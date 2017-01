Fiskus lauert auf Schenkungsteuer Diese Steuerfalle sollten Sie kennen

Zur Großbildansicht DPA Eheleute Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres: Bei vermögenden Paaren lauert der Staat gern auf Schenkungsteuer

Der Jahresbonus, eine Abfindung oder schlicht alljährliche Dividendenüberweisungen - größere Zahlungseingänge auf dem Konto sind immer willkommen und für viele auch keine Seltenheit. Was aber die wenigsten wissen dürften: Wer verheiratet ist, muss beim Umgang mit solchen Geldern gut aufpassen. Denn schnell kommt der Fiskus auf den Plan - und wenn die Geldflüsse nicht bestimmten Regeln entsprechen, wird unversehens Schenkungsteuer fällig.

Heikel ist für Ehepaare in diesem Zusammenhang die Verwendung eines gemeinsamen Kontos, ohne dass zuvor entsprechende Vorkehrungen getroffen wurden. "Die Finanzverwaltung wertet Einzahlungen auf ein Gemeinschaftskonto schnell als Schenkung", warnt Andreas Otto Kühne, Fachanwalt für Erbrecht der Kanzlei BKL Fischer Kühne + Partner in Bonn. "Sofern vor allem ein Partner auf das Konto einzahlt, wird für die Hälfte der Beträge Schenkungsteuer fällig."

Das gleiche gilt auch für Gelder aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen sowie für Erbschaften, so Kühne. "Es gibt zwar einen Freibetrag. Der ist über die Jahre aber schneller erreicht als viele glauben."

Der Hintergrund: Für die Schenkungsteuer gibt es unter Eheleuten einen großzügigen Freibetrag von 500.000 Euro. Dieser gilt jedoch für einen Zeitraum von zehn Jahren, innerhalb derer die fraglichen Beträge summiert werden. Schenkungen verjähren schließlich nicht, solange die Beteiligten am Leben sind.

So können erhebliche Steuerforderungen drohen, die der Fiskus sowohl an den Beschenkten als auch an den Schenker richten kann. Und damit nicht genug: Auch lange zurückliegende Fälle sind vor dem Zugriff der Finanzbeamten nicht sicher. "In solchen Fällen droht auch eine strafrechtliche Verfolgung wegen Steuerhinterziehung", sagt Kühne. "Vorausgesetzt, die Ehepartner haben den Transfer trotz besseren Wissens nicht rechtzeitig angezeigt."

Dabei birgt nicht nur der unbedachte Gebrauch eines Gemeinschaftskontos dieses Risiko. Auch Geldtransfers zwischen Einzelkonten zweier Ehepartner können schenkungsteuerpflichtig sein. "Bei zwei Konten reiben sich die Finanzbeamten erst recht die Hände", sagt Fachanwalt Kühne. "In den Fällen werten sie nämlich nicht nur den halben, sondern sogar den vollen Betrag als Schenkung."

