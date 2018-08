Student loans in USA Studenten so hoch verschuldet wie nie

Zur Großbildansicht AP Abschlussfeier: Der Weg dorthin ist lang und teuer - zumindest in den USA

16





Noch nie waren amerikanische Studenten so hoch verschuldet: Auf 1,5 Billion Dollar ist die Schuldenlast angestiegen, unter der junge Akademiker in den USA leiden, bevor sie überhaupt angefangen haben zu arbeiten. Seit dem Studienjahr 2010/2011 haben sich die Schulden aus Studentendarlehen um etwa 500 Milliarden Dollar erhöht, berichtet die "Financial Times" (FT) und beruft sich auf Zahlen der Ratingagentur Standard and Poor's.

Die Ratingagentur gab aber auch bekannt, dass das Volumen der vergebenen Kredite jährlich geschrumpft sei. John Anglim von Standard and Poor's erklärte gegenüber der FT, Grund dafür seien Programme zur Zahlungsanpassung, die kurzzeitig Entlastung brächten, aber die Belastung langfristig sogar vergrößern könnten. Denn die mindestens zu leistenden Zahlungen würden zwar reduziert werden, allerdings nicht der langfristige Zinssatz.

"Die Kreditnehmer bleiben durch die geringeren Raten zwar flüssig, aber ihr Schuldensaldo wächst", sagt Anglim.

Die Verschuldung von Studenten kann sich möglicherweise zu einer größeren Finanzkrise entwickeln, fürchten Ökonomen wie Vincent Deluard, Stratege beim Finanzdienstleister INTL FC Stone. "Viele Millennials werden bankrott gehen, bevor sie überhaupt angefangen haben Geld zu machen", sagt er.

Ausfallraten bei Krediten könnten bald ansteigen

8,8 Prozent der 44 Millionen verschuldeten Studenten geraten in Zahlungsrückstand, besagt eine Statistik der Notenbank von New York. Das ist die niedrigste Quote seit zwölf Jahren. Grund sei der zurzeit robuste Arbeitsmarkt für junge Akademiker. Doch das Brooking Institut warnte in einem Report Anfang des Jahres, dass die Ausfallsraten bis 2023 auf 40 Prozent ansteigen könnten. Der Wirtschaftsverband Securities Industry and Financial Markets Association verweist darauf, dass sich das Wertpapiervolumen, das aus gebündelten Studentenkrediten konstruiert ist, am Ende des vergangenen Quartals auf mehr als 175 Milliarden Dollar belaufen habe. Das sei ein deutlicher Rückgang, verglichen mit den beinahe 243 Milliarden Dollar vor zehn Jahren.

Der Gläubiger für Studentendarlehen ist in 90 Prozent aller Fälle der Staat. Doch die Sorge, dass die Studentendarlehen heute das sein könnten, was die Hypotheken von Amerikanern mit schlechter Bonität für die Finanzkrise 2008 waren, weist Constantine Yannelis, Expertin für Studienkredite an der New Yorker Universität gegenüber dem Deutschlandfunk zurück. Die Schulden seien verglichen zur Größe der amerikanischen Wirtschaft verhältnismäßig gering. Außerdem fiele bei der Immobilienkrise der Wert der beliehenen Häuser, während Studenten von ihrem Studium einen finanziellen Mehrwert erhielten, der in der Regel nicht verfalle.

