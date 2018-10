10





Turbulent geht es an der Börse schon seit Monaten zu, doch der Dienstag dieser Woche ragt aus der Vielzahl der Handelstage mit starken Kursschwankungen und Verlusten noch deutlich heraus. Um 2,2 Prozent fiel der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen letztendlich binnen des einen Handelstages. Mit dem EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es ebenfalls deutlich um 1,5 Prozent abwärts. An der Börse in New York rutschten die Aktienkurse zunächst ebenfalls tief ins Minus, konnten ihre Verluste zum Handelsschluss jedoch eindämmen.

Am heutigen Mittwoch hält sich der hiesige Aktienmarkt bislang auf dem Niveau des Vortages. Es ist offenbar die Ruhe nach dem Sturm - oder bereits wieder vor dem nächsten? Die Frage drängt sich auf, nachdem es mit der Börse mehrere Jahre lang beinahe ununterbrochen aufwärts ging: Ist dies der Beginn eines großen Abschwungs, oder handelt es sich einmal mehr um eine gesunde Reinigung des Marktes, bei der Spekulanten aus dem Geschäft gedrängt werden, und nach der von fundamentalen Argumenten überzeugte Investoren für weitere Kursgewinne sorgen können?

Die wirkliche Antwort auf diese Frage werden die Börsianer vermutlich erst in Monaten oder Jahren erfahren. Schon jetzt gibt es jedoch verschiedene Faktoren, anhand derer sich die künftige Richtung des Aktienmarktes womöglich erahnen lässt. Die schlechte Nachricht lautet dabei: Einiges spricht dafür, dass es an der Börse vorläufig weiter abwärts geht.