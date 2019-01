12





Monatelange Produktionsprobleme beim Model 3, dazu noch ein folgenschwerer Tweet von CEO Elon Musk zu einem möglichen Börsenrückzug: Das Jahr 2018 verlief für den Elektroauto-Hersteller Tesla ziemlich turbulent. Eine Zeitlang schien sich die Lage bei Tesla Börsen-Chart zeigen zu beruhigen, doch seit Jahresbeginn 2019 ging es erneut hoch her: Um Kosten zu sparen, setzt Tesla 3000 Mitarbeiter auf die Straße. Die Modelle von Tesla seien für die meisten Menschen zu teuer, so Musk in einer Aufsehen erregenden Mail an die Mitarbeiter.

In den USA senkte der Elektroauto-Hersteller die Preise für seine Modelle leicht - offiziell wegen auslaufender Steuererleichterungen. Einige Analysten vermuten hingegen, dass die Nachfrage nach dem Model 3 nachgelassen hat. Musk selbst warnt vor einem "sehr schwierigen Weg", der Tesla in diesem Jahr bevorstehe. Investoren zeigten sich zuletzt ziemlich verunsichert. Der Kurs der Tesla-Aktie schwankte kräftig, seit Anfang Januar gab er um insgesamt 11 Prozent nach.

Zahlen zum vierten Quartal am Mittwochabend

Am Mittwochabend (23:30 Uhr deutscher Zeit) legt Tesla Geschäftsergebnisse aus dem vierten Quartal vor. Um Aktionäre zu beruhigen und den Kurs zu stützen, müsste Musk nun möglichst gute Tesla-Zahlen präsentieren - wie es ihm etwa für das dritte Quartal 2018 gelang. Doch dieses Kunststück dürfte schwer werden. Musk dämpfte bereits im Vorfeld die Erwartungen und deutete an, dass die vorläufigen Zahlen des Jahresendquartals unter den Rekordumsätzen des dritten Quartals liegen dürften.

Dabei könnte Tesla einen Schub für den Aktienkurs Börsen-Chart zeigen aktuell besonders gut gebrauchen - um damit einige hundert Millionen Dollar zu sparen. Denn Anfang März muss Tesla eine 2014 begebene Firmen-Wandelanleihe von 920 Millionen Dollar zurückzahlen, wie Bloomberg berichtet. Doch größere Teile der Cash-Auszahlung kann Tesla sich sparen, wenn der Kurs seiner Aktie Ende Februar über 360 Dollar steht. Dann können Anleihen-Geldgeber sich ihre Schulden auch wahlweise per Aktienumwandlung zahlen lassen.

Zwar hätte Tesla aktuell genug Geld für eine komplette Cash-Auszahlung, Ende September lagen Teslas liquide Reserven laut Quartalsbilanz bei rund drei Milliarden Dollar. Fürs laufende Geschäft wäre es aber wohl besser, möglichst viel Geld in der Kasse zu behalten. Einen Teil der Anleihenschulden will Tesla zwar wohl ohnedies in Cash auszahlen. Laut Bloomberg streben die Kalifornier eine 50:50-Verteilung zwischen Cash und Aktien an, wenn der Aktienkurs auf 360 Dollar steigt und sich Anleihen-Geldgeber zur Umwandlung in Aktien entschließen. Doch das hieße auch, dass Tesla seine Cash-Reserven nur um rund 460 Millionen Dollar dezimieren würde, statt um 920 Millionen.

Tesla-Shortseller hoffen auf Kurseinbruch

Aktuell dümpelt der Aktienkurs bei knapp unter 300 Dollar. Damit der Kurs bis Ende Februar kräftig steigt, müsste Musk also schnell sehr positive Nachrichten verkünden. Danach sah es zuletzt nicht unbedingt aus: Vor knapp zwei Wochen erklärte Musk in einem Brief an die Mitarbeiter, dass er für das erste Quartal nur mit "einigem Glück" einen "winzigen Gewinn" erwarte. Tesla müsse Fortschritte bei den günstigeren Versionen des Model 3 machen, forderte Musk darin. "Unsere Produkte sind für die meisten Menschen noch immer zu teuer", erklärte er.

Musks Lieblingsgegner unter den Investoren, die auf fallende Kurse spekulierenden "Short Seller", dürften sich bei dem Brief die Hände gerieben haben. Denn er nährt ihre Grundthese, dass im Tesla-Reich vieles im Argen liegt. Seit Tagen machen sie via Internet gegen Tesla Stimmung und hoffen auf den großen Kurseinbruch - an dem viele von ihnen prächtig verdienen würden.

Bisher schlug Musk den "Tesla-Shortern" aber stets ein Schnippchen - indem er etwa überraschend einen Gewinn verkünden konnte oder hohe Produktionsziele verspätet, aber doch erreichte. Solche Nachrichten ließen den Tesla-Aktienkurs verlässlich nach oben schnellen.

Deshalb ist es auch gut möglich, dass Musk für die Präsentation seiner neuesten Quartalszahlen eine positive Überraschung vorhält, den Kurs damit mal wieder befeuert - und so Anfang März weniger Geld an die Anleihengläubiger auszahlen muss als befürchtet. Langweilig wird es für Tesla-Investoren also auch in diesem Jahr nicht.