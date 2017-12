Lukrative Präsenttipps Diese Geschenke haben den Rendite-Kick

Edle Uhren, Goldschmuck, Diamanten - es gibt Weihnachtsgeschenke, die geben gleichzeitig gute Geldanlagen ab. Vor dem Kauf ist allerdings einiges zu beachten.

DPA Model mit Diamantschmuck: Edelsteine gehören zu den Geschenken, die im Laufe der Zeit wertvoller werden können

Das Fest steht vor der Tür, es gilt Geschenke zu kaufen. Echte Investmentprofis unter den Weihnachtsfüchsen belassen es aber nicht beim einfachen Präsent, das hübsch daherkommt, Freude bereitet oder Nutzen stiftet.

Nein: Unter den Weihnachtsbaum wird nur gelegt, was zusätzlich auch finanzielle Erwartungen erfüllt, was also Wertzuwachs verspricht oder anderweitiges Renditepotenzial birgt.

Doch was kann das sein? Ein edler Oldtimer, ein seltenes Kunstwerk? Eine teure Uhr? Hier der Überblick über die Möglichkeiten und die Vor- und Nachteile: