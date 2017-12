Europas zweitgrößtem Möbelkonzern droht Kollaps Steinhoff im freien Fall - Crash des Pennystocks geht weiter

Zur Großbildansicht Steinhoff-Manager beim Börsengang in Frankfurt am Main. Links Gründer Bruno Steinhoff, zweiter von rechts Interims-Chef Christoffel "Christo" Wiese

Der zweitgrößte Möbelkonzern Europas, Steinhoff, gerät immer stärker in Turbulenzen. Nach dem Abgang von Firmenchef Markus Jooste stürzt die Pennystock-Aktie weiter ab. manager magazin hatte bereits ausführlich über die fragwürdigen Bilanzpraktiken bei Steinhoff berichtet.

Der Crash der Steinhoff-Aktie setzt sich fort: Nachdem die Aktie des zweitgrößten Möbelkonzerns Europas am Mittwoch bereits um gut 63 Prozent eingebrochen war, setzte sich der Kursrutsch am Donnerstag fort. Die Papiere des Möbelhändlers, inzwischen ein Penny-Stock, stürzten am Donnerstag erneut um mehr als 30 Prozent und wurden bei 0,70 Euro.

Investoren fliehen in Scharen aus der Aktie. Umgesetzt wurden auf Tradegate bislang rund 4,5 Millionen Aktien. Bereits am Vortag war das Steinhoff-Papier die meistgehandelte Aktie in Deutschland. Auch die Anleihe des Möbelhändlers brach weiter ein.

Der deutsch-südafrikanische Einzelhandelsriese und Poco-Mutterkonzern Steinhoff gerät unterdessen immer tiefer in den Strudel mutmaßlicher Bilanzfälschungen. Der seit zwei Jahrzehnten amtierende Konzernchef Markus Jooste und Finanzvorstand Ben La Grange waren am Dienstag Abend zurückgetreten. Der Aufsichtsrat räumte zudem ein, dass "in Bezug auf Bilanzunregelmäßigkeiten neue Informationen ans Licht gekommen sind". Diese machten weitere Nachforschungen erforderlich. Die Bilanz werde verschoben und erst veröffentlicht, wenn dies möglich sei.

Dabei gehe es auch um die Frage, ob die Zahlen für Vorjahre angepasst werden müssten. Eigentlich wollte die Gesellschaft die Zahlen für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr am Mittwochmorgen vorlegen. Bereits vor einigen Wochen hatte manager magazin exklusiv über die fragwürdigen Bilanzierungspraktiken bei Steinhoff berichtet.

"Was für ein Chaos" titelten die Analysten von Kepler Cheuvreux in einem Kurzkommentar. "Da kommt noch mehr", befürchten sie.

Lesen Sie auch den großen mm-Report zu Steinhoff: Einstürzende Neubauten - windige Bilanzen, dubiose Geschäfte und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft: Steht Europas zweitgrößter Möbelkonzern vor der Implosion?

Steinhoff ist ein Konzern mit Rechtssitz in Amsterdam und einem operativen Hauptquartier in Südafrika. In Deutschland ist Steinhoff vor allem durch seine Poco-Möbelhäuser bekannt. Vor 53 Jahren gründete Bruno Steinhoff das ursprüngliche Unternehmen mit dem Namen "Bruno Steinhoff Möbelvertretungen und -vertrieb" im niedersächsischen Westerstede. Steinhoff wies im abgelaufenen Bilanzjahr (per Ende September) einen Umsatz von 13,4 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 1,22 Milliarden Euro aus. Die Zahl der Mitarbeiter wurde mit rund 106.000 beziffert.

Commerzbank-Analyst Andreas Riemann warnte angesichts der schlechten Nachrichten vor Investitionen in den Konzern. Anleger sollten ihre Finger von den Aktien des Möbelkonzerns lassen, schrieb er am Morgen in einer Studie. Die Untersuchungen seien eine schlechte Nachricht und stellten ein großes Fragezeichen hinter die Ergebnisse der vergangenen Jahre.

la/dpa/reuters