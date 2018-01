Börsenprofi Carsten Klude erklärt So lässt die Weltwirtschaft die Börsen weiter steigen

Die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr mit noch mehr Dynamik als 2017 wachsen. Diese Prognose lässt der Blick auf die wichtigsten globalen Frühindikatoren zu.

31





Sowohl in den Industrie- als auch in den meisten Schwellenländern haben sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen bis zuletzt verbessert, sodass sich die Weltwirtschaft erstmals seit langem in einem global synchron verlaufenden Aufschwung befindet. Dieser hat die Tendenz, sich selbst zu verstärken, sodass das globale Wachstum in diesem Jahr erneut positiv überraschen dürfte. Bislang gibt es keine Anhaltspunkte, die auf ein absehbares Ende der guten Wirtschaftslage hindeuten. Von daher geht auch der Internationale Währungsfonds (IWF) in seiner gerade veröffentlichten neuesten Prognose davon aus, dass sich das globale Wachstum in diesem Jahr von 3,7 auf 3,9 Prozent beschleunigt.

Allerdings fällt auf, dass sowohl der IWF als auch OECD und Weltbank vor dem Hintergrund der sehr guten Konjunkturdaten sehr vorsichtig mit ihren Ausblicken bleiben und auf die vielen verbleibenden Risiken hinweisen. Unserer Ansicht nach ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung 2018 wie schon im vergangenen Jahr besser ausfallen wird, als es in diesen Prognosen zum Ausdruck kommt.

Carsten Klude

Nicht nur die Schwellenländer, sondern auch die Industriestaaten profitieren von der zyklischen Erholung der Weltwirtschaft. Die Wachstumsrate der US-Wirtschaft hat sich im Jahr 2017 erwartungsgemäß erhöht. Nach einem Zuwachs von 1,5 Prozent im Jahr 2016 hat die reale Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent zugenommen. Aufgrund der anhaltend guten Finanzierungsbedingungen und der deutlich verbesserten Stimmungslage bei Unternehmen und Privathaushalten rechnen wir für 2018 mit einem noch etwas stärkeren Plus von 2,6 Prozent.

Der Aufschwung in den USA geht im Sommer 2018 in sein zehntes Jahr. Ein positiver Wachstumsimpuls wird von der US-Steuerreform ausgehen. Hauptprofiteure werden die Unternehmen sein, sodass die Investitionen in diesem Jahr wohl um mehr als 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausgeweitet werden dürften. Zudem profitieren die USA vom starken und beständigen Wachstum des privaten Verbrauchs. Dank der sehr niedrigen Arbeitslosenquote, die 2018 die Marke von 4 Prozent deutlich unterschreiten wird, und der rekordhohen Beschäftigung wird der private Verbrauch auch in den nächsten Quartalen mit einer auf das Gesamtjahr hochgerechneten Rate von etwa 3 Prozent wachsen. Ein noch etwas stärkerer Zuwachs wäre möglich, wenn die Löhne stärker steigen würden, als es bislang der Fall ist.

manager magazin online

Auch in der Eurozone hat die wirtschaftliche Belebung mittlerweile alle Länder erreicht. Selbst ehemalige Krisenländer wie Griechenland oder Portugal sorgen wieder für positive Schlagzeilen. Ähnliches gilt für die langjährigen "Sorgenkinder" Frankreich und Italien. Für alle Länder signalisieren die Frühindikatoren für die nächste Zeit eine anhaltende Konjunkturerholung. Somit sollte das reale Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone 2018 nochmal um 2,4 Prozent zulegen.

Getragen wird der Aufschwung bislang vor allem von den Exporten, aber auch die Investitionstätigkeit hat sich angesichts niedriger Zinsen und guter Geschäftserwartungen verbessert. Im Unterschied zu den USA ist die Konjunkturerholung in der Eurozone noch nicht sehr weit fortgeschritten. Dies zeigt sich insbesondere an der zwar gesunkenen, aber immer noch hohen Arbeitslosigkeit. So sind in der Eurozone derzeit rund 14,3 Millionen Personen arbeitssuchend gemeldet (verglichen mit 6,6 Millionen in den USA). Vor dem Beginn der Krise lag diese Zahl bei 11,5 Millionen. Trotz der Fortschritte ist die Arbeitslosigkeit vor allem in Griechenland, aber auch in Spanien immer noch deutlich höher als es vor dem Jahr 2008 der Fall war.

In Deutschland ist die Arbeitslosigkeit dagegen heute deutlich niedriger als vor Krisenbeginn. Da sich diese positive Entwicklung fortsetzen dürfte, wird der private Verbrauch in der Eurozone 2018 um gut 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zunehmen und damit etwas stärkere Wachstumsimpulse liefern als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Die positive Entwicklung des Jahres 2017 sollte sich von daher nicht als Eintagsfliege erweisen.

Seite 1 von 2 1. Teil: So lässt die Weltwirtschaft die Börsen weiter steigen

So lässt die Weltwirtschaft die Börsen weiter steigen 2. Teil: Was bedeutet das für Geldanleger?