Tom-Tailor-Filiale: Wegen des heißen Sommers kamen weniger Kunden in die Läden

Auch die Modekette Tom Tailor muss wegen des heißen Sommers ihre Ziele kappen. So wird jetzt ein Umsatzrückgang von bis zu 9 Prozent auf 840 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen in Hamburg mit. Bislang hatte der Konzern lediglich mit einem leichten Umsatzrückgang gerechnet.

Zudem senkte das Unternehmen die Prognose für die Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 7,5 bis 8,5 Prozent. Bislang hatte hier die Erwartung bei 10 Prozent gelegen. Im vergangenen Jahr hatte die Ebitda-Marge 9 Prozent erreicht.

Anleger reagierten wenig begeistert auf die Ankündigung: Die Papiere Börsen-Chart zeigen des Modekonzerns brachen um fast 16 Prozent auf 4,21 Euro ein. Damit waren die in keinem relevanten Auswahlindex mehr enthaltenen Aktien so wenig wert wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr.

Verantwortlich für den Rückgang macht Tom Tailor vor allem den heißen Sommer, aber auch hohe Rabatte und Probleme mit der Marke Bonita ließen die Erwartungen schrumpfen. Die Modernisierung der 2012 übernommenen Damenbekleidungskette nehme mehr Zeit in Anspruch als erwartet. Die Zukunft der Marke Bonita stehe nun auf dem Prüfstand, hieß es weiter.

Mit der Gewinnwarnung reiht sich Tom Tailor ein in die Liste der Konzerne, die jüngst mit deutlichen Prognosekürzungen infolge des heißen Sommers und hoher Rabatte Schlagzeilen machten. So musste beispielsweise auch Konkurrent Gerry Weber vor wenigen Tagen seine Ziele für das laufende Jahr kappen. Ebenso Zalando und Ceconomy. Hugo-Boss-Aktien verloren vor diesem Hintergrund am Donnerstag 1,5 Prozent.

mg/dpa-afx, rtr