Börsianer hoffen auf Ende der Sommerflaute Darum kann der Dax 2017 noch auf 13.000 Punkte steigen

Zur Großbildansicht DPA Goldene Aussichten am Bullenmarkt: Aktienkurse haben noch Luft nach oben

2017 war von wenigen Ausnahmen abgesehen bislang ein ordentliches Jahr für Aktienanleger, und vieles spricht dafür, dass sich die positive Wertentwicklung in den nächsten Monaten fortsetzen wird. Zwar gerieten vor allem in Europa die Kurse seit Ende des 2. Quartals aufgrund des plötzlichen Anstiegs der Renditen für Staatsanleihen und der damit verbundenen Aufwertung des Euro zwischenzeitlich etwas unter Druck, doch kam es bislang nur zu moderaten Kursverlusten. In den USA dagegen erklommen der Dow Jones Börsen-Chart zeigen, der S&P 500 Börsen-Chart zeigen und die Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen neue historische Höchststände.

Carsten Klude

Anleger in Europa profitierten allerdings wegen der anhaltenden Schwäche des US-Dollar in Euro Börsen-Chart zeigen hiervon kaum. Während der Dow Jones und der S&P 500 seit Jahresbeginn in US-Dollar gerechnet um mehr als 10 Prozent zugelegt haben, liegen die Kurse in Euro umgerechnet auf einem im Vergleich zum Jahresbeginn etwas niedrigeren Niveau. Auch in vielen Schwellenländern war eine positive Wertentwicklung zu verzeichnen. Nach sieben Monaten weist der MSCI World Aktienindex für die Industrieländer ein Plus von 9 Prozent auf, der MSCI Emerging Markets Index liegt sogar mit 19 Prozent im Plus. Da beide Indizes in US-Dollar gerechnet werden, reduziert sich die Performance in Euro auf eine schwarze null bzw. auf einen Zuwachs von 11 Prozent.

manager magazin online

Die Schwäche des Greenbacks gegenüber dem Euro ist dabei vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen ist die ursprüngliche Trump-Euphorie mittlerweile von einer großen Skepsis abgelöst worden, weil der neue US-Präsident bisher bei der Umsetzung wichtiger politischer Themen keinen Schritt voran gekommen ist. Die Abschaffung der Krankenversicherung in ihrer bisherigen Form ("Obamacare") und ihr Ersatz durch ein neues System hat bislang nicht die notwendige Mehrheit unter den republikanischen US-Senatoren gefunden. Von daher wird befürchtet, dass Trump auch mit dem für die Börse ungleich wichtigeren Thema einer umfassenden Steuerreform scheitern könnte.

Trump ist an Obamacare gescheitert - nun muss er bei Steuerreform liefern

Diese Sorgen sind allerdings übertrieben, denn die Umsetzung bzw. das Scheitern des einen Themas hat nichts mit der Erfolgswahrscheinlichkeit des anderen politischen Programmpunktes zu tun. Im Gegenteil, sollten die Republikaner mit der Abschaffung von Obamacare scheitern, würde dies den Druck erhöhen, bei einer Steuerreform wie im Wahlkampf in Aussicht gestellt "zu liefern".

EZB wird sich mit Straffung der Geldpolitik Zeit lassen

Zum anderen haben der US-Dollar und der Euro sehr stark auf eine mögliche Veränderung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank reagiert. Unseres Erachtens haben viele Marktteilnehmer jedoch überreagiert und überschätzen die Schnelligkeit und das Ausmaß einer möglichen geldpolitischen Veränderung seitens der EZB, während die zu erwartenden Anpassungen der Fed unterschätzt werden. Wir halten deswegen an unserer Prognose eines EUR/USD-Wechselkurses von 1,10 zum Jahresende fest.

Darüber hinaus stellt sich das makroökonomische Umfeld für die Aktienanlage unverändert positiv und stabil dar. Das Warburg-Konjunkturzyklusmodell, das von uns seit vielen Jahren zur Steuerung der taktischen Asset-Allocation verwendet wird, signalisiert weiterhin, dass risikobehaftete Anlagen wie Aktien stark übergewichtet werden sollten - und das mittlerweile seit Ende des vergangenen Jahres. Besonders positiv entwickeln sich die Frühindikatoren in Deutschland und dem Rest der Eurozone, während die Konjunkturdynamik in den USA eher enttäuscht hat. Wichtigste Triebfeder für die Aktienmärkte ist im Moment die Berichtssaison für das zweite Quartal.

Seite 1 von 2 1. Teil: Darum kann der Dax 2017 noch auf 13.000 Punkte steigen

Darum kann der Dax 2017 noch auf 13.000 Punkte steigen 2. Teil: Besonderes Kurspotenzial in Europa

Nachrichtenticker