Wo Fußballfans am meisten zahlen müssen - und wo am wenigsten

Acht Euro für ein Tagesticket, 884 Euro pro Dauerkarte: Die Spanne der Ticketpreise der 18 Bundesligisten ist größer denn je, wie die SPONSORs-Ticketing-Analyse zeigt. Spitzenpreise in verschiedenen Kategorien verlangen Hertha BSC, Schalke 04 - und der Hamburger SV.

Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg haben zwei Gemeinsamkeiten: Im Mai stiegen sie zusammen in die Bundesliga auf, in der Sommerpause schraubten sie dann kräftig an den Ticketpreisen für die neue Saison. Doch hier endet auch schon die Gemeinsamkeit. Denn während die Fortuna ihre Preise teilweise sogar senkte und nun das günstigste Tagesticket der Bundesliga für acht Euro anbietet (fünf Euro weniger als 2017/18 in der 2. Liga), schlug der FCN den Weg in die andere Richtung ein.

19 Euro kostet in dieser Saison das günstigste Tagesticket im Nürnberger Max-Morlock-Stadion - sieben Euro mehr als in der vorangegangenen Zweitliga-Saison. Kein Bundesligist verlangt mehr Geld für die günstigste Tageskarte bei einem Heimspiel. Damit belegen die Franken in dieser Kategorie den ersten Platz in der SPONSORS-Ticketinganalyse für die Saison 2018/19.

Hertha mit Tagesticket für 99 Euro, Schalke mit 884 Euro für die Dauerkarte

Wie in den Vorjahren hat SPONSORS für alle 36 Fußball-Erst- und -Zweitligisten die jeweils günstigsten und teuersten Ticketpreise in den beiden Kategorien Tagestickets und Dauerkarten (ohne VIP-Tickets) ermittelt. Neben den Franken stechen dabei vor allem Hertha BSC (teuerstes Tagesticket: 99 Euro) und der FC Schalke 04 (teuerste Dauerkarte: 884 Euro) hervor, wenngleich weder Hertha noch Schalke ihre Preise in diesen Kategorien im Vergleich zum Vorjahr verändert haben. Anders als die Mehrheit der Liga. Denn wie in der Vorsaison haben auch zur aktuellen Spielzeit elf Clubs ihre Preisstruktur in den untersuchten Kategorien mal stärker, mal weniger stark modifiziert (siehe Ticketpreise in der Bundesliga (Saison 2018/19)).

Preissenkung für mehr Fans

Aktuell kann man als Fußballfan für durchschnittlich 15,20 Euro ein Bundesliga-Spiel besuchen - wenn man mit einem Platz in der günstigsten Reihe zufrieden ist. Der 1. FSV Mainz 05 hat zur aktuellen Saison beispielsweise eine neue Blockeinteilung in der Opel Arena vorgenommen, um attraktivere Plätze stärker von weniger attraktiven zu trennen. Ein Ergebnis: Bis zu 2,50 Euro können Stehplatzbesucher nun pro Tageskarte sparen, wenn sie Randplätze im Stadion belegen.

Mainz 05 hat mit seinen günstigeren Tageskarten und der veränderten Ticketpreisstruktur vermutlich in erster Linie auf die ausbaufähige Auslastung der Arena reagiert. Fast jeder fünfte Platz war in der Saison 2017/18 bei den Heimspielen in der Opel Arena unbesetzt geblieben.

Ticketpreise in der Bundesliga Zutritt zum Signal Iduna Park: Zwischen 17,40 Euro und 56,60 Euro bezahlen Fans von Borussia Dortmund für ein Tagesticket beim Heimspiel. Der Überblick zeigt, welcher Bundesligaverein am kräftigsten an der Preisschraube dreht: Das teuerste Tagesticket gibt es im Berliner Olympiastadion, die teuerste Dauerkarte in der Schalker Veltins-Arena. Den kräftigsten Preissprung für die Tickets vollzog Aufsteiger 1. FC Nürnberg - vor Mainz und Leverkusen. Der FC Bayern ist in diesem Ranking nur Mittelmaß. 1. FC Nürnberg

Stadion: Max-Morlock-Stadion

Kapazität: 49.923



Tagesticket in Euro

günstigstes: 19 (+58%)

teuerstes: 85 (+85%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 190 (+19%)

teuerste: 699 (+17%)

verkauft (Anzahl): 25.000

1. FSV Mainz 05

Stadion: Opel-Arena

Kapazität: 34.000



Tagesticket in Euro

günstigstes: 11 (k.A.)

teuerstes: 59 (k.A.)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 159,50 (-12%)

teuerste: 604,50 (-31%)

verkauft (Anzahl): k.A.

