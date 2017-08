Börsenprofi Carsten Mumm erklärt Mehr Wachstum in Europa - wird das den Aktienmärkten helfen?

Zur Großbildansicht Getty Images Banken in Frankfurt: Steigende Zinsen wirken sich positiv auf die Margen der Geldhäuser aus

Alles begann am 27.06.2017 im portugiesischen Sintra auf der Konferenz der Europäischen Zentralbank. EZB-Chef Mario Draghi äußerte sich positiv zum europäischen Wachstum. "Alle Zeichen deuten nun auf eine Festigung und Verbreitung der Erholung in der Euro-Zone hin" so der EZB-Chef. Das Wachstum in der Eurozone lag im ersten Quartal bei 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal - ausgeglichen wie selten zuvor! Länder wie Spanien oder Portugal konnten das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu den letzten drei Monaten um 0,8 Prozent und 1,0 Prozent steigern.

Carsten Mumm Donner & Reuschel

Auch das Sorgenkind Griechenland stärkte das BIP im ersten Quartal um 0,4 Prozent. Die für die Rentenmärkte entscheidende Inflation bleibt mit 1,3 Prozent für Juni hinter den Erwartungen. Jedoch sorgte die Aussage, dass "die Deflationsrisiken nun durch Inflationsrisiken ersetzt werden" für Verwirrung. Der Euro setzte seinen Aufwärtstrend gegenüber dem US-Dollar fort und die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen fingen an zu steigen.

Das mögliche Ende der lockeren Geldpolitik sorgte für viel Unruhe am Rentenmarkt. Aktuell pumpt die Notenbank monatlich 60 Milliarden Euro in die Finanzmärkte. Nach den positiven Äußerungen Draghis wird über eine Reduzierung der Anleihekäufe im September spekuliert. Die Käufe werden aktuell bis zu einer Rendite von -0,4 Prozent vollzogen. Das heißt, die EZB kauft auch negativ rentierende Anleihen. Sollte dies nun reduziert oder sogar zum Jahresende beendet werden, ist es nachvollziehbar, dass die "normalen" Investoren keine negativ rentierende Anleihe erwerben. Im Umkehrschluss müssen die Zinsen für Anleihen steigen.

manager magazin online

Zusammenfassend ist eine Normalisierung am Rentenmarkt nichts anderes als ein sehr positives Zeichen für Europa. Die Problemländer scheinen ihre Hausaufgaben gemacht zu haben und wachsen nun bei einem gestrafften Haushalt. Wenn dann noch die Politik die Gunst der Stunde nutzt, um Strukturreformen und Investitionsprogramme in Bildung und Digitalisierung zu starten, sollte Europa seinen Aufschwung fortsetzen. Zudem haben steigenden Zinsen auch positive Effekte für die Sparer in Deutschland. Diese haben zuletzt unter der europäischen Geldpolitik gelitten.

Am Aktienmarkt zählten zuletzt die Banktitel erneut zu den Kursgewinnern im Euro Stoxx 50. Sie profitierten dabei von der Aussicht, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in Bälde ihre expansive Geldpolitik wieder deutlich drosseln könnte. Dies würde wiederum zu steigenden Zinsen führen. Allen voran werden davon natürlich die Kreditinstitute profitieren. Viele Marktbeobachter sind der Ansicht, dass die EZB ab 2018 die Anleihekäufe reduzieren wird. Um keinen unerwarteten Schock auszulösen, werde nun bereits im Vorfeld versucht, die Märkte für diesen Richtungswechsel zu sensibilisieren.

Neben der Reduzierung des Anleihekaufprogrammes (QE) ist eine Erhöhung des Leitzinses zwar noch nicht in Sicht, dennoch werden die europäischen Renditen wohl erst mal weiter steigen. Das stützt die These, dass die Zinsen nicht von den Notenbanken, sondern von den Finanzmärkten "gemacht" werden. Die Notenbanken vollziehen nur noch nach, was an den Anleihemärkten schon längst vollzogen wurde. Anders lässt sich der Chart der deutschen Umlaufrendite kaum erklären. Die EZB hat die Zinsen bislang nicht erhöht. Die Umlaufrendite ist seit November 2016 trotzdem um rund 0,6 Prozentpunkte gestiegen. Dies sieht alles sehr nach der "Rückkehr zur Normalität" aus und somit auch zum normalen und originären Geschäft der Banken.

Der Börsenkurs der Woche - vom Profi Kurse, Indexstände, Aufs und Abs - an der Börse passiert täglich Neues, Besonderes und Überraschendes. An dieser Stelle präsentiert und erklärt jeden Freitag ein Finanzmarktprofi sein Börsen-Highlight der Woche.

Was bedeutet nun der perspektivische Ausstieg der EZB aus der ultralockeren Geldpolitik für die europäische Bankenbranche? Langfristig dürften sich steigende Zinsen positiv auf die Margen der Geldhäuser auswirken. Das sollte sich auch in den Bilanzen niederschlagen. Die einfache Formel "Geld günstig ausleihen und etwas teurer verleihen" geht dann wieder auf - zum Wohl der Kapitalpuffer. Möglicherweise könnte das bisherige Ankaufvolumen von 60 Milliarden Euro pro Monat ab Januar 2018 kommenden Jahres bis zur Jahresmitte schrittweise im Extremfall auf null heruntergefahren werden. Der nächste Schritt zöge dann ab Herbst 2018 beziehungsweise Frühjahr 2019 wieder anziehende Zinsen nach sich. Voraussetzung ist allerdings, dass das europäische BIP weiter anwächst und die Inflation im Zuge dessen ebenfalls anzieht. Diese liegt derzeit immer noch unter dem 2-Prozent-Zielwert.

Nachrichtenticker