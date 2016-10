Kabinett verabschiedet Steuersenkung Was die Steuerentlastung tatsächlich bringt

Arbeitnehmer und Familien sollen vom kommenden Jahr an steuerlich entlastet werden. Das Bundeskabinett brachte am Mittwoch in Berlin eine Anhebung der Freibeträge sowie mehr Kindergeld und einen höheren Kinderzuschlag auf den Weg. Im Geldbeutel des Einzelnen wird sich dies aber nur wenig auswirken.

Das Kindergeld soll demzufolge im kommenden Jahr um zwei Euro pro Monat steigen. Der Grundfreibetrag soll 2017 von derzeit 8652 Euro um 168 Euro auf 8820 Euro klettern, ein Jahr später um weitere 180 Euro auf dann 9000 Euro. Davon profitieren alle Steuerzahler.

Der Kinderfreibetrag von 7248 Euro wird im ersten Schritt um 108, im zweiten um 72 Euro erhöht. Wer wenig verdient, kommt zudem in den Genuss des Kinderzuschlags, der Anfang 2017 um 10 Euro je Monat erhöht wird. Zugleich sollen die 2017 und 2018 Tarifeckwerte des Einkommensteuertarifs ausgeweitet werden. Insgesamt sollen Bürger so um jährlich 6,3 Milliarden Euro entlastet werden.

Im Geldbeutel des Einzelnen wird sich dies aber nur wenig auswirken, wie der Berliner Steuerexperte Frank Hechtner berechnet hat. Die Entlastung für einen Single ohne Kind gegenüber 2016 bewegt sich - je nach Bruttoeinkommen - zwischen jährlich 24 und 145 Euro und 2018 gegenüber 2017 zwischen 26 und 288 Euro. Die exakten Entlastungen für 2017 könnten aber erst ermittelt werden, wenn Änderungen in den Sozialversicherungen für 2017 bekannt sind.

