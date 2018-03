Turbulenzen am Aktienmarkt 5 Gründe, warum es an der Börse jetzt so sehr ruckelt

Zur Großbildansicht REUTERS Aktienhändler in New York: An den Börsen herrscht derzeit erhöhte Nervosität.

An der Börse geht es zurzeit ruppig zu. Dax Börsen-Chart zeigen, Dow Jones Börsen-Chart zeigen und weitere wichtige Indizes an den Weltbörsen haben in den vergangenen Tagen zum Teil erhebliche Verluste verbucht. Erholungsversuche, wie beispielsweise der deutsche Aktienmarkt am heutigen Montag einen unternimmt, scheitern dagegen oft kläglich.

Handelskrieg, Zinspolitik, geopolitische Spannungen und vieles mehr - für Investoren ist es angesichts der komplexen Nachrichtenlage derzeit nicht leicht, den Überblick zu bewahren. Welche Einflüsse wirken eigentlich auf den Aktienmarkt, woher kommt der plötzlich Druck auf die Kurse wirklich? Schließlich ging es noch vor Kurzem ziemlich geradewegs aufwärts und die Aussichten erschienen recht ungetrübt.

Hier die fünf wichtigsten Gründe dafür, dass sich das binnen kurzer Zeit geändert hat: