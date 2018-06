Rekordauktion Weine des Starwinzers Jayer für 30 Millionen Euro versteigert

Zur Großbildansicht AFP 28.195 Euro im Schnitt für eine Flasche Wein: 1064 dieser Flaschen aus dem Weinkeller des verstorbenen Starwinzers Henri Jayer hat jetzt das Auktionshaus Baghera Wines an Investoren aus aller Welt versteigert

Die beiden Töchter Lydie und Dominique haben aus dem Weinkeller ihres Vaters Henri Jayer kostbare Köstlichkeiten zur Versteigerung freigegeben. Investoren aus aller Welt rissen sich um die 1064 Flaschen des verstorbenen Starwinzers. Für 30 Millionen Euro kamen sie unter den Hammer. Die Töchter gaben den Käufern noch einen gut gemeinten Rat mit auf den Weg.

Hier wird jedes Schlückchen zur Kostbarkeit: Bei einer Auktion in Genf sind am Sonntag 1064 Flaschen Wein des legendären französischen Winzers Henri Jayer für spektakuläre 30 Millionen Euro unter den Hammer gekommen - im Schnitt also 28.195 Euro für jede Flasche. Ihr Wert war vorher auf 5,7 Millionen bis 11,2 Millionen Euro veranschlagt worden. Die edlen Tropfen stammen aus dem persönlichen Weinkeller des vor zwölf Jahren verstorbenen Starwinzers, den Kenner als den "König des Pinot Noir" verehren.

Insgesamt wurden 855 Standardflaschen und 209 Magnumflaschen mit Weinen der Jahrgänge zwischen 1970 und 2001 versteigert. "Alles wurde verkauft, für alles lagen extrem gute Gebote vor", sagte Emilie Drouin, die Sprecherin des Auktionshauses Baghera Wines.

Wer sich den kostbaren Rebensaft nun durch die Kehle fließen lassen wird, ist nicht bekannt. Das Auktionshaus sprach lediglich von wohlhabenden Sammlern aus Asien, Amerika und Europa, die immer wieder auf derartigen Versteigerungen hohe Gebote abgäben.

Zur Versteigerung gebracht wurde die Weine von Jayers Töchtern Lydie und Dominique. "Weil wir diese Flaschen nicht alle selbst trinken können, bieten wir sie Weinliebhabern an", schrieben sie der Nachrichtenagentur afp in einer E-Mail. "Wir hoffen, dass diese Weine zu Kennern gelangen, die wissen, wie man solche Weine trinkt."

"Weine sind vor allem dazu da, getrunken und genossen zu werden"

Die Flaschen sollten besser nicht einfach in den Kellern von Sammlern verschwinden, mahnten die Schwestern. "Wein steht für Gemeinschaft, und diese Weine sind vor allem dazu da, getrunken und genossen zu werden."

Die Genfer Weinauktion liegt im Trend: Seltene Alkoholika erzielen bei Auktionen immer höhere Preise. Vergangenen Monat etwa erzielte eine Flasche Whiskey in Hongkong fast eine Million Euro.

Zur Großbildansicht AFP Vosne-Romanee 1er cru Cros Parantoux: Kostbare Köstlichkeiten aus dem privaten Weinkeller4 des verstorbenen Starwinzers Henri Jayer erzielten Spitzenpreise bei einer Auktion in Genf - im Schnitt 28.195 Euro für jede Flasche

Der schweizerische Weinkritiker Jacques Perrin sah bei der Jayer-Auktion einen "Spekulationseffekt, das ist unbestreitbar". Die Preise bei der Weinauktion seien auch deshalb so hoch ausgefallen, weil hier "das letzte Erbe, fast das Relikt" des verstorbenen Starwinzers zu erwerben war.

Er sei sich aber "nicht sicher, ob sie diesen Preis wirklich wert sind", räumte Perrin ein. Die Qualität der Weine von Jayer sei freilich unbestritten: Der Weinkritiker lobte "die ganze Eleganz des Pinot, die Schlankheit, die Struktur, die aromatische Finesse".

Unter den versteigerte Flaschen waren auch einige der Sorte Cros-Parantoux Vosne-Romanée Premier Cru, die zu den teuersten Weinen der Welt zählt. Winzer Jayer hatte sich seit den 1970er Jahren mit Burgunderweinen einen Namen gemacht, seine Weine zählten laut Kennern zu den besten der Welt. Jayer starb 2006 mit 84 Jahren.

