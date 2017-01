Hypothetische Kalkulation So viel kostet das Weiße Haus

Zur Großbildansicht REUTERS Zurzeit rund 400 Millionen Dollar wert: das Weiße Haus in Washington, Sitz des US-Präsidenten

Der künftige US-Präsident Donald Trump ist - das war schon vielfach zu lesen - ein Freund vorteilhafter Deals. Wer weiß, vielleicht überlegt er sich bereits, das Weiße Haus, in dem er die kommenden vier Jahre residieren wird, zu kaufen. Immerhin ist es eine der berühmtesten Immobilien der Welt, in bester Lage und - ganz wichtig - nicht dublizierbar. Ein stabiler Werterhalt sollte da doch gesichert sein, mindestens. Aber wie viel würde das Weiße Haus wohl kosten, wenn es zu verkaufen wäre?

Die Antwort lautet: exakt 397,9 Millionen Dollar, also etwa 373 Millionen Euro. Das hat jedenfalls der amerikanische Immobilienberater Zillow berechnet.

Allein während der achtjährigen Amtsperiode des scheidenden Präsidenten Barack Obama stieg der Wert des Weißen Hauses damit um 15 Prozent, zitiert die US-Newsplattform Business Insider aus einem Zillow-Report. 2009 habe Zillow mit einem speziellen Algorithmus erstmals einen Preis für die Washingtoner Staatsimmobilie ermittelt.

Der Preisanstieg reflektiert den Aufschwung, den es am US-Häusermarkt insgesamt in den vergangenen acht Jahren gegeben hat. "Im ganzen Land steigen die Preise so schnell wie seit 2006 nicht mehr", so Zillow. Viele Märkte markierten neue Rekordstände. Auch das Weiße Haus, so Zillow, wäre gegenwärtig so teuer wie nie zuvor.

Die Entwicklung des viel beachteten Case-Shiller-Index, mit dem sich das Geschehen auf dem US-Häusermarkt verfolgen lässt, deutet in die gleiche Richtung: Der Index erreichte im Herbst vergangenen Jahres seinen bisherigen Höchststand. Er übertraf dabei auch die Werte aus der Boom-Zeit vor dem Ausbruch der US-Immobilienkrise 2007.

Doch nicht nur der mögliche Kaufpreis des Weißen Hauses kann sich sehen lassen. Auch die Miete wäre beträchtlich, so Zillow. Den Immobilienexperten zufolge müsste ein Mieter für die 132-Zimmer-Villa unter der Adresse 1600 Pennsylvania Avenue mit 16 Schlafzimmern, 35 Bädern sowie eigenem Fitnesscenter, Tennis- und Basketballplatz monatlich etwa 2,1 Millionen Dollar auf den Tisch legen.

