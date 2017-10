Leitindex deutlich über 13.100 Punkten Dax-Rekordjagd dürfte auch am Freitag weitergehen

Zur Großbildansicht DPA Erfreute die Märkte am Donnerstag: EZB-Präsident Mario Draghi

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag erneut zulegen. Am Donnerstag hatte er 1,4 Prozent höher bei 13.133,28 Punkten geschlossen - so hoch wie noch nie. Rückenwind erhält der Aktienmarkt von einem schwächeren Euro, der mit 1,1624 Dollar auf den tiefsten Stand seit drei Monaten fiel.

Da die Europäische Zentralbank (EZB) wie erwartet ihre Anleihekäufe ab Januar drosseln wird, lenken Investoren ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Bilanzsaison. Neben den Dax-Konzernen Linde und Volkswagen öffnet unter anderem auch der US-Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive seine Bücher. Auf der Konjunkturagenda stehen zudem Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das dritte Quartal.

Eine Reihe ermutigender Firmenbilanzen, unter anderem von Alphabet Börsen-Chart zeigen, Amazon Börsen-Chart zeigen und Microsoft Börsen-Chart zeigen, hatte am Donnerstag die New Yorker Börsen gestützt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher bei 23.400 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 2560 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,1 Prozent auf 6556 Punkte.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten rund um den Globus hat auch in Asien für Kursgewinne gesorgt. In Tokio kletterte der Nikkei-Index am Freitag um rund ein Prozent. Der CSI-300-Index , der die 300 größten Werte an den Börsen Shanghai und Shenzhen abbildet, kletterte um 0,39 Prozent. Australien verzeichnete hingegen leichte Kursverluste. Dort belastete die Regierungskrise. Die Regierung hatte ihre Mehrheit im Parlament eingebüßt.

luk / reuters, dpa-afx