US-Studenten zahlen, Unis in Deutschland verzichten auf Studiengebühren

Das sind die angesehensten Hochschulen der Welt Wie im vergangenen Jahr schaffen es sechs deutsche Hochschulen unter die angesehensten 100 Unis der Welt. Knapp dabei: die RWTH Aachen, die sich zusammen mit Einrichtungen wie der schwedischen Universität Uppsala oder dem Indian Institute of Science (Indien) auf den Plätzen 91 bis 100 wiederfindet. Genaue Platzierungen gibt "Times Higher Education" (THE) erst ab Rang 50 an. Etwas gelitten hat laut THE im vergangenen Jahr das Ansehen der Freien Universität Berlin. Für sie ging es etwa 20 Plätze nach unten, die Hochschule rangiert nach 61-70 im Vorjahr nun auf den Plätzen 81 bis 90. Ihren Platz gehalten hat die Technische Universität München, die im Reputationsranking auf den Plätzen 61 bis 70 steht. An Ansehen eingebüßt hat dagegen die Humboldt-Universität zu Berlin: Sie rangiert zurzeit auf den Plätzen 61 bis 70 - im Vorjahr hatte sie noch die davor liegende Dekade erreicht. In der hat sich... ... die Universität Heidelberg gehalten, die wie schon 2017 zwischen den Plätzen 51 und 60 steht. Deutschlands angesehenste Universität steht weiterhin in München: Die Ludwig-Maximilians-Universität musste allerdings wie auch die Berliner Hochschulen leichte Abstriche hinnehmen: 2018 steht sie prestigetechnisch zwischen der Universität Melbourne und der Pennsylvania State University auf Rang 49 (2017: 42). Für das Ranking hat "Times Higher Education" mehr als 10.000 "erfahrene Wissenschaftler" aller Fachrichtungen befragt; eine repräsentative Verteilung ihrer Herkunftsländer sei auf Grundlage von UN-Statistiken gewährleistet. Für dieses weltweite Panel auf einem geteilten neunten Platz der angesehensten Universitäten: die University of Chicago, Arbeitgeber von Wirtschaftsnobelpreisträger Richard Thaler (Bild), und... ... der Los-Angeles-Ableger der University of California. Die UCLA hatte im Vorjahr noch Rang 13 belegt. Ohnehin dominieren die Vereinigten Staaten das Ranking: 44 Institutionen schaffen es unter die Top 100, acht amerikanische Hochschulen gehören sogar zu den zehn angesehensten der Welt. Darunter: die Yale University auf Rang 8 und... ... Princeton, ebenfalls an der Ostküste gelegen, auf Rang 7. Platz 6 der Prestige-Rangliste geht wiederum an die Pazifikküste: nach Berkeley, ebenfalls Teil des Netzwerks der "University of California". Die beiden europäischen Ableger unter den Top Ten hatten im vergangenen Jahr noch gleichauf auf Rang 4 gelegen - nun musste die Universität Oxford allerdings... ... die traditionellen Rivalen aus Cambridge (im Bild der vor einigen Monaten verstorbene Physiker Stephen Hawking) vorbeiziehen lassen. Oxford rangiert nun auf Platz 5, Cambridge allein auf 4. Die Haus-Universität des Silicon Valley, Stanford, nimmt auch 2018 die Bronzemedaille des Prestige-Rankings entgegen; angesehener sind laut THE nur zwei Universitäten aus Neuengland: ... Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) und... ... die nur wenige Kilometer entfernte Harvard University. Harvard steht dabei im achten Jahr in Folge an der Spitze des Prestige-Rankings - im etwas breiter gefassten THE-Ranking der besten Universitäten verfehlte die Alma Mater von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (Bild) zuletzt allerdings knapp die Top 3.

Doch auch wenn die Verschuldung von Studenten in den USA nicht zwingend ein Vorbote einer neuen Finanzkrise ist, belastet sie die amerikanische Wirtschaft. Junge Menschen können sich erst später ein Haus leisten oder ein Unternehmen gründen.

Anders als in den USA fallen in Deutschland für ein Erststudium keine allgemeinen Studiengebühren an. Eine Erhebung des Deutschen Studentenwerks hat 2016 jedoch ergeben, dass der finanzielle Druck auf die Studierenden zunehme. Gründe seien massiv wachsende Mietkosten sowie eine staatliche Unterstützung durch das Bafög, dessen Höchstsatz aktuell bei 735 Euro liegt. In den fünf Jahren, die mindestens bis zum Master-Abschluss benötigt werden, kommen je nach Region und Fachrichtung zwischen 34.200 und 66.000 Euro zusammen. Das sind zwischen 570 und 1100 Euro im Monat.

Nebenjob oder Zuwendungen von Eltern werden immer wichtiger

Um studieren zu können, sind immer mehr Studenten von Zuwendungen ihrer Eltern abhängig. Diese leisten laut Studie durchschnittlich 541 Euro im Monat, 2014 waren es noch 481. Der Anteil an Studenten mit Nebenjob stieg innerhalb von vier Jahren um sechs Punkte auf 68 Prozent. 20 Prozent der rund 2,8 Millionen immatrikulierten Studenten empfängt zurzeit Bafög und erhält monatlich im Durchschnitt knapp 500 Euro. Fünf Jahre nach Studienende müssen Bafög-Empfänger die Hälfte ihres zinsfreien Darlehens in Raten von 105 Euro im Monat zurückzahlen. Die höchste Summe, die sie rückzahlen müssen, liegt bei 10 000 Euro.

Höhere Schulden haben Studenten, die einen Studienkredit aufnehmen. Laut eines Studienkredittests des Centrums für Hochschulentwicklung nehmen aktuell rund 100.000 Studenten einen Kredit auf, weitere 180.000 haben ihr Studium abgeschlossen und sind in der Rückzahlungsphase. 84 Prozent der Kredite vergibt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Wer bei der KfW einen Studienkredit aufnimmt, erhält monatlich zwischen 100 und 650 Euro und zahlt die Kreditsumme mit Zinsen nach zwei Jahren zurück. Der Effektzins liegt zurzeit bei rund 3,6 Prozent.