich entwickeln sich an der Börse jene Unternehmen, die noch nicht zu den ganz Großen zählen, häufig besser. Die Indizes, in denen die kleineren Firmen gelistet sind, schneiden daher seit langem vielfach besser ab, als jene mit den sogenannten Bluechips.

Christoph Rottwilm auf Twitter @Christoph Rottwilm

An der Wall Street beispielsweise, wo zuletzt der historische 20.000-Punkte-Rekord gefeiert wurde, entwickelte sich in den vergangenen Monaten beinahe unbemerkt der Nebenwerte-Index Russell 2000 zu einem regelrechten Überflieger. Auch die Performance des Dow Jones hat der Russell 2000 dabei in den Schatten gestellt.

Ein Grund: Anleger glauben offenbar, dass die an der Börse derzeit gefeierte Wirtschaftspolitik, die der neue US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellt hat, und mit der vor allem die US-Wirtschaft gestärkt werden soll, vor allem jenen amerikanischen Firmen Vorteile bringen wird, die besonders stark auf den nationalen Markt ausgerichtet sind und weniger auf das globale Geschäft. Das sind in den Augen der Investoren offenbar eher die kleinen US-Firmen, und nicht weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola Börsen-Chart zeigen, McDonald's Börsen-Chart zeigen oder der US-Pharmariese Johnson & Johnson Börsen-Chart zeigen.

Seite 1 von 2 1. Teil: Warum Anleger die größten Chancen so oft ausblenden

Warum Anleger die größten Chancen so oft ausblenden 2. Teil: Darum schlägt der MDax regelmäßig den Dax

Nachrichtenticker