Börsenprofi Robert Halver erklärt Warum US-Aktien jetzt der wahre sichere Hafen sind

"Trump Jump" bei US-Aktien von Dauer?

Zur Großbildansicht manager magazin online

Robert Halver

Wahlaussagen entsprechen selten der Realpolitik. Ihr Versprechen, die US-Wirtschaft mit umfangreichen Infrastrukturinvestitionen, Standortverbesserungen wie Deregulierungen im Energie- und Finanzsektor und massiven Steuersenkungen insbesondere für Firmen auf strikten Wachstumskurs zu bringen, wird die neue Trump-Administration aber sehr ernst nehmen.

Tatsächlich sind Steuern in einer globalen Welt ein bedeutendes Investitionskriterium. Fundamentale Argumente für eine nachhaltig stabile Aktienentwicklung in Amerika sind durchaus gegeben. Dieses Bild wird auch nicht durch eine zu erwartende massive Staatsneuverschuldung in Höhe von ca. fünf Billionen US-Dollar bis zum Ende der Amtsperiode 2021 getrübt. Denn um deren reibungslose Finanzierung zu ermöglichen, wird die US-Notenbank, die Konjunktur- gegenüber Stabilitätspolitik gerne Priorität einräumt, einen wirklich restriktiven geldpolitischen Kurs nicht betreiben. Zudem gelten US-Aktien im Vergleich zu einem politisch angeschlagenen Europa - Brexit, Bankenkrise, Nationalwahlen - als sicherer Hafen.

Nachrichtenticker