Bayer Leverkusen

Stadion: BayArena

Kapazität: 30.210



Tagesticket in Euro

günstigstes: 15 (0%)

teuerstes: 68 (0%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 190 (0%)

teuerste: 595 (0%)

verkauft (Anzahl): 19.000

Borussia Mönchengladbach

Stadion: Stadion im Borussia Park

Kapazität: 54.018



Tagesticket in Euro

günstigstes: 14,50 (+15%)

teuerstes: 64,50 (0%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 190 (-12%)

teuerste: 625 (-7%)

verkauft (Anzahl): 30.000

Borussia Dortmund

Stadion: Signal Iduna Park

Kapazität: 81.364



Tagesticket in Euro

günstigstes: 17,40 (+2%)

teuerstes: 56,60 (-15%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 215 (+2%)

teuerste: 746 (+2%)

verkauft (Anzahl): 55.000

Eintracht Frankfurt

Stadion: Commerzbank-Arena

Kapazität: 51.500



Tagesticket in Euro

günstigstes: 15 (0%)

teuerstes: 85 (0%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 180 (0%)

teuerste: 803 (0%)

verkauft (Anzahl): 30.000

FC Augsburg

Stadion: WWK Arena

Kapazität: 30.660



Tagesticket in Euro

günstigstes: 16 (0%)

teuerstes: 49 (0%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 199 (0%)

teuerste: 629 (0%)

verkauft (Anzahl): 17.500

Bayern München

Stadion: Allianz Arena

Kapazität: 75.024



Tagesticket in Euro

günstigstes: 15 (-6%)

teuerstes: 70 (-1%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 140 (0%)

teuerste: 750 (0%)

verkauft (Anzahl): 38.000

Schalke 04

Stadion: Veltins-Arena

Kapazität: 62.271



Tagesticket in Euro

günstigstes: 15,50 (0%)

teuerstes: 52 (0%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 190,50 (-28%)

teuerste: 884 (0%)

verkauft (Anzahl): 41.146

Fortuna Düsseldorf

Stadion: Merkur Spielarena

Kapazität: 54.400



Tagesticket in Euro

günstigstes: 8 (-38%)

teuerstes: 59 (+28%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 112 (-43%)

teuerste: 759 (+10%)

verkauft (Anzahl): 24.000

Hannover 96

Stadion: HDI Arena

Kapazität: 49.000



Tagesticket in Euro

günstigstes: 14 (0%)

teuerstes: 54 (0%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 185 (0%)

teuerste: 695 (0%)

verkauft (Anzahl): 23.000

Hertha BSC

Stadion: Olympiastadion

Kapazität: 74.649



Tagesticket in Euro

günstigstes: 15 (0%)

teuerstes: 99 (0%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 199 (-18%)

teuerste: 749 (+8%)

verkauft (Anzahl): 19.800

RB Leipzig

Stadion: Red Bull Arena

Kapazität: 42.558



Tagesticket in Euro

günstigstes: 15 (0%)

teuerstes: 85 (0%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 180 (-8%)

teuerste: 740 (-16%)

verkauft (Anzahl): 20.000

SC Freiburg

Stadion: Schwarzwaldstadion

Kapazität: 24.000



Tagesticket in Euro

günstigstes: 13 (0%)

teuerstes: 74 (0%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 195 (+8%)

teuerste: 865 (+4%)

verkauft (Anzahl): 15.000

Werder Bremen

Stadion: Weser-Stadion

Kapazität: 42.100



Tagesticket in Euro

günstigstes: 15 (0%)

teuerstes: 70 (0%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 195 (0%)

teuerste: 730 (0%)

verkauft (Anzahl): 25.000

TSG1899 Hoffenheim

Stadion: Wirsol Rhein-Neckar-Arena

Kapazität: 30.150



Tagesticket in Euro

günstigstes: 18 (0%)

teuerstes: 70 (0%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 150 (0%)

teuerste: 570 (0%)

verkauft (Anzahl): 17.000

VfB Stuttgart

Stadion: Mercedes-Benz Arena

Kapazität: 60.441



Tagesticket in Euro

günstigstes: 17,50 (+3%)

teuerstes: 88,50 (+1%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 215 (+9%)

teuerste: 761 (+2%)

verkauft (Anzahl): 33.000

VfL Wolfsburg

Stadion: Volkswagen Arena

Kapazität: 30.000



Tagesticket in Euro

günstigstes: 15 (0%)

teuerstes: 70 (0%)



Dauerkarten in Euro

günstigste: 130 (0%)

teuerste: 400 (0%)

verkauft (Anzahl): 18.000

Volkswagen Arena30.000günstigstes: 15 (0%)teuerstes: 70 (0%)günstigste: 130 (0%)teuerste: 400 (0%)verkauft (Anzahl): 18.000

Ähnlich wie dem 1. FSV Mainz 05 ging es auch Hertha BSC. Der Hauptstadt-Club verlor in der vergangenen Spielzeit im Schnitt 5000 Zuschauer pro Partie im Vergleich zum Vorjahr - empfindliche Einbußen vor dem Hintergrund, dass Hertha bereits seit Jahren eine Stadionauslastung von knapp 60 Prozent hat. Auch deshalb hat sich die Geschäftsführung des Hauptstadtclubs im Sommer entschieden, dass Kinder unter 14 Jahren in dieser Saison kostenlos zu den Hertha-Heimspielen ins Olympiastadion kommen dürfen (ausgenommen sind die Partien gegen den FC Bayern München und gegen Borussia Dortmund sowie Dauerkartenplätze). Auch den Preis für die günstigste Dauerkarte senkte der Club um 18 Prozent auf nun 199 Euro pro Saison.